Le juge du comté de St. Clair rejette le procès pour manque de visites de contact en prison, le juge de Genesee n’a pas encore statué

Un juge du comté de St. Clair a rejeté une action en justice contre le comté qui alléguait que le département du shérif avait conspiré avec une société de télécommunications pour forcer les détenus de la prison à utiliser des vidéoconférences et des appels téléphoniques coûteux pour rendre visite à leur famille en interdisant les visites de contact en personne.

En rejetant la plainte contre le comté, le shérif Mat King, la société de télécommunications de la prison du comté et d’autres parties, le juge de circuit Michael West a statué qu’« aucun droit constitutionnel n’est impliqué dans cette affaire, qu’il soit fondamental ou autre ».

Pendant ce temps, un juge de circuit du comté de Genesee n’a pas encore statué sur un procès similaire dans ce comté, où en juin, le shérif du comté de Genesee, Chris Swanson, a annoncé le rétablissement des visites de contact en personne à la prison du comté.

« Le juge du comté de St. Clair a décidé que les enfants et les parents n’avaient aucun droit constitutionnel à se rendre visite. Nous avons l’intention de faire appel de cette décision cruelle car nous pensons qu’elle est manifestement erronée », a écrit Cody Cutting, avocat au Civil Rights Corps à Washington, DC, l’un des cabinets d’avocats représentant les plaignants dans ces affaires, dans un courriel adressé au Free Press.

Cutting a déclaré que les plaignants avaient l’intention de faire appel de la décision du comté de St. Clair, mais ne l’avaient pas encore fait vendredi.

Le point crucial des poursuites, rapportées par le Free Press en mars, est que les plaignants ont allégué que les défendeurs avaient conspiré pour interdire les contacts familiaux en personne dans le cadre d’un stratagème permettant aux comtés et aux entreprises de gagner de l’argent, ce qui, selon les plaignants, viole la loi du Michigan. Ils ont allégué que le comté de St. Clair a autorisé les visites en personne jusqu’en 2017 et le comté de Genesee les a autorisées jusqu’en 2014.

Les poursuites demandaient le statut de recours collectif pour toutes les personnes dont un parent ou un enfant était détenu dans les prisons des comtés de St. Clair et de Genesee à tout moment depuis le 15 mars 2021.

Le procès du comté de St. Clair a nommé le comté, le shérif King, Securus Technologies LLC et Platinum Equity LLC, une société de capital-investissement qui a acheté Securus, dont le propriétaire des Detroit Pistons Tom Gore est président et directeur général. La plainte désigne également Gores ainsi que Mark Barnhill, associé chez Platinum Equity, et David Abel, président et directeur général de Securus et d’Aventiv Technologies, la société mère de Securus.

Selon la plainte, Securus verse au comté de St. Clair 50 % du prix de 12,99 $ pour chaque appel vidéo de 20 minutes et 78 % du coût de 21 cents par minute de chaque appel téléphonique. La plainte stipule que le contrat promet au comté une source de revenus ainsi qu’un paiement annuel minimum garanti de 190 000 $ payé d’avance. Les 21 cents par appel téléphonique sont le maximum autorisé par la loi, selon la plainte.

Il a été allégué que Securus avait versé au comté 154 130 $ en commissions d’appels téléphoniques en 2017 et que l’année suivante, avec l’ajout du nouveau paiement garanti, des revenus des appels vidéo et de l’élimination des visites en personne, « ce chiffre a presque triplé pour atteindre 404 752 $. Ces gains se sont régulièrement poursuivis, atteignant près de 500 000 $ en 2022. »

L’avocat Richmond Moore a publié une déclaration samedi au nom de Platinum Equity LLC.

« Bien que le litige dans cette affaire soit sans fondement, Platinum soutient sans réserve les efforts visant à réformer les pratiques commerciales dans le secteur des services pénitentiaires et a investi massivement pour rendre les connexions plus abordables et accessibles grâce à son investissement dans Securus et sa société mère Aventiv », peut-on lire dans le rapport. « Platinum estime que les produits téléphoniques et vidéo de la société fournissent un lien important entre les détenus et leurs amis et familles, mais ces produits ne sont pas destinés à remplacer les visites en personne. »

Securus Technologies a répondu dans un communiqué qu’elle « crée des connexions et s’engage à combler la fracture numérique dans les établissements pénitentiaires, en veillant à ce que les personnes incarcérées restent en contact avec leurs proches tout en fournissant aux forces de l’ordre les outils nécessaires pour respecter leur engagement envers la sécurité publique ».

« Le rejet par le tribunal de l’affaire contre nous dans le Michigan confirme qu’elle était sans fondement. Notre objectif reste le même : créer des résultats significatifs et positifs pour les consommateurs que nous servons », a déclaré Securus dans sa réponse. « Nous continuerons d’adapter nos services aux exigences de chaque établissement pénitentiaire, en proposant des services d’appels téléphoniques et vidéo, des connexions par SMS et un accès à l’éducation, à la formation et à l’aide à la réinsertion, afin d’encourager de meilleurs résultats pour les familles et les communautés lorsque les personnes incarcérées rentrent chez elles. »

Todd Shoudy, avocat représentant le comté de St. Clair et King, a écrit dans un courriel vendredi : « L’affirmation selon laquelle les détenus ou leurs familles ont un droit constitutionnel à des visites de contact a été rejetée par la Cour suprême des États-Unis et les tribunaux du Michigan au cours des 30 à 40 dernières années, et la décision du juge de la Cour de circuit était évidente compte tenu de ce précédent juridique. Les arguments des plaignants dans cette affaire visent en réalité à obtenir des changements dans la loi qui soient mieux adressés à la branche législative du gouvernement. »

Shoudy a déclaré qu’il était « ironique » que les plaignants aient intenté le procès cette année « à un moment où la prison du comté de St. Clair offre, grâce à l’utilisation de la technologie moderne, plus de moyens de communication pour les détenus, les amis et la famille en dehors de la prison que jamais auparavant.

« Aujourd’hui, les détenus peuvent non seulement communiquer avec des personnes extérieures à la prison par des moyens traditionnels tels que des lettres écrites et des appels téléphoniques, mais les détenus de la prison du comté de St. Clair reçoivent également une tablette électronique à leur arrivée dans la prison », a écrit M. Shoudy. « Les détenus peuvent utiliser cette tablette pour communiquer avec les agents pénitentiaires et le personnel médical de la prison, ainsi que pour accéder aux politiques de la prison et à la bibliothèque juridique, et pour louer des films et de la musique. Ces mêmes tablettes permettent également aux détenus et aux personnes extérieures à la prison de communiquer par SMS et par e-mail. Les détenus peuvent également recevoir des photos et des vidéos des membres de leur famille à stocker sur leur tablette. »

Shoudy a écrit que les visites vidéo « offrent en fait un moyen plus simple et plus fiable de procéder à des visites gratuites sur place que l’ancien système de visites auparavant effectuées à travers une cloison en verre ».

Selon lui, dans l’ancien système, les visites étaient limitées à une par semaine, supervisées par un agent des visites de la prison, et de nombreuses visites étaient annulées parce qu’un visiteur ne se présentait pas ou était arrivé trop tard. Avec le nouveau système, a écrit M. Shoudy, le nombre de visites manquées a considérablement diminué.

La technologie permet « un nombre illimité de visites à distance, moyennant des frais, où les visiteurs peuvent effectuer les visites littéralement de n’importe où », a-t-il écrit, ajoutant que les détenus peuvent assister à distance à des fêtes d’anniversaire ou rendre visite à leurs proches à l’hôpital.

Shoudy a écrit que la nouvelle technologie « augmente également la sécurité des détenus en limitant le flux de contrebande dans la prison à un moment où la menace du fentanyl mortel est plus élevée que jamais auparavant ».

Les poursuites alléguaient que l’interdiction des contacts en personne garantissait que les parents et les enfants ne pouvaient pas se serrer dans les bras ou se regarder dans les yeux et que les appels téléphoniques et vidéo coûtaient cher et étaient de mauvaise qualité.

Les juges des tribunaux de circuit des comtés de St. Clair et de Genesee ont déjà entendu les arguments des plaignants en faveur d’injonctions préliminaires et les requêtes des défendeurs visant à rejeter les poursuites.

« De l’avis de la Cour, aucun droit constitutionnel n’est en cause dans cette affaire, qu’il soit fondamental ou autre. Il n’existe aucun droit à la liberté ou à l’intégrité familiale dans un établissement pénitentiaire en vertu de la Constitution du Michigan », a écrit le juge West dans un avis du 19 juillet, ajoutant : « Même si un tel droit devait exister et parce que les plaignants ont affirmé qu’il existait, la Cour estime qu’il n’y a toujours pas de violation des droits constitutionnels allégués des plaignants parce que la politique de la prison est raisonnablement liée à des intérêts pénologiques légitimes. »

Le juge du comté de Genesee n’avait pas encore rendu son avis dans cette affaire vendredi. Une audience sur la requête est prévue pour le 7 octobre dans cette affaire.

Dans le comté de Genesee, Swanson a annoncé que la prison reprendrait les visites en personne en juillet, en commençant par les détenus et leurs enfants âgés de 12 ans et moins, puis en étendant ces visites aux enfants plus âgés et aux adultes. Il a également annoncé qu’il allait chercher à réduire le coût des appels téléphoniques et des visites vidéo.

En juin, Swanson avait déclaré que les revenus du téléphone s’élevaient à 15 000 dollars par mois, soit 180 000 dollars par an, et qu’il s’agissait d’un revenu fixe. Pour les visites par vidéo, avait-il déclaré, le montant était d’environ 400 000 dollars, y compris une subvention technologique.

Swanson avait déjà déclaré que la prison avait organisé des visites en personne dans le cadre de divers programmes, mais il y a quelques années, « les visites en personne ont été supprimées et les visites par vidéo sont devenues la nouvelle norme ». Il a déclaré que « le lien familial et l’unification de la famille sont essentiels » et que le procès a attiré son attention pour aller plus vite.

Swanson a déclaré visite vidéo Cela continuerait car c’est un bon complément pour les personnes confinées à domicile, hors de l’État ou ayant des problèmes de transport pour pouvoir rendre visite à leurs proches en prison.

