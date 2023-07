Le juge du comté de McHenry réduit la caution d’un homme accusé d’avoir volé une berline Lexus et un camion Ford à Marengo – Shaw Local

Un juge du comté de McHenry a réduit la caution de 30 000 $ jeudi pour un homme de Poplar Grove accusé d’avoir volé une berline Lexus et une camionnette Ford, entre autres, dans une maison de Marengo, selon des documents du palais de justice du comté de McHenry.

Le juge du comté de McHenry, James Cowlin, a accordé la requête d’un avocat de la défense pour réduire la caution de 70 000 $ à 40 000 $.

Scott Henrie, 34 ans, ainsi que le co-accusé Sean Fitzpatrick, 47 ans, également de Poplar Grove, sont accusés de vol/contrôle non autorisé avec intention, entre 100 000 $ et 500 000 $ ; possession illégale aggravée d’un véhicule à moteur volé d’une valeur de plus de 25 000 $; possession de plus de trois véhicules/pièces dans l’année qui ont été volés ou convertis ; et vol de biens volés avec intention de priver, entre 100 000 $ et 500 000 $, selon les plaintes pénales.

Les deux hommes sont également accusés de cambriolage résidentiel pour avoir pénétré « sciemment et sans autorisation légale » dans une propriété située dans le bloc 19000 de Kishwaukee Valley Road et « avoir fait de l’exercice[ing] contrôler et supprimer[ing] »la camionnette avec un chasse-neige Western rouge attaché, la Lexus, John Deere Gator 4X2 et une remorque à plateau à double essieu », selon les plaintes.

Dans une requête demandant une caution inférieure, le défenseur public adjoint Ryan Ahern a déclaré qu’Henrie était financièrement incapable d’obtenir les 7 000 $ nécessaires pour sa caution actuelle, et qu’il n’était ni un danger ni un risque de fuite.

Henrie doit verser 10%, 4 000 $ de la caution pour être libéré de la prison du comté de McHenry où il est détenu depuis son arrestation en avril.

Fitzpatrick a d’abord été détenu dans la prison du comté avec une caution de 75 000 $. Il a vu sa caution réduite à 30 000 $ et a depuis déposé les 3 000 $ requis sous peu et a été libéré.

Une exigence pour être libéré sous caution provisoire est que les deux hommes n’aient aucun contact l’un avec l’autre, selon un document judiciaire.

Henrie doit revenir au tribunal le 10 août. Fitzpatrick doit revenir au tribunal mercredi.