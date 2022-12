Le juge du comté de Kendall, Stephen Krentz, assume un rôle de leadership dans le système judiciaire – Shaw Local

Le juge du tribunal de circuit du comté de Kendall, Stephen Krentz, sait que ses décisions affectent la vie des gens et est toujours à la recherche de solutions justes.

“J’adore résoudre les conflits”, a déclaré Krentz. « C’est très gratifiant. C’est comme mettre en place les dernières pièces d’un puzzle.

Krentz, 57 ans, entend un large éventail d’affaires civiles, y compris des litiges contractuels et des réclamations d’assurance, ainsi que des poursuites pour blessures corporelles et décès injustifiés.

“Je veux prendre de bonnes décisions pour le comté et les gens dans la salle d’audience”, a déclaré Krentz.

Ses pairs de la magistrature et le grand public semblent convenir que Krentz prend effectivement de bonnes décisions.

Krentz a été nommé juge associé en 2012 et nommé juge de circuit complet par la Cour suprême de l’Illinois en 2014 pour pourvoir un poste vacant.

Il a été élu juge de circuit à part entière en 2016 et a été retenu par l’électorat lors du scrutin du 8 novembre pour un autre mandat de six ans sur le banc.

Maintenant, Krentz assume un rôle supplémentaire en tant que juge président du comté de Kendall, avec la responsabilité de la gestion et de l’administration du système judiciaire.

Cela comprend la collaboration avec le conseil du comté de Kendall sur les questions budgétaires et financières, ainsi que la surveillance du bureau du défenseur public et des services judiciaires, le bureau qui gère la probation.

Cependant, la principale responsabilité du juge président est de gérer la salle d’audience et les attributions d’affaires pour tous les juges, en veillant à ce que les différends juridiques soient résolus rapidement et que justice soit rendue rapidement.

“Il s’agit de faire le meilleur usage des ressources et des talents”, a déclaré Krentz.

Kentz a été nommé juge président du comté de Kendall par le juge en chef du 23e circuit judiciaire Bradley Waller le 28 novembre. Le 23e circuit couvre les comtés de Kendall et DeKalb.

À Kendall, Krentz et cinq autres juges sont chargés de gérer le rôle du tribunal des affaires civiles et pénales.

Les juges du circuit comprennent Robert Pilmer, Jody Gleason et John McAdams. Il y a deux juges associés, Joseph Voiland et Carlo Colosimo.

Krentz prend la place de Pilmer en tant que juge président pour un mandat de deux ans.

Originaire de Plano, Krentz est allé à l’Université de Valparaiso dans l’Indiana pour ses diplômes de premier cycle et de droit.

Pendant les étés, lorsque l’école était terminée, Krentz rentrait chez lui pour travailler pour Little Rock Township.

Krentz a conduit des camions à benne basculante, réparé des routes, fauché des fossés et transporté du gravier. Il a clairement savouré l’expérience.

Une expérience plus formatrice a commencé en 1990. Krentz a pratiqué le droit avec son père, feu Peter Krentz, pendant 22 ans.

“J’ai été exposé à de nombreux domaines différents du droit”, a déclaré Krentz.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet durable sur les salles d’audience, a déclaré Krentz.

L’utilisation de la vidéoconférence à distance dans la salle d’audience a été “un changement sismique”, a-t-il déclaré.

“Il est très, très facile pour les avocats” d’utiliser les liens vidéo virtuels au lieu de venir au palais de justice, a déclaré Krentz.

“Il y a des conséquences imprévues parce que les avocats ne sont pas face à face”, a déclaré Krentz, sapant leur capacité à parvenir à un règlement dans une affaire.

Pour les conférences de règlement préalables au procès, Krentz insiste pour que les avocats comparaissent en personne.

“Je les ai mis dans une pièce et nous réglons l’affaire”, a déclaré Krentz. “C’est plus facile.”

Lorsque Krentz a commencé à pratiquer le droit en 1990, il était rare que les justiciables se représentent eux-mêmes devant les tribunaux.

Maintenant, la représentation «pro se» se produit beaucoup plus souvent, a déclaré Krentz.

“Ils veulent désespérément être entendus”, a déclaré Krentz. “Ils pensent que nous ne comprenons pas, mais nous oui.”

Pour aider ces plaideurs, le palais de justice organise chaque vendredi un événement «Avocat dans le hall», a déclaré Krentz, leur permettant de se renseigner sur la procédure judiciaire et d’obtenir les formulaires appropriés à remplir pour leurs affaires.

Alors que le circuit a autorisé l’ajout d’un autre juge associé pour le comté de Kendall, Krentz a déclaré qu’il n’y avait pas de plans immédiats pour le faire.

Le soutien à ce juge, y compris le personnel et l’infrastructure de la salle d’audience, doit être pris en compte.

“Nous avons un long chemin à parcourir avant de prendre cette décision”, a déclaré Krentz.

Un changement majeur pour Krentz et les juges de l’Illinois sera la loi controversée SAFE-T et sa composante de cautionnement sans numéraire qui entrera en vigueur avec la nouvelle année.

Le procureur de l’État du comté de Kendall, Eric Weis, et 57 autres procureurs de l’État du comté ont intenté des poursuites pour contester la loi pour des motifs constitutionnels.

Ces poursuites ont été combinées en une seule affaire qui est actuellement entendue dans une salle d’audience Kankakee, avec une décision attendue plus tard ce mois-ci.

Krentz a refusé de discuter de l’acte ou du procès.

Lorsqu’il ne prend pas de décisions judiciaires, Krentz aime lire, jouer au golf, travailler le bois et jardiner chez lui près de Plano, dans le canton non constitué en société de Little Rock.

Krentz et sa femme Amy sont mariés depuis 33 ans et ont trois enfants.