Le juge du comté de Kankakee pourrait statuer sur le procès des procureurs en vertu de la loi SAFE-T dès le 15 décembre – Shaw Local

Un juge du comté de Kankakee pourrait peser sur la constitutionnalité de la loi SAFE-T de l’État dès le 15 décembre, selon les archives judiciaires.

Le juge Thomas W. Cunnington du comté de Kankakee entend le procès consolidé intenté par 58 procureurs de comté à travers l’Illinois, qui cherche à faire en sorte que la loi entre en vigueur le 1er janvier déclarée inconstitutionnelle ou qu’une ordonnance d’interdiction soit rendue pour empêcher son application.

Les avocats de l’État chargés de l’affaire sont Jim Rowe du comté de Kankakee, James Glasgow du comté de Will, Patrick Kenneally du comté de McHenry, Jacqueline Lacy du comté de Vermilion, Eric Weis du comté de Kendall et Dan Wright du comté de Sangamon. Les autres comtés impliqués dans la poursuite incluent DeKalb, Carroll, Ogle et La Salle.

Ils ont déposé mercredi une requête en jugement sommaire, qui demande au juge de trancher l’affaire pour des motifs juridiques sans constituer un jury, assermenter des témoins ou entendre des preuves en audience publique, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de McHenry.

La mouvement soutient que la loi Illinois sur la sécurité, la responsabilité, l’équité et l’équité aujourd’hui, ou SAFE-T est inconstitutionnelle en partie parce qu’elle viole l’exigence de la Constitution de l’Illinois selon laquelle la législation se concentre sur un seul sujet. Les procureurs soutiennent également qu’il enfreint la séparation des pouvoirs entre les différentes branches du gouvernement, restreint l’autorité judiciaire, viole les exigences de la constitution en liberté sous caution et empiète sur les droits des victimes.

La loi “viole ce principe fondamental qui sous-tend notre système de gouvernance en privant les tribunaux de leur autorité inhérente pour administrer et contrôler leurs salles d’audience”, indique la motion.

La motion fait également valoir que l’Assemblée générale de l’Illinois n’a pas lu le projet de loi trois jours différents dans chaque chambre, comme l’exige la Constitution de l’État, et que la loi est “inconstitutionnellement vague”.

Les accusés dans les poursuites – le gouverneur JB Pritzker, le procureur général de l’Illinois Kwame Raoul, le président de la Chambre de l’Illinois Emanuel “Chris” Welch et le président du Sénat de l’Illinois Don Harmon – ont jusqu’au 23 novembre pour déposer leurs réponses.

Une audience aura alors lieu à 13 h 30 le 7 décembre et une décision pourrait intervenir dès 9 h le 15 décembre, selon les archives du tribunal du comté de Kankakee.