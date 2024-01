Le juge du comté de Fulton fixe une audience sur l’allégation que DA Fani Willis aurait eu une relation inappropriée avec le procureur

Le juge du comté de Fulton chargé de superviser l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie contre Donald Trump a fixé une audience pour entendre des preuves sur les allégations de l’un des coaccusés dans l’affaire selon lesquelles la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, entretenait une relation inappropriée avec un procureur qu’elle a engagé. pour le cas.

L’audience est fixée au 15 février à Atlanta.

L’ordonnance d’audience intervient avant que le bureau du procureur du comté de Fulton n’ait déposé une réponse aux allégations. L’ordonnance du juge ordonne au bureau du procureur de répondre d’ici le 2 février.

Michael Roman, l’un des co-accusés de l’ancien président Donald Trump dans l’affaire d’ingérence électorale, cherche à rejeter l’acte d’accusation retenu contre lui et à disqualifier Willis, alléguant qu’elle « s’est engagée dans une relation personnelle et amoureuse » avec l’un des principaux procureurs qu’elle a engagés. travailler sur l’affaire, ce qui aurait entraîné pour eux deux un gain financier.

Dans un dossier déposé au tribunal plus tôt ce mois-ci, Roman, un ancien membre du personnel de campagne de Trump, a accusé Willis d’avoir potentiellement commis “un acte visant à frauder le public en matière de services honnêtes” sur la base de son “omission intentionnelle” de divulguer la relation présumée qu’elle aurait ” personnellement bénéficié.”

Le dossier de 127 pages de l’avocat de Roman, Ashleigh Merchant, allègue que le procureur, Nathan Wade, a un “manque d’expérience pertinente”, mais qu’il a reçu environ 650 000 $ de frais juridiques depuis sa nomination à ce poste – ce que le dossier prétend être un “arrangement égoïste.” L’avocat de Trump a déclaré vendredi devant le tribunal qu’il envisageait de se joindre à la plainte contre Willis.

S’exprimant dimanche à l’église épiscopale méthodiste africaine de Big Bethel lors d’un service de la Journée Martin Luther King Jr., Willis a défendu les références de Wade dans des remarques émouvantes qui semblaient reconnaître les allégations portées contre elle mais n’y répondaient jamais directement.

Au cours de ses remarques de plus de 30 minutes, diffusées en direct, Willis n’a jamais nié ni abordé directement les allégations selon lesquelles elle et Wade entretenaient une relation inappropriée.

Trump, Roman et 17 autres personnes ont plaidé non coupables en août de toutes les accusations dans le cadre d’un vaste acte d’accusation de racket pour des tentatives présumées visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État de Géorgie. Les accusés Kenneth Chesebro, Sidney Powell, Jena Ellis et Scott Hall ont ensuite conclu des accords de plaidoyer en échange d’un accord de témoignage contre d’autres accusés.

L’ancien président a fustigé l’enquête du procureur, la qualifiant de politiquement motivée.

La fixation de la date de l’audience est intervenue le jour même où Willis a déposé une requête visant à annuler une assignation à comparaître qu’elle a reçue la semaine dernière dans le cadre de la procédure de divorce de Wade.

Willis, dans le dossier, affirme que sa déposition, qui est actuellement prévue pour la semaine prochaine, serait « hors du champ de l’enquête préalable » dans l’affaire de divorce et équivaut à une « tentative de harceler et de nuire à sa réputation professionnelle » tout en « faisant obstacle et interférer avec une poursuite pénale en cours.