Le juge du Colorado dans l’affaire de 2021 a qualifié le suspect de tir du Club Q de “personne effrayante” – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Un an avant la fusillade meurtrière du Club Q en novembre, un juge du Colorado a qualifié le suspect de “personne effrayante” lors d’une audience sur une alerte à la bombe au domicile de leurs grands-parents.

Selon une transcription du tribunal obtenue par CNN, Anderson Aldrich était présent dans la salle d’audience pour une audience concernant une alerte à la bombe de 2021 par Aldrich qui impliquait leur mère lorsque le juge du quatrième tribunal de district judiciaire du Colorado, Robin Chittum, a fait cette remarque.

Au cours de cette audience, la défense a plaidé pour une caution moins élevée. “Ce qui me préoccupe, c’est… que vous avez clairement prévu autre chose, et ce n’était pas quelque chose qui – je viens – cela n’avait rien à voir avec votre grand-mère et votre grand-père”, a considéré le juge.

“Il s’agissait de sauver toutes ces armes à feu et d’essayer de fabriquer cette bombe, et de faire des déclarations sur d’autres personnes impliquées dans une sorte de fusillade et une chose énorme. Et puis c’est un peu ce que c’est devenu », a déclaré le juge Chittum, selon la transcription.

Le juge Chittum a également exprimé sa préoccupation concernant l’état de santé mentale d’Aldrich.

“Oui, un million de dollars, c’est beaucoup pour une obligation. Et je ne pense pas qu’il soit approprié d’en rester là, mais j’ai ici une allégation très, très aggravée de menaces, d’enlèvement et de détention de vos grands-parents. Et puis les choses se sont détraquées. Et il semble que cela aurait pu être pire parce que vous aviez prévu que ce soit pire. Je dois refléter le fait que vous avez des plans de couverture en santé mentale ; que vous avez des projets d’endroits où aller et de choses à faire pour pouvoir résoudre ces problèmes si vous sortez, mais wow. Juste vraiment, vraiment effrayant », a déclaré Chittum.

Aldrich a promis au juge: “Je ne peux accéder à aucune arme à feu et je ne ferai aucun effort pour le faire à l’avenir.”

Même avec les inquiétudes, le juge a abaissé la caution à 100 000 $ et a également modifié l’ordonnance de protection en place afin qu’Aldrich puisse avoir des contacts avec leur mère, Laurel Voepel. Si Aldrich pouvait déposer une caution, le juge a déclaré qu’ils devaient vivre avec leur mère, qu’ils devaient participer au traitement et continuer à prendre leurs médicaments.

Selon la transcription, le juge Chittum avait des inquiétudes en disant: «Si nous avons un glissement et une chute et un gâchis sur celui-ci, ça va être si grave. Donc je ne peux pas risquer ça.

CNN avait précédemment rapporté qu’un dossier non scellé avait révélé des détails sur ce qui s’était passé lors d’un incident d’alerte à la bombe en 2021 qui avait conduit à l’arrestation d’Aldrich.

La grand-mère d’Aldrich avait dit aux répartiteurs qu’Aldrich était bouleversée par la vente récente de sa maison et prévoyait de déménager en Floride avec son mari.

« Vous mourez aujourd’hui, et je vous emmène avec moi. Je suis chargé et prêt. Vous n’appelez personne », aurait dit Aldrich à ses grands-parents en buvant une bouteille de vodka, en tenant une arme de poing et en chargeant le magazine, selon l’affidavit.

La grand-mère aurait également déclaré aux responsables qu’Aldrich lui avait dit que s’ils déménageaient en Floride “cela interférerait avec ses plans de mener une fusillade et un attentat à la bombe”, selon l’affidavit.

Lorsque les responsables ont répondu à la scène, Aldrich a déclaré qu’ils avaient un explosif appelé Tannerite, qu’ils tireraient à travers les murs et qu’ils avaient un masque à gaz et des munitions perforantes, selon l’affidavit.

Aldrich a finalement été arrêté à la suite de l’incident, mais le juge Chittum a abandonné toutes les charges retenues contre eux le 5 juillet 2022.

Lors d’une conférence de presse en décembre, le procureur du quatrième district judiciaire du Colorado, Michael Allen, a déclaré que les charges retenues contre Aldrich avaient finalement été abandonnées car après environ un an de poursuites judiciaires, la famille n’était pas disposée à témoigner contre Aldrich.

“Si nous ne sommes pas en mesure de produire un témoin, aucune de ces déclarations ne serait recevable dans une salle d’audience pénale”, a déclaré Allen. “Si des témoins ne peuvent pas être produits lors d’un procès et que nous sommes contre un procès rapide, il est très courant qu’un tribunal rejette l’affaire.”

Aldrich – dont les avocats disent s’identifier comme non binaires et utiliser des pronoms ils / eux – risque la prison à vie sans libération conditionnelle s’il est reconnu coupable de meurtre au premier degré suite à la fusillade du 19 novembre au Club Q qui a fait cinq morts et 25 blessés au club LGBTQ .

