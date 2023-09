Le juge donne du piquant aux avocats en prélude au procès pour fraude commerciale contre Trump à New York

NEW YORK (AP) – Un juge new-yorkais a bombardé les avocats de Donald Trump de questions vendredi – les réprimandant parfois –…

NEW YORK (AP) – Un juge de New York a bombardé vendredi les avocats de Donald Trump de questions – les réprimandant parfois – alors qu’ils tentaient de persuader le tribunal de rejeter une action civile intentée par le procureur général de New York accusant l’ancien président et son entreprise de tromperie. banques, assureurs et autres en exagérant sa richesse.

Parfois, le juge Arthur Engoron se disputait avec l’avocat de Trump, Christopher Kise. Dans un cas, le juge a mis fin à un échange en disant simplement « Pas d’accord ».

Plus tard, le juge a frappé du poing sur le haut de son banc en signe de désaccord avec l’interprétation d’une loi donnée par Kise, estimant que l’intention de cette loi est : « Vous ne pouvez pas faire de fausses déclarations. »

L’audience s’est terminée sans décision et les débats reprendront mercredi. Quoi qu’il en soit, la procédure judiciaire de vendredi a servi de prélude à un procès qui pourrait commencer dès le 2 octobre.

L’avocate du procureur général de New York, Letitia James, a également tenté de persuader Engoron de rendre un jugement sommaire sur l’allégation la plus importante du procès, selon laquelle Trump aurait commis une fraude en gonflant la valeur de ses propriétés et en exagérant sa valeur nette jusqu’à 3,6 milliards de dollars dans ses états financiers annuels. utilisé par lui et son entreprise pour obtenir un financement.

Le juge a également interrogé l’avocat de l’État, le procureur général adjoint de New York, Andrew Amer, mais son ton était moins combatif.

À un moment donné, Engoron a rappelé aux personnes présentes dans la salle d’audience bondée qu’il essayait d’être juste envers les deux parties, suggérant que la teneur de son interrogatoire ne devrait pas être considérée comme une indication de la façon dont il décidera finalement.

La semaine dernière, les avocats de Trump ont intenté une action en justice accusant Engoron d’abuser de son autorité, l’une des nombreuses poursuites intentées par Trump contre les juges supervisant ses différents procès.

Une cour d’appel de l’État devrait décider lundi si le procès contre Engoron va se poursuivre. Si tel était le cas, cela repousserait la date du procès.

Les avocats de Trump avaient déjà demandé un délai, mais Engoron les a rejetés, et le juge a rejeté vendredi certains de leurs arguments, notamment celui qui affirmait que le procureur général n’avait aucune capacité juridique pour traduire l’ancien président en justice.

Si le procès se poursuit, le bureau du procureur général pourrait appeler à la barre des témoins l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, et son ancien directeur financier, Allen Weisselberg. Trump figure également sur la liste des témoins du gouvernement, tout comme ses deux fils, Eric et Don Jr., mais il reste à voir si l’ancien président comparaîtra devant le tribunal.

James, un démocrate, a poursuivi Trump et la Trump Organization il y a un an, l’accusant d’avoir gonflé la valeur d’actifs tels que des gratte-ciel, des terrains de golf et son domaine de Mar-a-Lago en Floride.

Mais l’avocat de Trump, Kise, a salué le « génie de l’investissement » de Trump lors de l’audience de vendredi devant un tribunal de Manhattan.

« C’est pourquoi les milliardaires sont milliardaires », a déclaré Kise.

Il a déclaré que les évaluations de propriétés utilisées par l’ancien président dans les documents financiers n’étaient pas censées être des évaluations formelles, mais des prédictions de Trump sur la valeur que pourraient valoir les propriétés à l’avenir.

Parmi les allégations formulées par James, il y avait que Trump avait affirmé que son appartement de la Trump Tower à Manhattan – un penthouse de trois étages rempli de luminaires plaqués or – était près de trois fois sa taille réelle et évaluait la propriété à 327 millions de dollars. Aucun appartement à New York n’a jamais été vendu à un prix proche de ce montant, a déclaré James.

Trump a évalué Mar-a-Lago à 739 millions de dollars, soit plus de 10 fois une estimation plus raisonnable de sa valeur. Le chiffre de Trump concernant le club privé et la résidence était basé sur l’idée que la propriété pourrait être développée à des fins résidentielles, mais les termes de l’acte l’interdisent, a déclaré James.

« Les accusés ont clairement franchi le miroir », a déclaré Amer, l’avocat représentant le procureur général. Il a déclaré qu’il y avait « un décalage complet » entre la valeur marchande réelle des propriétés de Trump et la valorisation « grossièrement gonflée » affirmée par l’ancien président dans ses documents financiers.

Trump a nié avoir commis des actes répréhensibles, affirmant dans son témoignage sous serment que ce qu’il indiquait dans ses états financiers n’avait pas d’importance, car ils contenaient une clause de non-responsabilité indiquant qu’il ne fallait pas leur faire confiance.

Le procès de James est l’un des nombreux problèmes juridiques auxquels se heurte Trump alors qu’il fait campagne pour un retour à la Maison Blanche en 2024. a été inculpé quatre fois – accusé en Géorgie et à Washington, DC, d’avoir comploté pour annuler sa défaite électorale de 2020, en Floride d’avoir thésaurisé des documents classifiés et à Manhattan de falsifier des documents commerciaux liés à l’argent secret payé en son nom.

Le procès de James est une affaire civile et non pénale, il n’entraîne donc pas de peine de prison potentielle. Elle a demandé au tribunal d’interdire à Trump et à ses trois enfants aînés de diriger à nouveau une entreprise basée à New York. Elle souhaite également 250 millions de dollars de pénalités et une interdiction de cinq ans pour Trump et la Trump Organization de se livrer à des acquisitions immobilières commerciales.

