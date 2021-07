Le juge donne à Trump le temps de contester la divulgation des déclarations de revenus au Congrès

WASHINGTON – Un juge fédéral donne à l’ancien président Donald Trump le temps de contester une ordonnance du ministère de la Justice selon laquelle l’IRS doit remettre ses déclarations de revenus au Congrès.

Le juge du tribunal de district américain du district de Columbia, Trevor McFadden, a déclaré que Trump et ses avocats avaient jusqu’à mercredi pour répondre.

Ni Trump ni ses avocats n’ont dit s’ils contesteraient l’ordonnance de vendredi.

Vendredi, le Le ministère de la Justice a déclaré que les déclarations de revenus de l’ancien président doivent être communiquées par l’IRS au Congrès, un renversement par rapport à sa position détenue sous l’administration Trump.

Le bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice a déclaré dans un avis de 39 pages que le comité des voies et moyens de la Chambre, dirigé par les démocrates, avait fait une demande dans un but législatif légitime pour voir les déclarations de revenus de Trump, dans le but déclaré d’évaluer comment l’IRS audite les présidents. déclarations de revenus.

La décision de vendredi intervient plus d’un an après que la Cour suprême des États-Unis a déclaré que les déclarations de revenus de Trump devaient être remises par ses comptables de longue date au procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr., en raison d’une assignation à comparaître délivrée dans le cadre d’une enquête pénale.

En juillet, l’organisation Trump et son directeur financier Allen Weisselberg ont été inculpés par Vance de crimes liés à un stratagème « radical et audacieux » depuis 2005 pour éviter le paiement d’impôts sur les indemnisations.

Trump, qui a brisé des décennies de précédents établis par les candidats et les anciens présidents en refusant de publier ses déclarations de revenus, a déclaré à plusieurs reprises que ses déclarations étaient sous vérification par l’IRS.

Cependant, les contribuables sont autorisés à divulguer leurs déclarations au public pendant qu’ils font l’objet d’une vérification.