ELIZABETH CITY, Caroline du Nord – Un juge a déclaré qu’il se prononcerait mercredi sur les pétitions visant à publier des images de la caméra corporelle des députés du shérif abattant mortellement un homme noir après sa mort, qui a provoqué une semaine de protestations et d’exigence de responsabilité et de transparence.

Andrew Brown Jr.a été abattu cinq fois, dont une à l’arrière de la tête, par des députés purgeant des mandats à son domicile d’Elizabeth City la semaine dernière, a montré une autopsie indépendante commandée par sa famille et publiée mardi.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, mardi a appelé à un procureur spécial pour s’occuper de l’affaire et toute décision sur d’éventuelles accusations criminelles. Le bureau extérieur du FBI à Charlotte a déclaré qu’il avait ouvert une enquête sur les droits civils sur la mort de Brown.

Mercredi, le juge Jeffery Foster a entendu des pétitions en faveur de la diffusion de la vidéo du procureur du comté de Pasquotank au nom du bureau du shérif et d’une coalition d’organisations de médias, dont Gannett, la société mère de USA TODAY.

Le procureur de district Andrew Womble, qui supervise le comté de Pasquotank, a demandé à Foster de retarder toute libération d’au moins 30 jours pendant que le Bureau d’enquête de l’État mène son enquête sur la fusillade. Womble a fait état de préoccupations concernant le droit des accusés potentiels à un procès équitable. Si la vidéo était publiée et qu’il portait des accusations criminelles, Womble a déclaré que cela pourrait biaiser le jury.

Arguant au nom des organisations médiatiques, l’avocat Mike Tadych a déclaré que la publication des vidéos était dans l’intérêt public et pourrait aider à dissiper toute rumeur sur ce qui s’est passé lors de la mort de Brown.

Tadych a déclaré qu’il avait travaillé sur des cas antérieurs dans lesquels une vidéo avait été diffusée et que cela n’avait pas conduit à un jury partial. Il a également fait appel au moment actuel des demandes publiques de responsabilité de la police aux États-Unis comme preuve de l’intérêt public dans la vidéo.

Dans un communiqué, Robert L. Schurmeier, directeur du State Bureau of Investigation, a déclaré que l’agence s’en remettrait aux autorités locales et au tribunal pour déterminer si la vidéo devait être diffusée.

« Le (State Bureau of Investigation) soutient la transparence dans toute la mesure du possible, car nous pensons que cela sert les intérêts de la famille, de la communauté locale et de la Caroline du Nord dans son ensemble », a déclaré Schurmeier.

Au cours de l’audience, Womble a également contesté le récit d’un avocat de la famille Brown sur ce qui se passe dans la vidéo. Il a déclaré que la vidéo montre Brown conduisant en avant et son véhicule en contact avec les forces de l’ordre avant que des coups de feu ne soient tirés.

L’avocat de la famille Brown, Chantel Cherry-Lassiter, a déclaré que la vidéo de la caméra corporelle que la famille avait vue montre Brown avec ses mains sur le volant de sa voiture et non une menace pour les députés, qui ont tiré alors qu’il reculait son véhicule et tentait de partir.

La loi de l’État permet aux agences de montrer la vidéo aux membres de la famille en privé. La famille de Brown a regardé lundi ce qu’ils ont dit être un clip édité et raccourci de sa mort. Le fils de Brown, Khalil Ferebee, a déclaré que le clip qu’ils avaient vu montrait que son père était « exécuté ».

Plusieurs adjoints du shérif purgeant des mandats d’arrêt et de perquisition au domicile de Brown ont tiré des coups de feu mercredi dernier, a déclaré le shérif du comté de Pasquotank, Tommy Wooten. Sept députés sont en congé pendant que le Bureau d’enquête de l’État examine l’affaire.

L’avocat des droits civils Ben Crump, qui représente la famille de Brown, a dénoncé le manque d’accès aux images de la caméra corporelle.

« Nous pensons qu’ils essaient de cacher la vérité », a déclaré Crump. « S’ils faisaient de la transparence une priorité, nous aurions tous déjà vu cette vidéo. »

Les mandats d’arrêt de Brown étaient liés à des infractions présumées en matière de drogue. Mardi, Crump a tweeté un clip de ce qu’il a appelé «la police militarisée se précipitant pour tuer Andrew Brown», montrant un camion avec le mot «shérif» peint sur le côté et rempli de personnel armé.

Crump a également tweeté que la vidéo avait été fournie par le conseil municipal d’Elizabeth, mais USA TODAY n’a pas pu vérifier si les députés représentés dans la vidéo étaient les vrais députés en route pour signifier le mandat d’arrêt à Brown.

WAVY-TV a rapporté que la vidéo avait été prise par une caméra appartenant à la ville montée sur un poteau électrique dans la rue Brown.

Mardi, une autre nuit de manifestations s’est poursuivie à Elizabeth City. Le maire avait précédemment déclaré l’état d’urgence avant toute diffusion vidéo possible et un couvre-feu était en vigueur.

«Il semble que chaque semaine, nous disons pas de justice, pas de paix, mais rien ne va mieux. Nous devrions tous être fatigués de cela pour que cela ne devienne pas un événement hebdomadaire. Ils doivent améliorer la formation. Ils doivent améliorer la police communautaire », a déclaré Kirk Rivers, frère du président de la NAACP du comté de Pasquotank, Keith Rivers, alors qu’il dirigeait un groupe de manifestants.

La mort de Brown est survenue un jour après qu’un jury de Minneapolis a déclaré l’ancien policier Derek Chauvin coupable du meurtre de George Floyd et un jour avant les funérailles de Daunte Wright, un Noir du Minnesota abattu par un agent lors d’un arrêt de la circulation.

Un enterrement pour Brown est prévu pour lundi, où le leader des droits civiques, le révérend Al Sharpton, prononcera l’éloge funèbre. Sharpton a également prononcé l’éloge funèbre lors des funérailles de Wright.

Plus tôt mardi, les avocats de la famille de Brown ont publié les résultats d’une autopsie commandée par la famille. L’examen indépendant a montré que Brown avait reçu quatre balles dans le bras et une fois à l’arrière de la tête.

« Il est parti, a essayé de lui sauver la vie et ils ont continué à tirer et à lui mettre une balle dans la nuque », a déclaré l’avocat de la famille Harry Daniels.

«Il est évident qu’il essayait de s’enfuir. C’est évident. Et ils vont lui tirer une balle dans la nuque? Ajouta Ferebee.

Les avocats de la famille ont déclaré qu’ils se félicitaient de l’implication du FBI dans l’affaire pour «surmonter tout parti pris local qui pourrait empêcher que justice soit rendue». Le bureau a déclaré qu’il travaillerait en étroite collaboration avec le ministère de la Justice « pour déterminer si les lois fédérales ont été violées ».

Aucune accusation pénale n’a été déposée dans cette affaire.

Womble a déclaré dans un communiqué que la loi de l’État lui donnait le pouvoir de décider de poursuivre les crimes dans son district et qu’il se tenait «prêt, disposé et capable de remplir mes obligations statutaires».

Cooper, cependant, a déclaré qu’un procureur spécial devrait s’occuper de l’affaire. «Cela aiderait à assurer la communauté et la famille de M. Brown qu’une décision sur la poursuite des accusations criminelles est prise sans parti pris», a déclaré Cooper dans un communiqué.

Le procureur général de l’État, Josh Stein, a déclaré que son bureau avait offert une assistance au procureur local et ne pouvait pas intervenir à moins qu’on ne le lui demande.

Contribution: Jorge L. Ortiz