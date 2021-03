Le juge dit qu’un membre de la famille de George Floyd sera autorisé à participer au procès Derek Chauvin

Un seul membre de la famille de George Floyd sera autorisé à entrer dans la salle d’audience de Minneapolis où le flic qui a pressé son genou contre le cou du défunt homme noir de 46 ans pendant plusieurs minutes avant sa mort sera jugé.

Le juge qui supervise le procès de Derek Chauvin, qui fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable, a fait cette annonce mardi, selon l’avocat de la famille Floyd, Ben Crump.

La décision de Cahill, qui s’applique également à la famille de Chauvin, découle des restrictions sur les rassemblements à l’intérieur qui ont été imposées par l’État en raison de la pandémie de coronavirus.

« Le juge Peter Cahill a annoncé qu’il n’autoriserait qu’un seul membre de la famille de George Floyd à assister au procès pénal de Derek Chauvin », a tweeté Crump mardi.

« Après une année profondément douloureuse et émouvante, la famille Floyd est naturellement déçue par cette décision. »

Crump a ensuite tweeté: « La famille attend avec impatience le début du procès Derek Chauvin comme une étape cruciale sur le chemin de la justice et un pas vers la clôture dans ce sombre chapitre de leur vie. »

Il a terminé les tweets avec le hashtag #JusticeforGeorgeFloyd.

Le policier licencié Derek Chavin (à gauche) doit être jugé à Minneapolis le 8 mars à la suite de la mort de George Floyd (à droite)

LaTonya Floyd, la soeur de feu George Floyd, est photographiée ci-dessus lors d’un service funèbre à Houston le 9 juin

Philonise Floyd (au centre) et Bridgett Floyd (à gauche), le frère et la sœur de feu George Floyd, marchent du Lincoln Memorial au Martin Luther King, Jr. Memorial lors de la marche d’engagement «Get Your Knee Off Our Necks» le 57 anniversaire du discours de MLKs I Have a Dream le 28 août 2020

DailyMail.com a contacté l’avocat de Chauvin pour obtenir des commentaires.

La sélection du jury devrait commencer lundi dans le procès de Chauvin pour meurtre au deuxième degré et homicide involontaire coupable. Les déclarations liminaires sont prévues pour le 29 mars.

Le juge du procès a rejeté un chef de meurtre au troisième degré en octobre dernier.

Mais les procureurs ont demandé à la Cour d’appel du Minnesota de rétablir l’accusation à la lumière de sa décision du mois dernier de confirmer une condamnation pour meurtre au troisième degré contre l’ancien officier de Minneapolis Mohamed Noor pour la mort par balle en 2017 de Justine Ruszczyk Damond, une Australienne non armée qui avait appelé 911 pour signaler une éventuelle agression sexuelle.

Un panel de trois juges qui a entendu les plaidoiries lundi a déclaré qu’il rendrait une décision accélérée dès que possible étant donné la date imminente du procès.

En prévision du procès, la ville a déjà commencé à installer un périmètre de sécurité autour du centre gouvernemental et de l’hôtel de ville du comté de Hennepin (photo du 17 février)

Des barricades sont visibles autour de l’hôtel de ville en préparation du procès de Chauvin le 8 mars

Mercredi, des barrières sont empilées dans les rues enneigées de Minneapolis

Les experts juridiques disent que le rétablissement du moindre compte pourrait augmenter les chances de l’accusation d’obtenir une condamnation pour meurtre dans ce qui sera l’un des procès les plus médiatisés du Minnesota.

Floyd, qui était noir, est décédé le 25 mai après que Chauvin, qui était blanc, ait pressé son genou sur le cou de Floyd alors qu’il était menotté et plaidant qu’il ne pouvait plus respirer.

Les troubles civils après la mort de Floyd ont dégénéré en violence localement. Les protestations se sont répandues dans le monde et ont forcé un bilan douloureux de la race aux États-Unis.

Chauvin sera jugé seul en mars en raison de la pandémie de coronavirus, tandis que les trois autres anciens officiers impliqués dans l’arrestation de Floyd seront jugés ensemble cet été, selon les ordonnances de calendrier déposées devant le tribunal de district du comté de Hennepin.

Thomas Lane, 37 ans, J. Alexander Kueng, 26 ans, et Tou Thao, 34 ans, ont été accusés de complicité de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Le juge a ordonné que les officiers soient jugés séparément en raison des exigences d’espacement et de distance sociale provoquées par la pandémie de coronavirus.

Il est « impossible de se conformer aux restrictions physiques du COVID-19 » étant donné le nombre d’avocats et de personnel de soutien qui, selon quatre accusés, seraient présents, a écrit Cahill.

Derek Chauvin (photographié au tribunal le 11 septembre dans un dessin du tribunal au centre) est accusé du meurtre de George Floyd, l’Afro-Américain de 46 ans dont la mort en mai a déclenché des manifestations dans tout le pays.

DailyMail.com a sollicité les commentaires de Crump et du bureau du procureur général de l’État du Minnesota, Keith Ellison, qui s’occupe de l’affaire.

Le mois dernier, les dirigeants de Minneapolis ont annoncé qu’ils renforçaient les mesures de sécurité dans la ville, notamment en faisant venir des milliers de gardes nationaux et des policiers supplémentaires, en fermant les rues et en érigeant des barrières à l’approche du procès.

Le maire Jacob Frey a déclaré que la sécurité serait une priorité absolue « pendant cette période très difficile dans notre ville » et que le procès augmentera probablement les traumatismes pour beaucoup, en particulier à l’approche du verdict.

«Nous pensons qu’il nous appartient d’honorer l’ampleur de ce moment et de veiller à ce que nos familles dans cette ville se sentent en sécurité», a déclaré Frey.

Le colonel de la patrouille d’État Matt Langer a déclaré que les autorités travailleraient pour protéger le droit de chacun à manifester pacifiquement tout en veillant à ce que les entreprises, les bâtiments gouvernementaux et les infrastructures soient protégés.

Les forces de l’ordre utiliseront des équipes d’intervention rapide, des agents d’intervention rapide à vélo, des agents SWAT et d’autres tactiques pour répondre rapidement aux urgences.

Les protestations contre les autoroutes ou les comportements illégaux tels que lancer des objets, utiliser des feux d’artifice illégaux, allumer des incendies ou endommager des biens ne seront pas tolérés, a déclaré Langer.

Le shérif du comté de Hennepin, David Hutchinson, a déclaré que ses adjoints veilleraient à ce que le palais de justice soit protégé et que le procès ne soit pas interrompu.

« Nous voulons protéger les droits de tout le monde, mais si vous faites du mal, si vous cassez des choses, brûlez des choses, blessez des gens, blessez les moyens de subsistance des gens, je suis ici pour dire: vous irez en prison. Nous arrêterons tous ceux qui enfreignent la loi », a déclaré Hutchinson.

«Nous n’allons pas tolérer le désordre.

La ville a commencé à installer un périmètre de sécurité autour du centre gouvernemental du comté de Hennepin, de l’hôtel de ville et des bâtiments voisins.

La rue et le trottoir devant le palais de justice ont fermé lundi.

L’intersection de la 38th Street et de Chicago Avenue, qui est devenue un mémorial à Floyd et un lieu de rassemblement communautaire, restera fermée à la circulation automobile jusqu’à la fin du procès.

Derek Chauvin, le policier de Minneapolis qui a été filmé pressant son genou contre le cou d’un homme noir de 46 ans, George Floyd, quelques instants avant la mort de Floyd en garde à vue le 25 mai, sera jugé séparément de trois autres flics impliqués dans l’incident, un juge a statué

Le juge Peter Cahill a cité les limites de l’espace physique pendant la pandémie de coronavirus pour son ordre de diviser les procès des accusés. Les accusés sont représentés ci-dessus (dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur gauche): Derek Chauvin, J.Alexander Keung, Tou Thao et Thomas Lane

Frey a déclaré que la présence des forces de l’ordre dans la ville augmentera dans les semaines à venir et atteindra son apogée pendant le procès, avec l’aide de près de 2 000 membres de la Garde nationale et de 1 100 agents des forces de l’ordre de 12 agences.

Langer a déclaré que la majeure partie des ressources d’application de la loi sera présente autour des plaidoiries, des délibérations du jury et de l’annonce d’un verdict.

Erik Hansen, directeur de la politique économique et du développement de la ville, a déclaré que la ville conseillait aux propriétaires d’entreprise d’envisager des plans de préparation aux situations d’urgence, d’ajouter des barrières physiques telles que des panneaux au-dessus des fenêtres ou des barrières de sécurité, de s’assurer que leurs polices d’assurance sont à jour et de télécharger les éléments importants. enregistrements en ligne.

Les autorités n’ont actuellement aucun renseignement «exploitable» suggérant que des groupes spécifiques pourraient venir à Minneapolis pour semer le trouble, a déclaré le commissaire du ministère de la Sécurité publique, John Harrington.

Il a déclaré que les autorités prennent ce qui a été appris des manifestations passées à Minneapolis, Los Angeles et Ferguson, Missouri et qu’elles pensent que leur préparation et leur approche unie peuvent empêcher que de mauvaises choses ne se produisent et faire en sorte que les voix des gens soient entendues.

Il a déclaré que l’année dernière, « Au milieu des émeutes, au milieu des incendies, au milieu de tout cela – les voix des gens qui veulent vraiment appeler la mort de George Floyd ne pouvaient pas être entendues sur le vitriol et sur le activité des gens qui étaient là pour détruire des biens et blesser d’autres personnes.