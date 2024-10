Le juge dit qu’il a l’intention d’abroger la règle de la FEMA refusant aux victimes d’incendie du Nouveau-Mexique de payer pour leurs pertes émotionnelles

Une cheminée se trouve le 8 février 2023, au milieu des décombres d’une cabane incendiée par l’incendie de Hermits Peak-Calf Canyon. Un juge fédéral a annoncé cette semaine qu’il se prononcerait avec les victimes des incendies demandant une indemnisation pour les « dommages non économiques » causés par l’incendie de forêt provoqué par le gouvernement fédéral. (Photo de Patrick Lohmann / Source Nouveau-Mexique)

Des centaines de millions de dollars pourraient être accordés aux victimes du plus grand incendie de forêt de l’État pour les difficultés qu’elles ont endurées lorsque l’incendie de forêt provoqué par le gouvernement fédéral a ravagé leurs terres en 2022, sur la base des commentaires d’un juge mardi devant un tribunal fédéral.

Le juge James Browning a déclaré à la fin d’une audience mardi après-midi qu’il « penchait » pour statuer au nom des victimes des incendies qui ont poursuivi l’Agence fédérale de gestion des urgences l’année dernière. Il a déclaré qu’il rendrait une décision dès que possible, mais probablement pas avant le mois prochain.

Si Browning se range effectivement du côté des victimes des incendies, ce qui est probable selon les avocats des deux côtés de la salle d’audience, la FEMA pourrait être tenue d’établir un système permettant de quantifier et d’indemniser les victimes des incendies non seulement pour les pertes économiques qu’elles ont subies dans le plus grand incendie de forêt de l’État, mais aussi pour le préjudice émotionnel.

La date limite pour postuler Indemnisation pour l’incendie de Hermits Peak-Calf Canyon est le 20 décembre 2024.

Pour des milliers de victimes, cela pourrait signifier une indemnisation supplémentaire pour « la gêne, l’inconfort et les inconvénients » liés à la « nuisance » ou à « l’intrusion » provoquée par l’incendie, ont déclaré les avocats des victimes.

Quelques autres personnes pourraient recevoir des indemnités importantes pour leurs « douleurs et souffrances » résultant des blessures physiques qu’elles ont subies dans l’incendie, en plus des frais médicaux. Jusqu’à présent, le seul recours pour les blessés ou pour les familles de ceux qui sont morts dans l’incendie ou les inondations qui ont suivi a été d’engager des poursuites longues et incertaines devant un tribunal fédéral.

Gerald Singleton, dont le cabinet basé à San Diego représente environ 1 000 victimes d’incendies, a estimé que ces types de dommages émotionnels pourraient s’élever à environ 400 millions de dollars.

Il a également déclaré que les paiements pourraient aboutir à une répartition plus équitable des fonds d’indemnisation en cas d’incendie, dans la mesure où les locataires ou ceux à faible revenu recevraient une indemnisation supplémentaire au-delà de la seule valeur monétaire pour leurs pertes limitées dans l’incendie.

Même avec la décision attendue, on ne sait pas exactement à quelle vitesse ces paiements pourraient arriver sur les comptes bancaires des victimes. Parce que la bataille juridique se concentre autour d’une réglementation créée par la FEMA, les avocats de l’agence ont déclaré devant le tribunal qu’elle devrait passer par un tout nouveau processus formel d’élaboration de règles. Cela pourrait prendre des mois.

L’argent proviendrait d’un fonds de près de 4 milliards de dollars créé par le Congrès en septembre 2022 et dont les membres espéraient qu’il « indemniserait entièrement » les victimes de l’incendie de Hermits Peak-Calf Canyon, déclenché plus tôt cette année-là par deux brûlages dirigés fédéraux qui se sont échappés et se sont combinés pour détruire plusieurs cent maisons et incendié une superficie de 534 milles carrés.

Au 24 septembre, le bureau des réclamations d’Hermits Peak-Calf Canyon avait versé 1,35 milliard de dollars du fonds dans 10 417 réclamations différentes émanant de ménages, d’organisations à but non lucratif, d’entreprises et de gouvernements locaux et tribaux.

Jay Mitchell, directeur du bureau des réclamations, a regardé l’audience d’une demi-journée mardi. Dans une brève interview avec Source Nouveau-Mexique après les commentaires du juge, Mitchell a suggéré que l’indemnisation requise par la décision attendue pourrait être difficile à administrer.

Même si 4 milliards de dollars peuvent sembler un chiffre énorme, « il s’agit d’un fonds limité », a déclaré Mitchell. Il a suggéré que la décision pourrait ouvrir la porte à un flot de nouvelles réclamations demandant des dommages-intérêts pour « nuisance » ou « intrusion » de la part de personnes dont les propriétés ont été touchées par la fumée des incendies de forêt.

« La fumée va où elle va », a-t-il déclaré alors qu’il se rendait à une réunion avec les avocats représentant la FEMA après l’audience.

Le Congrès avait-il l’intention de limiter les dégâts ?

Singleton’s faisait partie des quatre sociétés représentant des dizaines de plaignants nommés qui ont poursuivi la FEMA en octobre dernier, alléguant que l’agence avait refusé à tort les soi-disant « dommages non économiques » aux victimes d’incendies dans un ensemble final de réglementations publiées l’été dernier. Les règles limitaient l’indemnisation aux seuls dommages économiques, qui sont le type de pertes ayant un prix : des choses comme les voitures, les maisons, les dépenses professionnelles et le bétail.

La règle était basée sur l’interprétation de l’agence de la loi sur l’assistance aux incendies de Hermits Peak-Calf Calf Canyon, rédigée et parrainée par la représentante américaine Teresa Leger Fernandez et le sénateur américain Ben Ray Luján, tous deux démocrates du Nouveau-Mexique.

Le bureau de Luján n’a pas répondu à une demande de commentaire. Le bureau du sénateur américain Martin Heinrich a déclaré que le sénateur attendrait la décision pour se prononcer. Le bureau de Léger Fernandez a déclaré Source NM elle n’a pas pu commenter en raison du litige en cours, mais elle « suit la question de près ».

Le procès des victimes alléguait que l’agence avait eu tort d’interpréter la loi comme excluant le paiement des dommages non économiques. Pour faire valoir leur argument, les avocats ont analysé le libellé de la loi pour tenter de déterminer l’intention du Congrès et ont analysé la loi de l’État sur les recours dont disposeraient les victimes en vertu de la loi du Nouveau-Mexique si une entreprise privée avait déclenché l’incendie et non le gouvernement fédéral.

Des mois d’échanges entre avocats se sont concentrés sur ce que le Congrès voulait dire lorsqu’il a rédigé la loi. Browning a interrogé mardi les avocats des victimes et le bureau du procureur des États-Unis sur ce qu’ils pensaient que le Congrès entendait par des termes tels que « limités à », « dommages admissibles », « personne blessée » et « dommages-intérêts compensatoires réels ».

Par exemple, la loi stipule que les paiements « doivent être limités aux dommages-intérêts compensatoires réels ». Les avocats des victimes ont fait valoir, avec de nombreuses citations dans la loi du Nouveau-Mexique et ailleurs, que les « dommages-intérêts compensatoires réels » désignent historiquement des dommages économiques et non économiques. Les avocats de la FEMA ont interprété cette clause comme signifiant que le Congrès imposait une limitation : seuls les dommages économiques étaient autorisés.

Le procès a eu lieu après une décision de la Cour suprême décision qui a supprimé la déférence envers les agences fédérales lorsqu’elles rédigent des réglementations basées sur des lois ambiguës adoptées par le Congrès. On ne sait pas clairement dans quelle mesure la décision du tribunal sur le précédent dit de « déférence Chevron » a eu un impact sur les commentaires du juge. Mais l’avocat des plaignants, Tom Tosdal, a cité à plusieurs reprises la décision du juge Neil Gorsuch dans ses arguments mardi, et le juge s’est demandé à haute voix si elle s’appliquait.

Au début de l’audience mardi, Browning a déclaré qu’il avait déjà pris sa décision sur un aspect important du procès : il a convenu que la loi du Nouveau-Mexique autorise le versement de dommages-intérêts non économiques aux victimes dans un scénario comme l’incendie. C’est important en raison d’une disposition de la loi exigeant que le calcul des dommages soit basé sur ce qui est autorisé par la loi de l’État.

Il a cité un avis du procureur général du Nouveau-Mexique qui a conclu que les indemnités pour difficultés émotionnelles sont autorisées ici pour les victimes de « nuisance et d’intrusion ». Un responsable du ministère de la Justice du Nouveau-Mexique a rédigé cet avis après une demande de deux législateurs d’État faits peu après un Source Nouveau-Mexique et ProPublica article sur la bataille juridique.

Les avocats des victimes ont une « meilleure lecture » de la loi, selon le juge

En décrivant sa tendance à se ranger du côté des victimes des incendies face au gouvernement, Browning a également cité un élément de langage qui, selon les avocats des deux côtés, montrait l’intention du Congrès d’exclure ou d’inclure les indemnités pour difficultés émotionnelles.

L’un des articles de la loi est intitulé « Dommages admissibles » en majuscules et énumère ensuite trois catégories de paiements : financiers, commerciaux ou immobiliers. Pour les avocats de la FEMA, le Congrès énumérait tous les types de paiements autorisés, ce qui, selon eux, dans un mémoire juridique, était « implicite » par l’expression « dommages-intérêts admissibles ».

Pour les avocats des victimes de l’incendie, le Congrès précisait simplement certains types d’indemnisation autorisés par la loi, mais ne limitait pas les paiements à ces catégories de pertes.

Le juge a accepté : « Les plaignants ont une meilleure lecture », a-t-il déclaré. Il a profité du fait que les avocats de la FEMA ont écrit dans leur mémoire que le Congrès « implicite » son intention de limiter les dommages dans cet article de la loi. Une implication ne suffit pas, a-t-il déclaré.

Browning a également déclaré qu’il essaierait de rendre une décision le plus rapidement possible et a discuté avec les avocats de la meilleure façon d’éviter de nouveaux retards dans l’indemnisation des victimes. Il a cité les retards antérieurs dans l’indemnisation du bureau des réclamations comme raison de son urgence.

« Je ne vis pas sous un rocher », a-t-il déclaré. « Je sais qu’il y a eu beaucoup de critique de la lenteur du processus.