Le juge dit que Michael Flynn doit témoigner lors d’une enquête électorale en Géorgie

SARASOTA, Floride (AP) – Un juge de Floride a déclaré mardi que l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn devait témoigner devant un grand jury spécial à Atlanta qui examine si le président de l’époque, Donald Trump, et ses alliés ont illégalement tenté d’influencer les élections de 2020 en Géorgie. .

Le juge en chef du comté de Sarasota, Charles Roberts, a ordonné à Flynn de témoigner devant le panel le 22 novembre.

Les avocats de Flynn, un lieutenant général à la retraite qui a brièvement servi comme conseiller à la sécurité nationale sous Trump, avaient fait valoir que l’enquête du grand jury spécial était une affaire civile plutôt que pénale. Pour cette raison, Flynn ne devrait pas être contraint de témoigner, ont-ils soutenu.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, qui supervise le grand jury spécial, a déclaré que l’enquête du grand jury spécial était une procédure pénale. Il a également certifié Flynn comme un “témoin nécessaire et matériel”.

Roberts a honoré cela en disant: “Le général Flynn est un témoin important.” Le juge a également rejeté une requête des avocats de Flynn visant à suspendre sa décision en prévision d’un appel.

“Il n’y a pas de contrainte excessive”, a déclaré Roberts.

Flynn n’a parlé qu’en réponse aux questions du juge et n’a pas répondu aux questions des journalistes après l’audience. Parce que Flynn vit en dehors de la Géorgie, Willis a dû utiliser un processus pour essayer d’obtenir d’un juge où il vit en Floride qu’il lui ordonne de se conformer à sa convocation.

L’enquête, menée par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, est considérée comme l’une des menaces juridiques potentielles les plus importantes pour l’ancien président alors qu’il se prépare à annoncer une troisième course à la présidence. Willis a demandé le témoignage de nombreux associés de haut niveau de Trump comme témoins dans l’enquête.

L’ancien maire de New York et avocat de Trump, Rudy Giuliani, à qui on a dit qu’il pourrait faire face à des accusations criminelles dans le cadre de l’enquête, a témoigné en août. Les juges ont également ordonné à l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche de Trump, Mark Meadows, et à l’ancien président de la Chambre des États-Unis, Newt Gingrich, de témoigner plus tard ce mois-ci. Gingrich a lancé lundi un appel de sa décision.

Cassidy Hutchinson, qui a été assistante de Meadows, devrait comparaître devant le grand jury spécial mercredi. Lors d’un témoignage en juin devant le comité de la Chambre des États-Unis enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, Hutchinson a détaillé ce qu’elle a vu et entendu à la Maison Blanche ce jour-là et dans les jours précédant l’insurrection, y compris des discussions sur la façon dont Trump est la défaite électorale pourrait être annulée.

Le grand jury spécial a également entendu des hauts responsables de l’État, dont le secrétaire d’État Brad Raffensperger et le procureur général Chris Carr. Le gouverneur Brian Kemp, qui avait tenté en vain d’éviter de témoigner mais a été autorisé à retarder sa comparution après les élections de la semaine dernière, a été vu quitter le palais de justice mardi. Tous ces responsables de l’État ont reçu des appels de Trump au lendemain des élections de 2020.

Dans une interview sur une chaîne d’information câblée de droite à la mi-décembre 2020, Flynn a déclaré que Trump “pourrait prendre des capacités militaires” et les placer dans des États swing et “essentiellement refaire une élection dans chacun de ces États”, a écrit Willis dans une pétition visant à contraindre son témoignage devant le grand jury spécial.

Flynn a également rencontré à la Maison Blanche le 18 décembre 2020, avec Trump, l’avocat Sidney Powell et d’autres associés à la campagne Trump pour une réunion qui, selon des informations, “s’est concentrée sur des sujets tels que l’invocation de la loi martiale, la saisie de machines à voter, et nommer Powell comme conseiller spécial pour enquêter sur les élections de 2020 », a écrit Willis.

Et il a assisté à des réunions en novembre 2021 au domicile de Caroline du Sud de l’avocat conservateur Lin Wood. Willis a écrit que Wood avait déclaré dans une interview télévisée qu’ils s’étaient rencontrés pour examiner les moyens possibles d’influencer les résultats des élections en Géorgie et ailleurs. Wood a déclaré à l’Associated Press qu’il avait témoigné devant le grand jury spécial la semaine dernière.

Willis a ouvert l’enquête au début de l’année dernière, peu de temps après qu’un enregistrement d’un appel téléphonique du 2 janvier 2021 entre Trump et Raffensperger a été rendu public. Dans cet appel, le président républicain a exhorté Raffensperger à “trouver” les votes nécessaires pour annuler sa courte défaite dans l’État face au démocrate Joe Biden.

La portée de l’enquête s’est élargie depuis lors et un grand jury spécial doté d’un pouvoir d’assignation à comparaître a été constitué en mai, permettant à Willis d’obliger à témoigner des personnes qui pourraient autrement refuser. Le grand jury spécial fonctionne en secret avec des témoignages fermés au public.

Les grands jurys spéciaux en Géorgie sont généralement utilisés pour enquêter sur des affaires complexes avec de nombreux témoins. Ils peuvent exiger des preuves et des citations à comparaître de témoins, mais ils ne peuvent pas émettre d’actes d’accusation. Une fois son enquête terminée, un grand jury spécial peut recommander une action, mais il appartient au procureur de district de décider s’il doit ensuite demander une mise en accusation auprès d’un grand jury ordinaire.

Brumback a rapporté d’Atlanta. L’écrivain d’Associated Press Eric Tucker à Washington a contribué au reportage.

Curt Anderson et Kate Brumback, Associated Press