La réduction de la caution a été refusée lundi pour un tueur reconnu coupable d’avoir tiré avec une arme à feu à l’extérieur d’un restaurant Marengo alors qu’il faisait face à des accusations de batterie domestique présumées.

Le juge du comté de McHenry, James Cowlin, a déclaré que Rudy A. Villarreal Jr., 49 ans, de Marengo, détenu dans la prison du comté de McHenry avec une caution de 300 000 $ est « une menace pour la communauté ».

Il aurait besoin de 30 000 $ pour être libéré.

Son avocat, le défenseur public adjoint Richard Behof, a demandé que la caution de Villarreal soit réduite à 150 000 $. Il a déclaré que Villarreal serait en mesure de publier les 15 000 $ requis.

Villarreal est entré dans la salle d’audience à l’aide d’un déambulateur. Behof ne savait pas pourquoi Villarreal utilisait un déambulateur autre que pour dire qu’il avait un handicap.

« Je pense que son lien est extrêmement élevé », a déclaré Behof au juge.

Villarreal est accusé de violence armée pour avoir prétendument tiré un pistolet de sa ceinture et tiré trois coups de feu en l’air « en présence de plusieurs passants ». L’incident présumé s’est produit vers 23 heures, le vendredi 2 juin, à l’extérieur de Taqueria La Placita 2, 228 S. State St., selon la plainte pénale déposée au palais de justice du comté de McHenry.

Il a également été accusé de possession d’une arme à feu en tant que criminel, de décharge imprudente d’une arme à feu, d’utilisation illégale d’une arme, de possession d’une arme à feu dans un établissement d’alcool et de violation d’une ordonnance de protection, selon la plainte.

Quelques jours avant l’incident présumé de la fusillade, Villarreal a déposé 1 000 $ sur une caution de 10 000 $ et a été libéré de la prison du comté de McHenry où il était détenu pour batterie domestique et pour ne pas s’être inscrit au registre des meurtriers et des délinquants violents contre les jeunes de l’État.

L’infraction domestique aurait eu lieu le 27 mai dans sa maison de Marengo. L’incident de tir aurait commencé à l’intérieur du restaurant lors d’une dispute avec la personne qu’il est accusé d’avoir giflé et étouffé le 27 mai, selon des documents judiciaires et le procureur adjoint de l’État, Brian Miller.

La plainte allègue qu’il harcelait quelqu’un qui avait demandé une ordonnance de protection contre lui alors qu’il était au restaurant, puis a cherché à les intimider en tirant des coups de feu. Une plainte distincte allègue qu’à la fin du mois dernier, il a giflé une femme au visage et l’a étranglée avant de prendre son téléphone pour l’empêcher d’appeler le 911.

Miller a demandé au juge de prendre note de l’affaire de batterie domestique en cours de Villarreal, des détails entourant l’incident de la fusillade ainsi que de sa condamnation pour meurtre en 1995.

Miller a déclaré que la caution actuelle de Villarreal est « incroyablement raisonnable ».

Villarreal a été arrêté la semaine dernière sur un mandat de 300 000 $ à Elgin où il inscrit également une adresse personnelle dans les dossiers judiciaires.

Villarreal a été reconnu coupable de meurtre dans le comté de Cook en 1995, selon la plainte et le Sgt. Mike Martino, porte-parole du service de police d’Elgin.

Le 23 octobre 1993, il a tiré et tué un autre homme devant un bar à Elgin, le Chicago Tribune a rapporté à l’époque de sa condamnation. Il a été reconnu coupable et condamné à 50 ans de prison et libéré de prison en 2018, a déclaré le porte-parole du département de l’Illinois.

En niant la réduction des obligations, Cowlin a déclaré que Villarreal « a des antécédents de crimes violents » et que « c’est une infraction très grave ».

Villarreal doit revenir devant le tribunal pour une audience préliminaire le 23 juin.