Le juge dit que les gouttes ignifuges polluent les cours d’eau mais autorise la poursuite de l’utilisation

BILLINGS, Mont. (AP) – Un juge a statué vendredi que le gouvernement américain pouvait continuer à utiliser un retardateur chimique pour lutter contre les incendies de forêt, bien qu’il ait constaté que cette pratique polluait les cours d’eau des États occidentaux en violation de la loi fédérale.

La décision du juge de district américain Dana Christensen dans le Montana est intervenue après que des écologistes ont poursuivi le US Forest Service en laissant tomber le lisier rouge dans les cours d’eau des centaines de fois au cours de la dernière décennie.

Les responsables gouvernementaux affirment que les ignifuges chimiques sont parfois essentiels pour ralentir la progression des incendies dangereux. Les feux de forêt en Amérique du Nord sont devenus plus importants et plus destructeurs au cours des deux dernières décennies.

Plus de 200 charges de retardateur se sont retrouvées dans les cours d’eau au cours de la dernière décennie. Les responsables fédéraux affirment que ces situations se sont généralement produites par erreur et dans moins de 1% des milliers de chargements annuels.

Le groupe Forest Service Employees for Environmental Ethics, basé dans l’Oregon, a fait valoir dans son procès intenté l’année dernière que le Service forestier ne respectait pas la Clean Water Act en continuant à utiliser un retardateur sans prendre les précautions adéquates pour protéger les ruisseaux et les rivières,

Une coalition qui comprend Paradise, en Californie – où un incendie en 2018 a tué 85 personnes et détruit la ville – avait déclaré qu’une décision de justice interdisant l’utilisation de retardateurs aurait mis des vies, des maisons et des forêts en danger.

Les experts disent que le changement climatique, les personnes qui se déplacent dans des zones sujettes aux incendies et les forêts envahies créent des mégafeux plus catastrophiques qui sont plus difficiles à combattre.

Plus de 100 millions de gallons (378 millions de litres) de produit ignifuge ont été utilisés au cours de la dernière décennie, selon le ministère de l’Agriculture. Il est composé d’eau et d’autres ingrédients, y compris des engrais ou des sels qui peuvent être nocifs pour les poissons, grenouilles, crustacés et autres animaux aquatiques.

Une étude gouvernementale a révélé qu’un retardateur mal appliqué pouvait nuire à des dizaines d’espèces en péril, notamment les écrevisses, les chouettes tachetées et les poissons tels que les méné et les meuniers.

Les risques pour la santé des pompiers ou d’autres personnes qui entrent en contact avec un produit ignifuge sont considérés comme faibles, selon une évaluation des risques de 2021.

Les responsables du Service forestier ont déclaré qu’ils essayaient de se conformer à la loi en obtenant un permis de pollution, mais cela pourrait prendre des années.

Alors que la saison des incendies de 2023 commence, le président de la California Forestry Association, Matt Dias, a déclaré que la perspective de ne pas avoir de retardateur de feu à la disposition d’une agence fédérale qui joue un rôle clé dans de nombreux incendies était « terrifiante ».

De nombreuses régions de l’ouest des États-Unis ont connu de fortes chutes de neige l’hiver dernier et, par conséquent, les risques d’incendie sont plus faibles que ces dernières années dans une grande partie de la région.

Matthew Brown, l’Associated Press