Les appels publics du représentant Maxine Waters à des manifestations et à une « confrontation » en cas d’acquittement de Derek Chauvin pourraient renforcer un appel qui ferait rejeter son affaire, a déclaré le juge, mais a refusé de déclarer l’annulation du procès.

Peu de temps après avoir prononcé lundi de longues plaidoiries finales, l’avocat principal de la défense de Chauvin, Eric Nelson, a demandé l’annulation du procès, citant la couverture médiatique du procès qui, selon lui, était inévitable et ce qu’il jugeait incendiaire et incendiaire. « menaçant » remarques du démocrate de Californie au cours du week-end. Lors d’une visite au Brooklyn Center, Minnesota, Waters a encouragé les militants anti-brutalité policière à intensifier leurs manifestations et à « Devenir plus conflictuel » avec les autorités si Chauvin n’est pas condamné pour le meurtre de George Floyd, décédé en garde à vue en mai dernier après que Chauvin l’ait cloué au sol avec un genou contre le cou pendant plus de neuf minutes.





Aussi sur rt.com

«Nous devons devenir plus conflictuels! La représentante Maxine Waters se présente au Brooklyn Center, claque le couvre-feu et part avant qu’il n’entre







Nelson a accusé Waters de «Menaçant et intimidant le jury» et « Exigeant que s’il n’y avait pas de verdict de culpabilité, il y aurait d’autres problèmes, » soutenant également que le jury a peut-être été indûment influencé par ses commentaires.

Alors que le juge Peter Cahill a déclaré qu’il était au courant des déclarations de Waters et a interpellé les législateurs pour « odieux » conduite par rapport au procès Chauvin, il a finalement rejeté la requête en annulation du procès, concluant «L’opinion d’une membre du Congrès n’a vraiment pas beaucoup d’importance.»

Le juge de première instance Chauvin rejette la demande d’annulation du procès de la défense, MAIS il a SLAM Maxine Waters pour ses propos menaçants dans le Minnesota ce week-end aux jurés, les qualifiant d ‘«odieux» et de «irrespectueux envers la primauté du droit et envers le pouvoir judiciaire et notre fonction. » pic.twitter.com/rAoa1QvcqZ – Curtis Houck (@CurtisHouck) 19 avril 2021

Cependant, le juge a également reconnu que «La députée Waters a peut-être donné [the defense] quelque chose en appel qui pourrait entraîner l’annulation de l’ensemble de ce procès, « suggérant que Chauvin pourrait faire rejeter son cas en raison de l’ingérence de l’élu. Il est accusé de meurtre au deuxième et au troisième degré ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Les procureurs ont également repoussé l’appel à l’annulation du procès, arguant que la requête devrait être rejetée parce que la défense n’a offert que « Déclarations vagues » et n’a pas présenté «Preuve précise que ce jury particulier a été influencé d’une manière particulière.» Cahill a tranché en leur faveur, déclarant que les procédures en place pour isoler les jurés des influences extérieures avaient été suffisantes, mais a ordonné que le jury soit séquestré pendant qu’ils réfléchissent à un verdict pour Chauvin.

Les commentaires de Waters samedi ont attisé l’opposition féroce des républicains, y compris le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, qui a déclaré le démocrate « enfreint la loi » en encourageant les manifestants à défier un couvre-feu dans le Brooklyn Center – le site d’une autre fusillade policière au début du mois – et «Puis incité à la violence.»

Ce week-end au Minnesota, Maxine Waters a enfreint la loi en violant le couvre-feu puis en incitant à la violence. Le président Pelosi ignore le comportement de Waters – c’est pourquoi je présente une résolution pour censurer le représentant Waters pour ces commentaires dangereux. – Kevin McCarthy (@GOPLeader) 19 avril 2021

Bien qu’elle n’ait pas choisi Waters par son nom, la représentante Lisa McClain (R-Michigan) a accusé les démocrates d’hypocrisie pour leur incapacité à la tenir responsable de ces propos, arguant que «Si cela était dit par un républicain, vous savez … que la majorité dans cette chambre se déplacerait pour retirer ce représentant de leurs comités et peut-être pour les expulser du Congrès.»

La républicaine géorgienne Marjorie Taylor Greene, quant à elle, a déclaré qu’elle présenterait une résolution pour faire exactement cela, s’engageant à expulser Waters du Congrès à cause de ses remarques. Taylor Greene a elle-même été censurée par des collègues législateurs en février en raison de publications sur les réseaux sociaux avant de prendre ses fonctions et d’être démise de ses attributions au comité.

Les démocrates sont venus à la défense de Waters, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (Californie), affirmant qu’elle n’avait rien à excuser et qu’elle n’avait pas incité à la violence.

«Maxine a parlé de la confrontation à la manière du mouvement des droits civiques», Dit Pelosi. «Je pense moi-même que nous devrions nous inspirer de la famille George Floyd. Ils ont géré cela avec une grande dignité et sans ambiguïté.

Après environ trois semaines de témoignages, 45 témoins et des heures de plaidoiries, les jurés du procès Chauvin ont commencé à délibérer sur un verdict lundi. Les autorités du Minnesota se préparent à des troubles après des mois de manifestations et d’émeutes dans tout le pays suite à une série de fusillades policières, avec des troupes de la Garde nationale déployées et des ordres de couvre-feu imposés à Minneapolis, St.Paul, Brooklyn Center et Champlin.





Aussi sur rt.com

Des critiques, dont CNN, attaquent la défense de Chauvin pour l’argument d’un « policier raisonnable »







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!