Le juge dit que le tireur présumé de la clinique peut être médicamenté de force

DENVER (AP) – Un homme souffrant de troubles mentaux accusé d’avoir tué trois personnes dans une clinique du Colorado pour la planification familiale en 2015 parce qu’elle offrait des services d’avortement peut être médicamenté de force pour essayer de le rendre apte à subir son procès, a statué un juge fédéral lundi.

La poursuite de Robert Dear, 64 ans, est au point mort parce qu’il a été déclaré à plusieurs reprises incompétent mental depuis son arrestation et qu’il a refusé de prendre des médicaments antipsychotiques pour un trouble délirant.

Au cours d’une audience de trois jours cet été, les procureurs ont fait valoir que les médicaments avaient une probabilité substantielle, sur la base de la recherche et de l’expérience d’experts gouvernementaux, de rendre Dear suffisamment bien pour répondre à la norme légale de capacité mentale – être capable de comprendre les procédures et d’aider à sa défense.

Les avocats et les experts de Dear ont toutefois déclaré que le plan du gouvernement ne tenait pas compte de l’âge de Dear et de ses problèmes de santé, notamment une hypertension artérielle non traitée et un taux de cholestérol élevé, qui pourraient s’aggraver en raison des effets secondaires du médicament.

Cher, qui s’est qualifié de «guerrier pour les bébés», destiné à faire la «guerre» contre la clinique parce qu’elle offrait des services d’avortement, s’armant de quatre fusils semi-automatiques, cinq armes de poing, deux autres carabines, un fusil de chasse, des bonbonnes de propane et 500 cartouches de munitions, selon les procureurs. Il a commencé à tirer à l’extérieur de la clinique avant de pénétrer à l’intérieur en se frayant un chemin à travers une porte, selon son acte d’accusation fédéral.

Colleen Slevin, Associated Press