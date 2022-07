Le juge dit que le prince Harry peut poursuivre le gouvernement britannique pour un plan de sécurité

Harry et sa femme Meghan ont perdu la protection de la police britannique financée par l’État lorsqu’ils ont quitté leur poste de membres de la famille royale et ont déménagé en Amérique du Nord en 2020. Le prince veut payer personnellement pour la sécurité de la police lorsqu’il vient en Grande-Bretagne et conteste le refus du gouvernement d’autoriser ce.