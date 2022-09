Le juge dit que la chaise électrique SC et le peloton d’exécution sont inconstitutionnels

COLUMBIA, SC (AP) – Un juge de Caroline du Sud a statué mardi que le peloton d’exécution nouvellement créé par l’État, ainsi que son utilisation de la chaise électrique, étaient inconstitutionnels, se rangeant du côté de quatre condamnés à mort dans une décision qui sera certainement rapidement portée en appel comme l’État peine à mettre en œuvre ses nouveaux protocoles d’exécution.

“En 2021, la Caroline du Sud a remonté le temps et est devenue le seul État du pays dans lequel une personne peut être forcée de prendre la chaise électrique si elle refuse de choisir comment elle mourra”, a écrit le juge Jocelyn Newman dans une affaire portée par le détenus contre l’État. “Ce faisant, l’Assemblée générale a ignoré les progrès de la recherche scientifique et l’évolution des normes d’humanité et de décence.”

Le mois dernier, Newman a entendu les arguments des avocats de quatre hommes dans le couloir de la mort de l’État, qui ont déclaré que les prisonniers ressentiraient une douleur terrible, que leur corps “cuisine” à l’électricité ou que leur cœur soit arrêté par la balle d’un tireur d’élite – en supposant qu’ils soient sur la cible.

Les avocats de l’État ont répliqué avec leurs propres experts qui ont déclaré que la mort par le peloton d’exécution qui n’a pas encore été utilisé ou la chaise électrique rarement utilisée serait instantanée et que le condamné ne ressentirait aucune douleur.

La Cour suprême de l’État avait ordonné à Newman de rendre sa décision dans les 30 jours, avec d’autres appels presque certains. Des responsables du département pénitentiaire de l’État ont déclaré mardi à l’Associated Press que l’agence “évaluait la décision”.

De 1995 à 2011 – lorsque la dernière exécution de l’État a eu lieu – la Caroline du Sud a appliqué la peine de mort avec des injections létales sur 36 prisonniers. Mais, comme l’approvisionnement de l’État en drogues injectables létales a expiré en 2013, une pause involontaire dans les exécutions a résulté du refus des sociétés pharmaceutiques de vendre davantage à l’État.

Les détenus condamnés avaient techniquement le choix entre l’injection et l’électrocution, ce qui signifie qu’opter pour la première empêcherait essentiellement l’État d’exécuter la peine.

Les responsables de la prison ont demandé l’aide des législateurs de l’État, qui pendant plusieurs années avaient envisagé d’ajouter le peloton d’exécution comme une option aux méthodes approuvées, mais le débat n’a jamais avancé. L’année dernière, le sénateur démocrate Dick Harpootlian et le sénateur du GOP Greg Hembree, qui ont tous deux été procureurs, ont de nouveau plaidé en faveur de l’ajout de l’option peloton d’exécution.

« La peine de mort va rester la loi ici pendant un certain temps. Si cela doit rester, cela devrait être humain », a déclaré Harpootlian, affirmant que le peloton d’exécution offrait une alternative plus humaine que l’électrocution, si les exécutions devaient se poursuivre dans l’État dominé par le GOP.

La mesure finalement approuvée, promulguée par le gouverneur républicain Henry McMaster l’année dernière, a fait de la Caroline du Sud le quatrième État du pays à autoriser l’utilisation d’un peloton d’exécution et a fait de la chaise électrique de l’État – construite en 1912 – la méthode par défaut pour les exécutions. , offrant ainsi aux détenus un nouveau choix.

Au cours du procès du mois dernier, un responsable du département correctionnel a déclaré qu’il avait conçu les protocoles du peloton d’exécution après avoir consulté un responsable de la prison de l’Utah, où se trouvaient les trois seuls détenus à mourir par peloton d’exécution depuis 1977. Colie Rushton, le directeur de la sécurité du département, a témoigné le .308 Les munitions Winchester à utiliser sont conçues pour se fragmenter et se diviser dans le cœur afin de rendre la mort aussi rapide que possible.

Une grande partie du reste du procès a consisté pour chaque partie à appeler ses propres experts pour préciser si les détenus ressentent de la douleur avant de mourir.

Dans sa décision, Newman s’est appuyée sur ce témoignage, y compris deux médecins qui ont déclaré qu’un détenu “est susceptible d’être conscient pendant au moins dix secondes après l’impact”. Pendant ce temps, a écrit le juge, “il ressentira une douleur atroce résultant des blessures par balle et des os cassés”, sensation qui “constitue de la torture” car elle est “exacerbée par tout mouvement qu’il fait, comme tressaillir ou respirer”.

Le Dr Jonathan Arden, qui dirigeait auparavant le bureau du médecin légiste de Washington DC, a témoigné que la chaise électrique provoquait « des effets sur les parties du corps, y compris les organes internes, ce qui équivaut à la cuisson ».

Seuls trois prisonniers de Caroline du Sud ont choisi la chaise électrique depuis la mise à disposition de l’injection létale en 1995.

Kinnard

Meg Kinnard, l’Associated Press