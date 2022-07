Le juge dit que Brad Pitt doit fournir des documents à l’ex Angelina Jolie au milieu d’une bataille pour un vignoble français

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le combat juridique de l’ex-couple Brad Pitt et Angelina Jolie au sujet du domaine viticole Château Miraval a fait l’objet d’une nouvelle mise à jour, un juge ordonnant à l’équipe de Pitt de remettre des documents à l’équipe de Jolie cette semaine.

Le juge de Los Angeles a déclaré vendredi que Pitt avait hâte de fournir les documents à Jolie après un appel.

Les deux stars hollywoodiennes ont repris l’entreprise de rosé en 2008 après avoir emménagé dans le château du sud de la France. Ils s’étaient mariés à la cave française en 2014.

Jolie a vendu sa participation au géant de l’alcool Stoli, provoquant des contestations judiciaires de Pitt pour des accusations selon lesquelles elle aurait illégalement vendu sa part. Pitt, Jolie, leurs entreprises respectives et divers partenaires commerciaux sont impliqués dans la guerre juridique.

L’équipe de l’actrice a depuis cité à comparaître des documents de Pitt, de son directeur commercial et de sa société, Mondo Bongo.

L’équipe de Pitt cherchait à faire rejeter la demande, mais en vain, et il doit maintenant renoncer aux documents.

Les représentants de Pitt et Jolie, respectivement, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.

Selon Page Six, des sources proches des opérations commerciales de Pitt ont déclaré que l’acteur laissait sa frustration face à la séparation obscurcir son jugement commercial.

“Tout être humain rationnel serait heureux que Stoli [be a partner in their business.] Ils ont un marketing et une distribution de premier ordre”, a déclaré la source, notant que l’entreprise offre d’énormes opportunités de croissance pour l’entreprise.

“Il ne peut tout simplement pas voir au-delà de sa haine de Jolie”, ont-ils poursuivi.

Une source proche de Pitt a déclaré à Page Six que l’accord avec Stoli n’était pas une évidence et que Pitt avait décliné une offre de le vendre à Stoli alors qu’il était encore marié à Jolie.

La source a déclaré que l’idée de vendre une partie de l’entreprise pour une meilleure distribution va à l’encontre de son plan de longue date visant à réinjecter les bénéfices dans l’entreprise.

“La meilleure façon de conserver de la valeur pour [their kids] est que les parents conservent la pleine propriété de cet actif de plus en plus précieux et en pleine expansion”, a poursuivi la source.

Pitt et Jolie ont six enfants ensemble et se sont séparés en 2016. Ils étaient ensemble depuis 2005.