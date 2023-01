Le juge dit qu’Anchorage Democrat respecte les règles de résidence

JUNEAU, Alaska (AP) – Un démocrate d’Anchorage qui a remporté une course à la State House en novembre remplit les conditions de résidence pour prendre ses fonctions, a déclaré un juge lundi.

Le juge de la Cour supérieure de l’État, Herman Walker Jr., a rendu la décision plus de deux semaines après avoir entendu l’affaire contestant l’éligibilité de la démocrate Jennifer “Jennie” Armstrong à siéger à l’Assemblée législative, et un peu plus d’une semaine avant le début de la nouvelle session législative.

Le défi a été lancé par la républicaine Liz Vazquez, qui a perdu la course d’Anchorage House contre Armstrong, ainsi que quatre autres personnes qui ont déjà contesté l’éligibilité d’Armstrong. Il a été rejeté par Walker pour des raisons de procédure.

Dans le procès, Vazquez, qui a siégé à la Chambre de 2015 à 2017, a demandé à Walker de déclarer Vazquez vainqueur des élections de novembre.

Le procès a pointé un article sur les réseaux sociaux qui aurait été publié par Armstrong, ainsi que des demandes de permis de pêche et le dossier d’inscription des électeurs d’Armstrong. Il a allégué qu’Armstrong n’avait pas résidé en Alaska pendant au moins trois ans immédiatement avant de se présenter aux élections – et n’était donc pas qualifié pour occuper le poste.

En vertu de la constitution de l’État, pour siéger à la législature, il faut être un “électeur qualifié qui réside en Alaska depuis au moins trois ans et du district dans lequel il a été élu pendant au moins un an, précédant immédiatement son dépôt de candidature”.

La date limite de dépôt était le 1er juin.

Armstrong a déclaré lors d’une procédure judiciaire et dans un affidavit qu’elle avait déménagé en Alaska le 20 mai 2019. Elle a déclaré que c’était la date à laquelle elle et son mari avaient discuté et décidé qu’elle emménagerait avec lui à Anchorage. Elle a témoigné que ses publications sur les réseaux sociaux n’étaient pas toujours contemporaines et qu’une demande de permis de pêche de 2022 retraçant sa résidence jusqu’en mai 2019 était plus précise que les demandes précédentes.

Elle a dit qu’elle n’avait pas envisagé de se présenter aux élections avant mai 2022 et que c’était “la première fois que je devais déterminer le jour exact où j’ai déménagé en Alaska”.

Walker, dans son ordonnance, a déclaré avoir découvert qu’Armstrong était devenu un résident de l’Alaska le 20 mai 2019, sur la base des preuves fournies.

La Chambre doit encore organiser une majorité avant la prochaine session.

Becky Bohrer, L’Associated Press