Le juge devra examiner s’il convient de retirer le procureur de district Fani Willis du dossier électoral en Géorgie

ATLANTA (AP) – Un juge de Géorgie qui décide s’il doit renvoyer la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, hors d’elle. affaire d’ingérence électorale contre l’ancien président Donald Trump a fixé une audience à jeudi qui devrait se concentrer sur les détails de l’affaire Willis. relation personnelle avec un procureur spécial qu’elle a engagé.

Dès que des allégations de relation amoureuse inappropriée entre Willis et avocat Nathan Wade a fait surface le mois dernier, les spéculations sur l’avenir de l’affaire ont commencé à tourbillonner. Même si les poursuites ne déraillent pas, le bouleversement a certainement créé une distraction indésirable pour Willis et son équipe et pourrait miner la confiance du public dans la validité de l’affaire.

L’avocat de la défense qui a le premier exposé cette relation affirme que cela crée un conflit d’intérêts et demande au juge d’annuler l’acte d’accusation et d’interdire à Willis, Wade et à leurs bureaux de s’impliquer davantage dans l’affaire. Dans une réponse déposée plus tôt ce mois-ci, Willis a reconnu une « relation personnelle », mais a déclaré que cela n’avait aucune incidence sur les accusations criminelles graves qu’elle porte et a demandé au juge de rejeter les requêtes demandant sa disqualification sans audience.

La loi stipule que « la disqualification peut survenir si des preuves sont produites démontrant un conflit réel ou l’apparence d’un conflit », a déclaré le juge Scott McAfee de la Cour supérieure du comté de Fulton lors d’une audience lundi. Parce qu’il estime « qu’il est possible que les faits allégués par l’accusé entraînent une disqualification, je pense qu’une audience de preuve doit avoir lieu pour établir le dossier sur ces allégations principales. »

L’audience très attendue, comme toutes les procédures judiciaires dans cette affaire, sera diffusée en direct sur le chaîne YouTube du jugeainsi que par les médias.

Alors qu’il se présente à nouveau à la Maison Blanche, l’ancien président a exploité la révélation de cette relation, qualifiant Wade de « Willis » à plusieurs reprises. « amant » ou « petit-ami » dans une tentative de mettre en doute les motivations de Willis et la légitimité de l’affaire. D’autres Républicains se sont précipités, utilisant ces affirmations pour justifier appelle à des enquêtes ou des sanctions contre Willis, un démocrate élu qui est candidat à sa réélection cette année.

La requête originale a été déposée par Michael Roman, ancien membre de la campagne Trump et ancien assistant de la Maison Blanche, mais Trump et plusieurs autres coaccusés se sont joints à eux avec leurs propres motions.

La motion de Roman indique que Willis et Wade avaient une relation amoureuse lorsqu’elle l’a embauché en novembre 2021 pour gérer une enquête visant à déterminer si Trump et d’autres avaient commis des crimes alors qu’ils tentaient d’annuler sa défaite électorale de 2020 en Géorgie. Cette enquête a conduit à l’inculpation en août de Trump et de 18 autres personnes accusées d’avoir participé à un vaste projet illégal visant à maintenir Trump au pouvoir.

Quatre des personnes inculpées ont déjà plaidé coupable après avoir conclu des accords avec les procureurs. Trump et les 14 autres ont tous plaidé non coupables.

Willis a payé à Wade plus de 650 000 dollars pour son travail, puis en a profité personnellement lorsque Wade a utilisé cet argent pour l’emmener en vacances coûteuses, notamment des croisières aux Bahamas et des voyages à Aruba, au Belize et dans la Napa Valley, affirme Roman. Son dossier remet également en question les qualifications de Wade pour le poste, affirmant qu’il n’y a aucune preuve qu’il ait jamais poursuivi un crime ou traité une affaire de racket.

Un peu moins d’une semaine après le dépôt de la requête de Roman, Willis a prononcé un discours dans une église noire historique d’Atlanta pour défendre avec force les qualifications de Wade et sa propre décision de l’embaucher. Elle n’a pas abordé les allégations de relation dans ce discours, attendant près de trois semaines supplémentaires pour reconnaître une « relation personnelle » dans un dossier judiciaire.

À ce dossier était jointe une déclaration sous serment de Wade disant que les deux hommes n’avaient commencé cette relation personnelle qu’en 2022, alors qu’il travaillait déjà comme procureur spécial. Sa déclaration indiquait également que les frais de voyage de lui et de Willis étaient « à peu près répartis à parts égales entre nous » et que Willis « n’avait reçu aucun fonds ni gain financier personnel » de son poste de procureur spécial.

McAfee a déclaré que l’audience de jeudi devait examiner “si une relation existait, si cette relation était de nature romantique ou non, quand elle s’est formée et si elle continue”. Ces questions ne sont pertinentes, a-t-il déclaré, « qu’en combinaison avec la question de l’existence et de l’étendue de tout avantage personnel résultant de la relation ».

L’avocate de Roman, Ashleigh Merchant, a assigné Willis à comparaître, Wade, sept employés du bureau du procureur et d’autres, dont l’ancien partenaire commercial de Wade, Terrence Bradley. Merchant a déclaré lundi à McAfee que Bradley témoignerait que la relation amoureuse entre Willis et Wade avait commencé avant que Wade ne soit embauché comme avocat spécial et qu’ils étaient restés ensemble dans des maisons où le comté payait pour que Willis reste.

Willis a cherché à annuler ces assignations. Elle a fait valoir que les tentatives de Roman d’assigner des personnes dans son bureau «suggèrent un oeil tourné vers le récit public plutôt que vers les recours juridiques» et que tout ce que Bradley sait est protégé par le secret professionnel de l’avocat puisqu’il a déjà été l’avocat du divorce de Wade. McAfee a refusé lundi d’annuler ces assignations à comparaître, mais a accepté de revenir sur cette question après le témoignage de Bradley.

Conscient de la nature personnelle de certains détails qui pourraient surgir lors de l’audience de jeudi, le juge a déclaré que s’il y avait quoi que ce soit qui équivaut à « du harcèlement ou à un embarras injustifié », il « ne se sentirait pas empêché d’intervenir, même sans objection ». de la part des avocats, pour faire avancer les choses et les concentrer sur les questions en jeu. »

McAfee a également clairement indiqué qu’il ne croyait pas que les arguments sur les qualifications de Wade soient pertinents, affirmant que tant qu’un avocat « a un battement de cœur et une carte à barres », le procureur a le pouvoir discrétionnaire de l’embaucher.