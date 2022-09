Un juge fédéral américain a dévoilé mardi des parties supplémentaires d’un affidavit du FBI posant les bases d’une perquisition au domicile de l’ancien président Donald Trump en Floride, montrant que des agents avaient obtenu un disque dur plus tôt après avoir émis une assignation à comparaître pour des images de surveillance enregistrées à l’intérieur de Mar-a-Lago.

Une version fortement expurgée de l’affidavit a été rendue publique le mois dernier, mais le ministère de la Justice a demandé l’autorisation d’en montrer davantage après que les avocats de Trump ont révélé l’existence d’une assignation à comparaître du grand jury en juin qui recherchait des séquences vidéo de caméras à proximité du Mar- débarras a-Lago.

“Parce que ces aspects de l’enquête du grand jury ont maintenant été révélés publiquement, il n’y a plus aucune raison de les garder scellés (c’est-à-dire expurgés) dans les documents déposés dans cette affaire”, ont écrit les avocats du département.

Les parties nouvellement visibles de l’affidavit de l’agent du FBI montrent que le 24 juin, le FBI a assigné les dossiers en juin après une visite quelques semaines plus tôt à Mar-a-Lago au cours de laquelle les agents ont observé entre 50 et 55 boîtes de dossiers dans la salle de stockage du propriété. L’organisation Trump a fourni un disque dur le 6 juillet en réponse à l’assignation, indique l’affidavit.

Des pages de l’affidavit du FBI à l’appui de l’obtention d’un mandat de perquisition pour le domaine Mar-a-Lago de Trump sont vues le 26 août. (Jon Elswick/Associated Press)

Les images pourraient être un élément important de l’enquête, y compris si quelqu’un a cherché à faire obstruction à l’enquête. Le ministère de la Justice a déclaré dans un dossier séparé qu’il avait “développé des preuves que des documents gouvernementaux avaient probablement été dissimulés et retirés de la salle de stockage et que des efforts avaient probablement été déployés pour entraver l’enquête du gouvernement”.

Le ministère de la Justice a enquêté sur la détention d’informations top secrètes et d’autres documents classifiés à Mar-a-Lago après le départ de Trump de la Maison Blanche. Les agents du FBI lors de leur perquisition du domicile et du club le 8 août ont déclaré avoir récupéré plus de 11 000 documents, dont plus de 100 avec des marques de classification.

REGARDER | Biden qualifie les partisans de Trump de menace pour la démocratie : Les démocrates soutiennent que le sort de la démocratie américaine est en jeu lors des élections de mi-mandat À deux mois des élections de mi-mandat au Congrès américain, les démocrates soutiennent que la démocratie elle-même est désormais sur le bulletin de vote. Alors que le président Joe Biden a qualifié les partisans de Donald Trump de menace pour la démocratie, Trump affirme que les forces juridiques et politiques déployées contre lui sont anarchiques, malades, perverses et source de division.

Séparément mardi, le ministère de la Justice a de nouveau exhorté la juge Aileen Cannon à lever son emprise sur les aspects essentiels de l’enquête. Cannon a accédé la semaine dernière à la demande de l’équipe Trump d’un arbitre indépendant chargé d’examiner les documents saisis et d’éliminer de l’enquête tout dossier susceptible d’être couvert par des revendications de privilège exécutif ou avocat-client.

Elle a également ordonné au département de suspendre son examen des dossiers en attendant toute autre ordonnance du tribunal ou l’achèvement d’un rapport par le maître spécial qui n’a pas encore été nommé. Le département a exhorté Cannon la semaine dernière à suspendre sa commande et a déclaré au juge mardi que son enquête serait compromise par un retard continu de sa capacité à examiner les documents classifiés.

“Le gouvernement et le public ont sans aucun doute intérêt à l’application rapide des lois pénales, en particulier celles impliquant la protection d’informations hautement sensibles, et en particulier là où, comme ici, des efforts ont pu être faits pour entraver son enquête”, ont écrit les avocats.

L’équipe Trump a exhorté lundi la juge à laisser son ordonnance en place. Ses avocats ont soulevé des questions sur l’état actuel de la classification des documents et ont noté qu’un président avait le pouvoir absolu de déclassifier des informations, bien qu’il n’ait pas précisé que Trump avait réellement déclassifié quoi que ce soit.

REGARDER | Documents cachés à Mar-a-Lago, le DOJ dit : Le ministère américain de la justice déclare que les documents de la succession de Trump ont été déplacés et cachés après la visite de juin Le ministère américain de la Justice affirme que des documents classifiés ont été “probablement dissimulés et retirés” du domaine de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump dans le cadre d’un effort visant à entraver l’enquête fédérale sur les dossiers.

Les Archives nationales ne sont toujours pas certaines d’avoir la garde de tous les dossiers présidentiels de Trump, même après la perquisition du FBI dans son club de Mar-a-Lago, a déclaré mardi un comité du Congrès américain dans une lettre.

Le comité de surveillance et de réforme de la Chambre a révélé que le personnel des Archives lors d’un appel le 24 août ne pouvait pas garantir qu’il disposait de tous les dossiers présidentiels de Trump. Dans la lettre, le comité a demandé aux Archives de procéder à une évaluation pour déterminer si des dossiers de Trump restent introuvables et potentiellement en sa possession.

“À la lumière des révélations selon lesquelles les représentants de M. Trump ont induit les enquêteurs en erreur sur le fait qu’il était toujours en possession de biens du gouvernement et que les documents trouvés dans son club comprenaient des dizaines de” dossiers vides “pour des documents classifiés, je suis profondément préoccupé par le fait que des dossiers présidentiels sensibles pourraient rester hors de portée. le contrôle et la garde du gouvernement américain », a écrit la représentante Carolyn Maloney, présidente du comité de surveillance, dans la lettre.

REGARDER | La demande de Trump pour un maître spécial accordée : Le juge accède à la demande de Trump d’un expert pour examiner les documents saisis Un juge fédéral a fait droit à une demande de l’ancien président américain Donald Trump pour qu’un maître spécial examine les documents saisis par le FBI à Mar-a-Lago, son domicile en Floride.

Le comité de la Chambre a compétence sur le Presidential Records Act, une loi de 1978 qui exige la préservation des documents de la Maison Blanche en tant que propriété du gouvernement américain. La demande est le dernier développement d’un va-et-vient de plusieurs mois entre l’agence et le comité, qui a enquêté sur le traitement des dossiers par Trump.

La demande intervient également des semaines après que le FBI a récupéré plus de 100 documents avec des marques classifiées et plus de 10 000 autres documents gouvernementaux du domaine Mar-a-Lago de Trump en Floride. La perquisition est intervenue après que les avocats de Trump ont fourni une attestation sous serment que tous les dossiers gouvernementaux avaient été restitués.

Maloney et d’autres législateurs démocrates du panel ont demandé un briefing aux Archives nationales, mais n’en ont pas reçu en raison de l’enquête criminelle en cours du ministère de la Justice sur la question.

Mais la lettre note un appel entre le personnel des Archives et le comité le 24 août, où les législateurs ont été informés que des documents pourraient encore manquer.

En conséquence, a écrit Maloney, le comité demande à l’agence de procéder à un “examen urgent” de tous les documents gouvernementaux qui ont été enregistrés à la Maison Blanche de Trump afin de déterminer si des documents supplémentaires restent introuvables et potentiellement en possession de l’ancien président.

En outre, le comité a également demandé aux Archives d’obtenir une certification personnelle de Trump “qu’il a remis tous les dossiers présidentiels qu’il a illégalement retirés de la Maison Blanche après avoir quitté ses fonctions”.

Le comité demande aux Archives de fournir une première évaluation de cet examen d’ici le 27 septembre.