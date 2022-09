Le juge des Yankees frappe le 61e circuit et égalise le record de Maris dans la Ligue américaine

Aaron Judge a égalé le record de la Ligue américaine de Roger Maris de 61 circuits en une saison, allant loin pour les Yankees de New York contre les Blue Jays de Toronto mercredi soir.

Le cogneur de 30 ans a effectué un lancer complet de Tim Mayza par-dessus la clôture du champ gauche lors de la septième manche au Rogers Centre de Toronto.

Le juge a dépassé les 60 circuits frappés par Babe Ruth en 1927, qui constituaient la marque des ligues majeures jusqu’à ce que Maris la brise en 1961. Les trois stars ont atteint ces chiffres énormes en jouant pour les Yankees.

Barry Bonds détient le record de la ligue majeure de 73 pour les Giants de San Francisco en 2001.

Le juge avait disputé sept matchs sans coup de circuit – sa plus longue période de sécheresse cette saison était de neuf à la mi-août. Il s’agissait du 155e match de la saison des Yankees, ce qui leur en laissait sept de plus en saison régulière.

Le juge a commencé la journée en frappant .314 avec 128 points produits, également les meilleurs totaux de l’AL. Il a une chance de devenir le premier vainqueur de la triple couronne AL depuis Miguel Cabrera de Detroit en 2012.

Maris a atteint la 61e place pour les Yankees le 1er octobre 1961 contre la lanceuse des Boston Red Sox Tracy Stallard.

La marque de Maris a été dépassée six fois, mais toutes ont été entachées par la puanteur des stéroïdes. Mark McGwire a frappé 70 circuits pour les Cardinals de St. Louis en 1998 et 65 l’année suivante, et Bonds l’a dépassé. Sammy Sosa avait 66, 65 et 63 au cours d’une période de quatre saisons à partir de 1998.

McGwire a admis avoir utilisé des stéroïdes interdits, tandis que Bonds et Sosa ont nié avoir sciemment utilisé des drogues améliorant la performance. La Major League Baseball a commencé à tester des pénalités pour les PED en 2004, et certains fans – peut-être beaucoup – ont jusqu’à présent considéré Maris comme le détenteur du record “propre”.

Parmi les frappeurs les plus grands de l’histoire des ligues majeures, le juge de six pieds sept pouces a fait irruption sur la scène le 13 août 2016, frappant la balustrade au-dessus du bar des sports du terrain central du Yankee Stadium et dans le filet au-dessus de Monument Park. Il a suivi Tyler Austin jusqu’au marbre et ils sont devenus les premiers coéquipiers à faire un circuit lors de leur première présence au bâton dans la ligue majeure dans le même match.

Le juge a frappé 52 circuits avec 114 points produits l’année suivante et a remporté à l’unanimité le prix AL Rookie of the Year. Les blessures l’ont limité au cours des trois saisons suivantes, et il a rebondi pour frapper 39 circuits avec 98 points produits en 2021.

Alors qu’il approchait de sa dernière saison avant l’éligibilité aux agents libres, Judge a refusé le jour de l’ouverture l’offre des Yankees d’un contrat de huit ans d’une valeur de 230,5 millions de dollars américains à 234,5 millions de dollars. La proposition comprenait une moyenne de 30,5 millions de dollars par an de 2023 à 29, son salaire cette année étant soit les 17 millions de dollars offerts par l’équipe en arbitrage, soit les 21 millions de dollars demandés par le joueur.

Un accord a été conclu en juin sur un contrat d’un an de 19 millions de dollars, et le juge se dirige vers cette saison morte susceptible d’obtenir un contrat des Yankees ou d’une autre équipe pour 300 millions de dollars ou plus, dépassant peut-être 400 millions de dollars.

Le juge a frappé six circuits en avril, 12 en mai et 11 en juin. Il a remporté sa quatrième sélection d’étoiles et est entré dans la pause avec 33 circuits. Il a réussi 13 circuits en juillet et est tombé à neuf en août, lorsque des blessures l’ont laissé moins protégé dans l’ordre des frappeurs et que les lanceurs l’ont marché 25 fois.

Il est devenu le cinquième joueur à détenir une part du record de la saison AL. Nap Lajoie a atteint 14 lors de la première saison de l’AL en tant que ligue majeure en 1901, et son coéquipier de Philadelphia Athletics, Socks Seabold, en a eu 16 l’année suivante, une marque qui a duré jusqu’à ce que Babe Ruth atteigne 29 en 1919. Ruth a établi le record quatre fois en tout, avec 54 en 1920, 59 en 1921 et 60 en 1927, une marque qui a duré jusqu’à Maris’ 61 en 1961.

Maris avait 35 ans en juillet 1961 au cours de la première saison, le calendrier de chaque équipe est passé de 154 matchs à 162, et le commissaire au baseball Ford Frick a statué que si quelqu’un battait Ruth en plus de 154 matchs, “il devrait y avoir une marque distinctive dans le livre des records pour montrent que le record de Babe Ruth a été établi avec un calendrier de 154 matchs.”

Cette “marque distinctive” est devenue connue sous le nom d'”astérisque” et elle est restée jusqu’au 4 septembre 1991, lorsqu’un comité sur l’exactitude statistique présidé par la commissaire Fay Vincent a voté à l’unanimité pour reconnaître Maris comme le détenteur du record.