19 août — Le conseil de surveillance des avocats du Maine a sanctionné un avocat d’Ellsworth qui est juge d’homologation élu après avoir appris qu’il n’avait pas produit de déclarations de revenus pendant plusieurs années et n’avait pas effectué les paiements de pension alimentaire ordonnés par le tribunal.

William Blaisdell, 54 ans, est toujours autorisé à exercer le droit, mais il doit être supervisé par un autre avocat, selon un accord qu’il a signé vendredi avec le Maine Board of Overseers of the Bar. Il s’agissait de l’une des deux sanctions professionnelles auxquelles Blaisdell était confronté. La plus haute cour de l’État examine toujours s’il convient de le sanctionner pour la même conduite dans son rôle de juge des successions.

L’accord avec le barreau décrit également un grief déposé par un ancien client que Blaisdell avait été chargé de représenter pour « de graves accusations criminelles ». Ce client, identifié uniquement par les initiales « MJ », a déclaré au conseil en juillet 2023 qu’il avait passé des mois en prison alors que Blaisdell n’avait déposé aucune requête pour ajuster sa caution, malgré les demandes répétées du client.

Le défendeur a déclaré qu’il avait eu du mal à entrer en contact avec Blaisdell et que l’avocat n’avait pas partagé de preuves vidéo avec lui. Le défendeur a écrit plusieurs lettres à un juge pour demander de l’aide. Blaisdell s’est retiré en août 2023. Le défendeur a ensuite mené sa propre audience de mise en liberté sous caution et s’est vu désigner un nouvel avocat, qui l’a aidé à accéder aux preuves dans son dossier.

Dans l’accord, Blaisdell a admis que cette conduite démontrait un « grave manque de diligence ».

Puis, en mars, un juge de Belfast a reconnu Blaisdell coupable d’outrage au tribunal pour ne pas avoir fourni les informations ordonnées par le tribunal sur ses finances et pour ne pas avoir payé plus de 33 000 dollars de pension alimentaire à son ex-femme, même s’il pouvait se permettre ces paiements.

« L’ordonnance a établi, par des preuves claires et convaincantes, que l’avocat Blaisdell avait la capacité de payer la pension alimentaire et les honoraires d’avocat précédemment ordonnés, et avait volontairement, à tort et avec mépris refusé de payer comme ordonné », indique l’accord.

Blaisdell a dû payer 50 000 $ à son ex-femme, y compris les honoraires d’avocat et les intérêts, pour éviter une peine de 90 jours de prison, selon les documents judiciaires.

Il n’avait pas non plus déposé au moins trois déclarations de revenus entre 2020 et 2022, selon les registres.

La boîte vocale de Blaisdell était pleine lundi lorsqu’un journaliste a essayé de le joindre au sujet de la décision du conseil. Il n’a pas immédiatement répondu à un message laissé au greffe du comté de Hancock, où Blaisdell est juge des successions élu.

En vertu de l’accord, signé vendredi par le juge supérieur du comté de York, James Martemucci, Blaisdell sera surveillé pendant un an par un autre avocat, Matthew Foster, qui était procureur de district jusqu’en 2022, date à laquelle il a perdu sa candidature à la réélection.

Foster est autorisé à parler aux greffiers et aux juges au sujet de la performance de Blaisdell, mais il ne peut pas prendre contact avec aucun des clients de Blaisdell – et si Blaisdell devait se retirer, Foster ne serait pas autorisé à les représenter, car cela pose un conflit d’intérêts.

Foster devra produire des rapports réguliers au conseil d’administration sur les performances de Blaisdell.

Blaisdell a également accepté de suivre une thérapie et de bénéficier d’une « prise en charge médicale appropriée » pour tout besoin de médicaments. Il a accepté de rattraper son retard dans le paiement de ses impôts, et il devra en fournir la preuve dans trois mois. S’il ne remplit pas l’une de ces conditions, son permis d’exercer le droit dans le Maine pourrait être suspendu.

La décision du Conseil de surveillance du barreau n’affecte que le travail de Blaisdell en tant qu’avocat.

La Cour suprême du Maine a été saisie plus tôt ce mois-ci d’une demande de sanction à l’encontre de Blaisdell pour la même conduite. La cour n’avait pas encore rendu sa décision lundi.

Blaisdell a également été suspendu de son droit de prendre en charge de nouveaux dossiers nommés par le tribunal par l’intermédiaire de la Commission du Maine sur les services de défense publique en juillet, a déclaré le directeur de la commission.

Les enquêtes de la commission ne sont pas publiques, mais selon une lettre de suspension, le commissaire avait reçu une plainte ou une allégation et le directeur avait conclu que Blaisdell n’était « plus qualifié » pour fournir des services juridiques de qualité aux indigents.

Copier le lien de l’histoire