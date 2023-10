Bryan Kohberger est revenu au tribunal aujourd’hui pour une audience cruciale visant à expliquer pourquoi l’acte d’accusation du grand jury contre lui devrait être rejeté.

Le juge John Judge a rejeté la requête, mais a d’abord pris la décision inattendue d’autoriser les caméras dans la salle d’audience.

Le doctorant en criminologie de 28 ans attend actuellement son procès pour les meurtres de l’Université de Idaho étudiants Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin.

La défense et l’accusation se sont opposées aux caméras dans la salle d’audience, mais les médias et les familles des victimes se sont battus pour que les caméras soient autorisées.

Plus tôt cette année, les avocats de M. Kohberger ont déposé une requête visant à rejeter les accusations de meurtre portées contre lui, citant un grand jury partial, des preuves irrecevables et une mauvaise conduite du procureur.

Ils ont essayé d’argumenter « des erreurs dans les instructions du grand jury », mais le juge a déclaré qu’il s’agissait des mêmes instructions données aux grands jurys depuis 100 ans.

M. Kohberger a été lié aux meurtres qui ont secoué la ville de Moscou grâce à des preuves ADN, des données de téléphone portable, un témoignage oculaire et sa Hyundai Elantra blanche.

Ses avocats ont déjà tenté de faire valoir que l’ADN avait peut-être été caché et que l’État n’avait pas soumis toutes les preuves à la défense pour qu’elles puissent les examiner.

Points clés

Bryan Kohberger subit deux grosses pertes lors de l’audience pour les meurtres de l’Idaho

jeudi 26 octobre 2023 23:31 , Andréa Cavallier

Le juge John Judge a rejeté une requête déposée par Bryan Kohbergerl’équipe de défense d’abandonner toutes les charges retenues contre lui.

Plus tôt cette année, les avocats de M. Kohberger ont déposé une requête visant à rejeter les accusations de meurtre portées contre lui, citant un grand jury partial, des preuves irrecevables et une mauvaise conduite du procureur.

Le juge Judge a déclaré que tout en appréciant l’argument de la défense qu’il a qualifié de « créatif », il a rapidement statué que l’acte d’accusation du grand jury serait maintenu.

« J’apprécie l’argument. Je pense que c’est vraiment créatif et j’apprécie le voyage à travers l’histoire », a déclaré le juge.

«Je veux dire, ce qui compte pour moi, c’est que je suis limité par ce que je crois être une loi établie dans l’Idaho. Je me trompe peut-être, mais c’est certainement une question que vous devrez soulever devant un tribunal supérieur, comme la Cour suprême de l’Idaho, et j’ai hâte de l’obtenir.

Andréa Cavallier rapports.

Bryan Kohberger subit deux grosses pertes lors de l’audience pour les meurtres de l’Idaho

Le juge rejette la requête de la défense de Kohberger visant à rejeter l’acte d’accusation du grand jury

jeudi 26 octobre 2023 22:22 , Andréa Cavallier

Le juge John Judge a rejeté la requête de l’équipe de défense visant à rejeter l’acte d’accusation du grand jury contre Kohberger.

L’audience est ajournée pour la journée.

La défense affirme que le grand jury a reçu de mauvaises instructions

jeudi 26 octobre 2023 22:06 , Andréa Cavallier

La défense de Kohberger affirme que le grand jury a reçu de mauvaises instructions – mais le juge John Judge affirme que ce sont les mêmes instructions données aux grands jurys depuis 100 ans.

L’avocat Jay Logsdon tente de démonter le précédent sur ce dont les grands jurys ont besoin pour un acte d’accusation et sur le fait que la norme de preuve devrait inclure plus qu’une simple cause probable, a tweeté le journaliste de KXLY Jordan Smith depuis la salle d’audience.

M. Logsdon estime que la norme d’un acte d’accusation devrait être élevée « au-delà de tout doute raisonnable ».

La défense avance un argument pour rejeter l’acte d’accusation du grand jury contre Kohberger

jeudi 26 octobre 2023 21:47 , Andréa Cavallier

L’équipe de défense du suspect des meurtres de l’Idaho explique maintenant pourquoi l’acte d’accusation du grand jury contre lui devrait être rejeté.

Les avocats de Bryan Kohberger ont déposé une requête plus tôt cette année pour rejeter l’acte d’accusation, invoquant un grand jury partial, des preuves irrecevables et une mauvaise conduite du procureur.

Les audiences au palais de justice du comté de Latah étaient initialement fixées au mois de septembre, mais ont finalement été repoussées au 26 octobre.

L’audience de Kohberger est en cours après un démarrage retardé

jeudi 26 octobre 2023 21:44 , Andréa Cavallier

Bryan Kohberger et son équipe de défense sont dans la salle d’audience pour la deuxième audience de la journée,

La première était fermée au public.

Les téléphones portables et les ordinateurs portables sont autorisés dans la salle d’audience, mais aucun enregistrement n’est autorisé.

Il y a une caméra dans la salle d’audience, mais elle ne sera accessible au public qu’après la fin de l’audience.

L’audience de Bryan Kohberger sera-t-elle retransmise en direct ?

jeudi 26 octobre 2023 21:15 , Andréa Cavallier

Il y aura une caméra dans la salle d’audience pour l’audience de Kohberger jeudi, mais elle ne sera accessible au public qu’après la fin de l’audience.

Une file de personnes, comprenant des familles des victimes, des membres de la communauté et des médias, s’est formée devant le palais de justice du comté de Latah.

L’audience était censée commencer à 13 h HP/16 h HE, mais semble avoir été retardée.

L’audience publique va commencer d’une minute à l’autre

jeudi 26 octobre 2023 21:05 , Andréa Cavallier

Le suspect des meurtres de l’Idaho devrait comparaître au palais de justice du comté de Latah pour une audience au cours de laquelle son équipe de défense plaidera une requête visant à abandonner les charges retenues contre lui.

La plus longue file d’attente pour accéder au palais de justice du comté de Latah pour une audience dans le #MoscouMeurtres cas que j’ai vu depuis un certain temps. Audience d’aujourd’hui : l’équipe de défense de l’accusé Bryan Kohberger dépose une requête pour rejeter son acte d’accusation devant le grand jury. Suivez ici pour les mises à jour. @KHQLocalNews pic.twitter.com/qZ2WNWCJpS -Guy Tannenbaum (@guytannenbaum) 26 octobre 2023

Pourquoi l’audience de 9 heures du matin a-t-elle été fermée au public ?

jeudi 26 octobre 2023 19:55 , Andréa Blanco

Lors de l’audience de Bryan Kohberger ce matin, les détails de la procédure secrète du grand jury ont été discutés par l’accusation et la défense.

M. Kohberger a fait valoir que le grand jury avait reçu des instructions inappropriées et que les preuves qu’il était censé examiner dans cette affaire étaient « insuffisantes » et/ou « irrecevables ».

Les membres de la presse auront accès à l’audience prévue à 16 heures, mais les procédures ne seront pas retransmises en direct. La vidéo de l’audience sera mise à disposition une fois l’audience finalisée.

Un expert juridique estime que les démarches de la défense sont routinières

jeudi 26 octobre 2023 17:56 , Andréa Blanco

David Gelman, un ancien procureur de la région de Philadelphie qui n’est pas impliqué dans l’affaire des meurtres dans l’Idaho, a déclaré à FOX News Digital que la tentative de la défense d’obtenir l’abandon des charges retenues contre M. Kohberger n’était pas rare.

« La requête en rejet est une décision que chaque avocat de la défense prend avant procès », a déclaré M. Gelman. « Si un avocat ne présente pas cette requête, qu’elle soit fondée ou non, il commet en quelque sorte un délit =

L’audience devrait commencer prochainement

jeudi 26 octobre 2023 16:24 , Andréa Blanco

La première audience prévue aujourd’hui devrait commencer sous peu.

La défense de M. Kohberger fait valoir que le grand jury n’a pas reçu d’instructions appropriées et que les preuves qu’il doit examiner sont insuffisantes.

Bryan Kohberger comparaîtra devant le tribunal aujourd’hui

jeudi 26 octobre 2023 15:17 , Andréa Blanco

Bienvenue à L’indépendantLe blog en direct de Bryan Kohberger sur l’audience du tribunal d’aujourd’hui.

Les comparutions devant le tribunal du comté de Latah étaient initialement prévues pour septembre, mais ont finalement été repoussées au 26 octobre.

La défense cherchera à faire valoir ses allégations de mauvaise conduite du procureur, de preuves insuffisantes et d’un grand jury partial.