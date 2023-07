Le juge des affaires pénales de Trump entend une offre de retarder le procès après les élections

Les avocats de l’ancien président Donald Trump Chris Kise (C) et Todd Blanche (R) arrivent au palais de justice des États-Unis d’Alto Lee Adams Sr. le 18 juillet 2023 à Fort Pierce, en Floride.

Trump fait face à 37 chefs d’accusation liés à sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche. Les accusations les plus graves portées contre lui sont passibles de peines de prison maximales de 20 ans. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation le 13 juin. Nauta, valet de chambre et coaccusé de Trump, a plaidé non coupable plus tôt ce mois-ci de six accusations criminelles.

L’audience a eu lieu devant le tribunal fédéral de Fort Pierce, en Floride, devant Cannon, qui avait présidé un différend juridique distinct lié aux documents classifiés que le FBI avait saisis à Mar-a-Lago.

Elle a attiré les critiques d’experts juridiques en la matière lorsqu’elle a accédé à la demande de Trump de nommer un fonctionnaire indépendant pour examiner les dossiers saisis, interrompant temporairement l’enquête du DOJ.

L’audience de mardi était initialement prévue afin d’aborder la manière dont les informations classifiées sensibles au centre de l’affaire seront traitées. Mais lundi, Cannon a dit aux parties d’être prêtes à discuter de leurs propositions concernant le début du procès.

Le procureur Jay Bratt a déclaré lors de l’audience qu’ils avaient jusqu’à présent produit 1,1 million de pages de documents dans le cadre du processus de partage de preuves connu sous le nom de découverte. Ce total comprend 1 545 pages de découverte classée, a déclaré Bratt, selon NBC.

Le DOJ a également repoussé l’idée que le statut de Trump en tant qu’ancien président et actuel candidat à la présidentielle exige qu’il soit traité différemment, a rapporté NBC. Le procureur David Harbagh a fait valoir que les tribunaux s’appuyaient depuis des générations sur des mécanismes qui les aidaient à choisir équitablement les jurys, quelle que soit la célébrité ou le statut de l’accusé.

Dans leur tentative de repousser la date du procès, les avocats de Trump ont déclaré qu’ils avaient des montagnes d’informations à examiner, y compris plus de trois ans de séquences vidéo de surveillance – dont certaines n’ont même pas encore été téléchargées.

Ils ont également fait valoir que l’affaire était loin d’être normale, en partie parce que Trump était poursuivi par l’administration du président Joe Biden, son possible adversaire aux élections de 2024, a rapporté NBC.