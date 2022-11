Le juge définit des mesures pour que davantage de personnes handicapées de NC vivent à la maison

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – L’agence de santé de Caroline du Nord évalue s’il convient de contester l’ordonnance d’un juge exigeant que l’État intensifie les services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et de développement afin de permettre à davantage d’entre elles de vivre à la maison ou dans leurs communautés.

En 2020, le juge de la Cour supérieure Allen Baddour a statué que trop de ces personnes étaient contraintes de vivre dans des institutions en violation de la loi de l’État.

Baddour a autorisé le ministère de la Santé et des Services sociaux à élaborer un plan pour remédier à la violation, mais les recommandations formulées par une société de conseil n’ont pas été mises en œuvre, a écrit le juge mercredi tout en dirigeant ses propres recours.

Baddour a ordonné qu’au moins 3 000 personnes soient détournées ou transférées vers des programmes communautaires d’ici le début de 2031.

Par ailleurs, il a dit au DHHS d’éliminer avant 2032 une liste d’attente d’environ 16 000 personnes qualifiées pour participer à un programme financé par Medicaid qui les aide à vivre à la maison ou à l’extérieur d’une institution.

Une pénurie de travailleurs de soins directs bien rémunérés doit également être résolue par le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État, a déclaré le juge.

Les résidents de Caroline du Nord ayant des déficiences intellectuelles et de développement et leurs familles «ont attendu cela bien trop longtemps», a déclaré Virginia Knowlton Marcus, PDG de Disability Rights North Carolina. L’organisation à but non lucratif est partie civile dans un procès en 2017 avec plusieurs personnes handicapées et leurs tuteurs qui ont conduit aux décisions de Baddour.

« Il est grand temps que l’État permette aux personnes atteintes de (ces handicaps) d’avoir une vie indépendante dans les communautés de leur choix. Ce n’est pas différent de ce que les personnes non handicapées attendent et exigent chaque jour », a déclaré Knowlton Marcus.

Dave Richard, secrétaire adjoint du DHHS pour Medicaid, a déclaré jeudi que le département avait plusieurs préoccupations concernant l’ordonnance de Baddour mais n’avait pas encore décidé de faire appel.

“Nous sommes tous pour l’amélioration des services communautaires, en donnant aux gens les choix dont ils ont besoin”, a déclaré Richard dans une brève interview, mais la feuille de route de Baddour dans l’ordre “a la possibilité de créer des conséquences imprévues”.

Baddour n’a pas décrit combien d’argent étatique ou fédéral serait nécessaire pour atteindre la conformité. Disability Rights NC a suggéré que cela pourrait coûter des centaines de millions de dollars par an. Medicaid financerait bon nombre de ces services – au moins les deux tiers du financement proviendraient du gouvernement fédéral – contribuant à générer une demande de nouveaux prestataires de services et d’emplois, a déclaré le groupe dans un communiqué de presse. L’État économisera en fait de l’argent avec le changement, a déclaré Knowlton Marcus.

La décision de Baddour exige que le DHHS atteigne les objectifs annuels de réduction de la liste d’attente Medicaid «NC Innovations Waiver» et de transition des personnes atteintes de tels handicaps loin de vivre dans les trois grands centres de développement de l’État, les établissements de soins intermédiaires privés ou les foyers de soins pour adultes. Les personnes qui préfèrent vivre en institution ou qui sont trop fragiles sur le plan médical pour vivre ailleurs ne seraient pas tenues de déménager.

Le budget de l’État approuvé par l’Assemblée générale en 2021 et signé par le gouverneur Roy Cooper comprenait environ 30 millions de dollars de fonds publics sur deux ans pour offrir l’option Innovations Waiver à 1 000 autres personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale. Mais il faudrait qu’il y ait une adhésion législative beaucoup plus formelle pour s’engager à des niveaux de dépenses beaucoup plus élevés.

Richard a déclaré que les stipulations de Baddour ne tenaient pas compte des complications associées au changement de services et que le DHHS avait un plan écrit pour déplacer plus de personnes vers les milieux communautaires. Il a également déclaré que la directive du juge selon laquelle les nouvelles admissions dans les établissements de personnes handicapées cesseraient à partir de janvier 2028 – à quelques exceptions près – conduirait à la fermeture de plus petits établissements, refusant des choix aux autres familles.

Baddour a spécifiquement écrit qu’il n’ordonnait pas la fermeture des institutions, et l’organisation à but non lucratif Disability Rights a déclaré que les installations privées pourraient basculer pour fournir davantage de services communautaires.

La plaignante principale dans l’affaire est Samantha Rhoney, qui à 27 ans vivait avec ses parents près de Hickory et recevait des services communautaires pour sa déficience intellectuelle et d’autres troubles. Sa famille a déclaré qu’elle avait été forcée de se rendre au J. Iverson Riddle Center, géré par l’État, à Morganton, lorsque les services communautaires offerts par une organisation de soins gérés se sont érodés. Les appels pour la garder à la maison n’ont pas abouti.

“Ça me dérange encore aujourd’hui”, Tim Rhoney, le père de Samantha Rhoney, je n’arrêtais pas de leur dire qu’elle allait devoir aller dans une institution, et ils s’en fichaient. Sa fille, aujourd’hui âgée de 33 ans, a récemment quitté le Riddle Center – où elle se rend encore une fois par semaine pour un programme de services de jour – et s’est installée dans une maison.

Gary D.Robertson, Associated Press