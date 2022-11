Le juge déclare que la loi géorgienne autorise le vote du samedi pour le second tour

ATLANTA (AP) – Un juge a déclaré vendredi que la loi géorgienne autorise les comtés à proposer un vote anticipé le samedi après Thanksgiving, ce qui serait la seule possibilité de voter samedi avant le second tour des élections au Sénat le mois prochain entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker.

La campagne de Warnock, ainsi que le Parti démocrate de Géorgie et le Comité de campagne sénatoriale démocrate, ont déposé une plainte cette semaine en faisant valoir que le vote anticipé devrait être autorisé ce jour-là. Ils contestaient les directives du secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger selon lesquelles il serait illégal de tenir un vote anticipé le samedi 26 novembre, le lendemain d’un jour férié.

Vendredi, le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Thomas Cox, a rendu une ordonnance déclarant que la loi géorgienne “n’interdit pas spécifiquement aux comtés de procéder à un vote par anticipation le samedi 26 novembre 2022 pour un second tour”. Il a également interdit à l’État d’interférer dans les efforts visant à organiser un vote anticipé ce jour-là ou à empêcher le décompte des votes exprimés ce jour-là.

Lors d’une audience plus tôt vendredi, Uzoma Nkwonta, un avocat des plaignants, a noté que la semaine dernière, Raffensperger et l’un de ses principaux adjoints avaient déclaré à la télévision nationale que le vote anticipé serait autorisé ce jour-là. Ensuite, a déclaré Nkwonta, le secrétaire d’État a donné des directives aux comtés quelques jours plus tard disant que cela ne serait pas autorisé car la loi n’autorise pas le vote anticipé le lendemain d’un jour férié. Thanksgiving et le vendredi suivant sont tous deux fériés.

Nkwonta a fait valoir lors de l’audience que la restriction des jours fériés ne s’applique qu’aux élections primaires et générales, et non au second tour. Les dispositions de la loi qui ordonnent aux 159 comtés de l’État d’ouvrir le vote anticipé en personne «dès que possible» pour un second tour, et au plus tard le lundi 28 novembre, renforcent l’idée que les comtés peuvent choisir d’offrir le vote anticipé ce samedi , il a dit.

Les législateurs de l’État ont intentionnellement créé une distinction entre les élections primaires et générales d’une part et les élections de second tour d’autre part, a déclaré Nkwonta. Cela a du sens, a-t-il raisonné, en raison de la période de temps condensée avant un second tour.

“La législature a fourni des opportunités de vote que l’État cherche maintenant à retirer”, a déclaré Nkwonta. “C’est illégal.”

Charlene McGowan, avocate de l’État, a rejeté les affirmations selon lesquelles Raffensperger sélectionnait des parties de la loi.

“C’est une question juridique, ce n’est pas une question de politique”, a-t-elle déclaré au juge. “La question est de savoir ce que la loi géorgienne exige?”

McGowan a fait valoir qu’il existe deux types d’élections en Géorgie : les élections primaires et les élections générales. Les ruissellements sont la continuation de l’un de ces deux types d’élections et, par conséquent, n’ont pas de règles différentes pour permettre le vote anticipé après un jour férié.

Cox n’était pas d’accord en disant qu’un second tour “n’est pas simplement la continuation d’une élection primaire ou (générale), mais est en fait son propre événement distinct”.

Warnock et Walker ont été contraints à un second tour le 6 décembre parce qu’aucun des deux n’a remporté la majorité aux élections de mi-mandat ce mois-ci.

En vertu de la loi électorale géorgienne de 2021, il n’y aura que quatre semaines entre les élections générales et le second tour – avec Thanksgiving au milieu. De nombreux Géorgiens ne se verront proposer que cinq jours de semaine de vote anticipé en personne à partir du 28 novembre.

Le procès indique que l’interprétation de la loi par l’État nuirait à Warnock en particulier parce que les démocrates ont tendance à pousser le vote anticipé plus que les républicains.

On ne sait pas combien de comtés se précipiteront pour proposer le vote le samedi. Les comtés sont censés donner un avis public sept jours avant de commencer le vote anticipé. Mais Cox a interdit à l’État d’interférer dans les efforts des comtés pour organiser un vote anticipé ce jour-là en raison de tout défaut de fournir l’avis requis.

Les comtés peuvent également ne pas être intéressés à proposer le vote le samedi ou ne pas avoir suffisamment de temps pour organiser et programmer les agents électoraux. Jeudi, seuls neuf comtés urbains à prédominance démocrate prévoyaient de voter dimanche, selon les informations de l’Associated Press. Six se trouvent dans la région d’Atlanta et les autres abritent certaines des autres grandes villes de l’État.

Certains comtés prévoient de proposer le vote anticipé mardi et mercredi, tandis que d’autres ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas se mobiliser à temps pour proposer le vote les jours précédant Thanksgiving.

Kate Brumback et Jeff Amy, l’Associated Press