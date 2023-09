Le juge déclare que Donald Trump a fraudé les banques et les assureurs alors qu’il construisait son empire immobilier

Un juge a statué que Donald Trump avait commis une fraude pendant des années en construisant l’empire immobilier qui l’a catapulté vers la gloire et la Maison Blanche.

Le juge Arthur Engoron, statuant mardi dans un procès civil intenté par le procureur général de New York, a estimé que l’ancien président américain et sa société avaient trompé les banques, les assureurs et autres en surévaluant massivement ses actifs et en exagérant sa valeur nette sur les documents utilisés pour conclure des transactions et sécuriser financement.

Cette décision, quelques jours avant le début d’un procès sans jury dans le cadre du procès intenté par la procureure générale de New York, Letitia James, est le rejet le plus fort à ce jour de l’image soigneusement coiffée de Trump, celle d’un magnat de l’immobilier riche et avisé devenu une puissance politique.

Au-delà de la simple vantardise de ses richesses, Trump, son entreprise et ses principaux dirigeants ont menti à plusieurs reprises à leur sujet dans ses états financiers annuels, récoltant des récompenses telles que des conditions de prêt avantageuses et des primes d’assurance inférieures, a découvert Engoron.

Ces tactiques ont dépassé les limites et violé la loi, a déclaré le juge, rejetant l’affirmation de Trump selon laquelle une clause de non-responsabilité sur les états financiers l’absoudrait de tout acte répréhensible.

Les procureurs de Manhattan avaient envisagé d’engager une action pénale pour le même comportement, mais ont refusé de le faire, laissant James poursuivre Trump en justice et demander des sanctions qui pourraient perturber sa capacité et celle de sa famille de faire des affaires dans l’État.

La circulation passe devant la Trump Tower sur la 5e Avenue à New York le 27 mars 2023. (Bryan Woolston/Associated Press)

La décision d’Engoron, dans une phase de l’affaire connue sous le nom de jugement sommaire, résout la principale revendication du procès de James, mais il en reste six autres.

Engoron devrait tenir un procès sans jury à partir du 2 octobre, avant de se prononcer sur ces allégations et sur les sanctions qu’il pourrait imposer. James demande 250 millions de dollars de sanctions et l’interdiction pour Trump de faire des affaires dans son État d’origine, New York.

Le procès pourrait durer jusqu’en décembre, a déclaré Engoron. Les avocats de Trump avaient demandé au juge de classer l’affaire, ce que celui-ci a rejeté.

Ils soutiennent que James n’était pas légalement autorisé à intenter une action en justice car il n’y a aucune preuve que le public a été lésé par les actions de Trump. Ils ont également fait valoir que bon nombre des allégations contenues dans le procès étaient prescrites.