Le juge déclare que Donald Trump a commis une fraude

NEW YORK –

Un juge américain a statué mardi que Donald Trump avait commis des fraudes pendant des années en construisant l’empire immobilier qui l’a propulsé vers la gloire et la Maison Blanche, et il a ordonné que certaines des sociétés de l’ancien président soient retirées de son contrôle et dissoutes.

Le juge Arthur Engoron, statuant dans un procès civil intenté par la procureure générale de New York, Letitia James, a estimé que Trump et sa société avaient trompé les banques, les assureurs et autres en surévaluant massivement ses actifs et en exagérant sa valeur nette sur les documents utilisés pour conclure des transactions et obtenir des prêts.

Engoron a ordonné que certaines des licences commerciales de Trump soient annulées à titre de punition, ce qui rendrait difficile, voire impossible, leurs activités commerciales à New York, et a déclaré qu’il continuerait à avoir un observateur indépendant pour superviser les opérations de la Trump Organization.

S’il n’est pas fait appel, l’ordonnance priverait Trump de son autorité pour prendre des décisions stratégiques et financières sur certaines de ses propriétés clés dans l’État.

Trump, dans une série de déclarations, a dénoncé cette décision, la qualifiant de « anti-américaine » et faisant partie d’un complot en cours visant à nuire à sa campagne pour son retour à la Maison Blanche.

« Mes droits civils ont été violés, et une cour d’appel, qu’elle soit fédérale ou étatique, doit annuler cette horrible décision non américaine », a-t-il écrit sur son site Truth Social. Il a insisté sur le fait que son entreprise avait « fait un travail magnifique pour l’État de New York » et « fait des affaires parfaitement », le qualifiant de « jour très triste pour le système judiciaire de l’État de New York ! »

L’avocat de Trump, Christopher Kise, a déclaré qu’ils feraient appel, qualifiant la décision de « complètement déconnectée des faits et de la loi en vigueur ».

La décision d’Engoron, quelques jours avant le début d’un procès sans jury dans le procès de James, est le rejet le plus fort à ce jour de l’image soigneusement coiffée de Trump en tant que magnat de l’immobilier riche et avisé devenu puissance politique.

Au-delà de la simple vantardise de ses richesses, Trump, son entreprise et ses principaux dirigeants ont menti à plusieurs reprises à leur sujet dans ses états financiers annuels, récoltant des récompenses telles que des conditions de prêt avantageuses et des coûts d’assurance inférieurs, a découvert Engoron.

Ces tactiques ont dépassé les limites et violé la loi, a déclaré le juge, rejetant l’affirmation de Trump selon laquelle une clause de non-responsabilité sur les états financiers l’absoudrait de tout acte répréhensible.

« Dans le monde des accusés : les appartements à loyer réglementé valent la même chose que les appartements non réglementés ; » a écrit Engoron dans sa décision de 35 pages. « C’est un monde imaginaire, pas le monde réel. »

Les procureurs de Manhattan avaient envisagé de porter des accusations criminelles pour le même comportement, mais ont refusé de le faire, laissant James poursuivre Trump en justice et demander des sanctions visant à perturber sa capacité et celle de sa famille de faire des affaires.

La décision d’Engoron, dans une phase de l’affaire connue sous le nom de jugement sommaire, résout la principale revendication du procès de James, mais plusieurs autres demeurent. Il tranchera sur ces allégations et sur la demande de James de 250 millions de dollars de pénalités lors d’un procès qui débutera le 2 octobre. Les avocats de Trump ont demandé un délai à la cour d’appel.

« Aujourd’hui, un juge a statué en notre faveur et a conclu que Donald Trump et la Trump Organization s’étaient livrés à des années de fraude financière », a déclaré James dans un communiqué. « Nous sommes impatients de présenter le reste de notre dossier au procès. »

Les avocats de Trump, dans leur propre demande de jugement sommaire, avaient demandé au juge de classer l’affaire, arguant qu’il n’y avait aucune preuve que le public ait été lésé par les actions de Trump. Ils ont également fait valoir que bon nombre des allégations contenues dans le procès étaient prescrites.

Engoron, notant qu’il avait rejeté ces arguments plus tôt dans l’affaire, les a assimilés à l’intrigue du film « Le Jour de la marmotte ». Il a infligé une amende de 7 500 dollars chacun à cinq avocats de la défense pour « s’être engagés dans des disputes répétitives et frivoles », mais a rejeté la demande de James de sanctionner Trump et les autres accusés.

James, un démocrate, a poursuivi Trump et la Trump Organization il y a un an, les accusant de gonfler régulièrement la valeur d’actifs tels que des gratte-ciel, des terrains de golf et son domaine de Mar-a-Lago en Floride, augmentant ainsi ses résultats financiers de plusieurs milliards.

Engoron a constaté que Trump surévaluait systématiquement Mar-a-Lago, gonflant sa valeur sur un état financier jusqu’à 2 300 %. Le juge a également réprimandé Trump pour avoir menti sur la taille de son appartement à Manhattan. Trump a affirmé que son penthouse de trois étages dans la Trump Tower était près de trois fois sa taille réelle, le valorisant à 327 millions de dollars.

« Un écart de cet ordre de grandeur, de la part d’un promoteur immobilier évaluant son propre espace de vie sur plusieurs décennies, ne peut être considéré que comme une fraude », a écrit Engoron.

Sur X, à la suite de la décision, Eric Trump a insisté sur le fait que les affirmations de son père concernant Mar-a-Lago étaient correctes, écrivant que le domaine de Palm Beach « est censé valoir bien plus d’un milliard de dollars, ce qui en fait sans doute la propriété résidentielle la plus précieuse du pays ». le pays. » Il a qualifié la décision et le procès de « tentative de détruire mon père et de l’expulser de New York ».

En vertu de cette décision, les sociétés à responsabilité limitée qui contrôlent certaines des propriétés clés de Trump, comme le 40 Wall Street, seront dissoutes et l’autorité sur la manière de les gérer sera transférée à un séquestre. Trump perdrait son autorité sur les personnes à embaucher ou licencier, à qui louer des bureaux et sur d’autres décisions clés.

« La décision vise à nationaliser l’un des empires commerciaux les plus prospères des États-Unis et à prendre le contrôle de la propriété privée, tout en reconnaissant qu’il n’y a aucune preuve d’un quelconque défaut, violation, retard de paiement ou plainte pour préjudice », a déclaré Kise après la décision. .

Le procès de James est l’un des nombreux problèmes juridiques auxquels se heurte Trump, le favori républicain aux élections de l’année prochaine. Il a été inculpé quatre fois au cours des six derniers mois – accusé en Géorgie et à Washington, DC, d’avoir comploté pour annuler sa défaite électorale de 2020, en Floride d’avoir thésaurisé des documents classifiés et à Manhattan de falsifier des documents commerciaux liés à l’argent versé sous silence. son nom.

La Trump Organization a été reconnue coupable de fraude fiscale l’année dernière dans une affaire pénale sans rapport avec elle, pour avoir aidé des dirigeants à échapper à l’impôt sur des avantages tels que des appartements et des voitures. L’entreprise a été condamnée à une amende de 1,6 million de dollars. L’un des dirigeants, Allen Weisselberg, directeur financier de longue date de Trump, a plaidé coupable et a purgé cinq mois de prison.

Le bureau de James avait déjà poursuivi Trump pour avoir abusé de sa fondation caritative pour promouvoir ses intérêts politiques et commerciaux. Trump a reçu l’ordre de donner 2 millions de dollars à une œuvre caritative à titre d’amende tandis que sa propre organisation caritative, la Trump Foundation, a été fermée.



—-



Les journalistes d’Associated Press Eric Tucker à Washington, DC, Jill Colvin à Summerville, Caroline du Sud et Bernard Condon et David B. Caruso à New York ont ​​contribué à ce rapport.