COLUMBUS, Ohio (AP) — Un juge de l’Ohio a déclaré jeudi l’ancien représentant républicain de l’État Bob Young coupable de violence domestique pour un incident impliquant sa femme au cours de l’été.

Le juge Edward O’Farrell a déclaré Young, qui a renoncé à son droit à un procès devant jury et a plutôt laissé son sort entre les mains du juge, « coupable hors de tout doute raisonnable » d’avoir causé des dommages physiques à sa femme, mais non coupable d’une accusation de voies de fait. lors d’une confrontation ultérieure avec son frère au sujet des coups portés à sa femme.

Les avocats de Young n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires jeudi.

En juillet, un grand jury a inculpé le représentant du comté de Summit pour accusations de violence domestique et d’agression après avoir prétendument frappé sa femme au visage et jeté son téléphone dans leur piscine pour l’empêcher d’appeler le 911. Lorsqu’elle a cherché refuge chez le frère de Young, Young l’a suivie et a chargé son frère après qu’il ait refusé de le laisser entrer, ce qui a entraîné une porte vitrée brisée et des blessures aux deux hommes, ont indiqué les autorités.

L’épouse de Young a témoigné contre lui lors de son procès qui a duré une journée mardi, déclarant au tribunal que Young l’avait frappée au visage si fort qu’elle ne pouvait pas entendre d’une de ses oreilles, le Journal de balise d’Akron signalé. Elle a également déclaré qu’elle avait peur d’appeler le 911 parce qu’elle avait peur de son mari.

Young a nié avoir intentionnellement frappé sa femme lorsqu’il a été interrogé.

Young a été arrêté une deuxième fois fin août sur des allégations selon lesquelles il aurait violé une ordonnance de protection en laissant plusieurs messages vocaux à sa femme et une troisième fois pour harcèlement criminel en septembre pour avoir placé un dispositif de localisation GPS sur la voiture d’un parent. Il a été libéré sous son propre engagement, mais on lui a demandé de porter un moniteur de cheville.

Young sera probablement jugé à une date ultérieure pour ces accusations, mais pourrait décider de plaider coupable à la suite du verdict du juge rendu jeudi.

Malgré les pressions des démocrates et de plus de 30 collègues républicains, dont le président du Parti républicain Jason Stephens et le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine, Young avait précédemment refusé de renoncer à son poste de législateur.

Parce que les accusations portées contre lui sont des délits et non des crimes, Young a été autorisé à conserver son siège. Cependant, quelques jours après avoir été déchu de son rôle de leader en tant que président de comité, il a démissioné.

Samantha Hendrickson est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.

