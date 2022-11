Le juge déclare Ford et Jones à l’abri de témoigner lors d’une enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence

Un juge de la Cour fédérale a décidé que le premier ministre de l’Ontario et un haut ministre n’auront pas à témoigner lors de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence à Ottawa en raison de l’immunité que leur confère le privilège parlementaire.

Le juge de la Cour fédérale, Simon Fothergill, a déclaré qu’une assignation délivrée au premier ministre Doug Ford et à la vice-première ministre Sylvia Jones par la Commission d’urgence de l’ordre public est valide, mais que les deux hommes peuvent résister à l’assignation en invoquant leur privilège parlementaire.

La commission examine l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux soi-disant manifestations du Freedom Convoy l’hiver dernier à Ottawa et à Windsor, en Ontario.

Le commissaire Paul Rouleau a convoqué Ford et Jones pour témoigner à l’enquête parce qu’il voulait connaître leur rôle dans la crise qui a laissé le centre-ville d’Ottawa occupé pendant des semaines et la circulation bloquée pour entrer au Canada au passage frontalier le plus achalandé du pays.

Ford et Jones ont déposé une demande de contrôle judiciaire et demandé la suspension de l’assignation.

Ils ont fait valoir que l’assignation devrait être annulée parce qu’ils ne peuvent pas témoigner en raison du privilège parlementaire qui leur permet de se concentrer sur leurs fonctions à Queen’s Park.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 novembre 2022.