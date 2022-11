Le juge déclare Doug Ford à l’abri de témoigner lors d’une enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence

Un juge de la Cour fédérale a statué lundi que le premier ministre de l’Ontario Doug Ford et la vice-première ministre Sylvia Jones n’auront pas à témoigner lors de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence à Ottawa en raison de l’immunité que leur confère le privilège parlementaire.

La commission a émis des convocations pour Ford et Jones le 24 octobre, et ils devaient témoigner devant la Commission d’urgence de l’ordre public (POEC) jeudi.

Ford et Jones ont contesté la convocation de l’enquête en faisant valoir que le privilège parlementaire les protège de témoigner, puisque l’Assemblée législative de l’Ontario est en session.

Dans sa décision, le juge Simon Fothergill a accepté.

“Le privilège fournit au premier ministre et au ministre une excuse légitime pour ne pas se conformer aux sommations émises par le commissaire le 24 octobre 2022”, a écrit Fothergill dans une décision lundi.

Mais Fothergill n’était pas d’accord avec l’argument de Ford et Jones selon lequel les convocations à l’enquête n’avaient pas été émises légitimement.

“Je suis convaincu que le commissaire avait compétence pour délivrer les assignations. Les questions sur lesquelles le premier ministre et le ministre ont été appelés à témoigner relèvent du mandat du commissaire, et il semble que les deux témoins peuvent avoir des preuves précieuses à offrir “, a écrit Forthergill.

L’enquête POEC tient des audiences à Ottawa pour enquêter sur la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin à une manifestation anti-vaccin qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant des semaines l’hiver dernier.

Plus tôt lundi lors d’une conférence de presse, Ford a déclaré qu’il estimait qu’il n’était pas nécessaire qu’il témoigne avant l’enquête.

“Il s’agit d’une enquête fédérale … ​​basée sur le gouvernement fédéral appelant à la Loi sur les mesures d’urgence. C’est une question fédérale”, a déclaré Ford.

Bijon Roy, un avocat du cabinet Champ Law basé à Ottawa, qui a plaidé contre Ford et Jones dans l’affaire, a appelé Ford et Jones à témoigner malgré la décision.

“Le premier ministre n’a jamais correctement expliqué à Ottawa pourquoi il ne pouvait pas agir plus tôt, ou quelles mesures il envisageait d’aider”, a déclaré Roy dans un communiqué par courrier électronique.

« La décision de la Cour place entièrement entre les mains du premier ministre Ford et du ministre Jones la question de savoir s’ils montreront ou non à la Commission — et à la population d’Ottawa — la courtoisie et le respect de venir dans notre ville et d’expliquer leur rôle dans les événements troublants de février 2022.”