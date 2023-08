Le juge décidera si l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, va en prison

Un juge de New York décidera vendredi, lors d’une audience qui commence à 14 h HE, d’envoyer ou non Sam Bankman-Fried en prison.

Les procureurs fédéraux ont demandé au juge de district américain Lewis A. Kaplan de révoquer la caution du fondateur de FTX pour subornation présumée de témoins. Si le juge Kaplan se range du côté du gouvernement, Bankman-Fried sera placé en garde à vue directement après une audience à Manhattan, où il restera avant son procès pénal, qui doit commencer le 2 octobre.

Depuis son arrestation en décembre, Bankman-Fried avait été libéré sous caution de 250 millions de dollars qui l’obligeait à rester dans la maison de ses parents à Palo Alto, en Californie.

La comparution de Bankman-Fried devant le tribunal vendredi est la dernière d’une série d’audiences préliminaires liées aux relations continues de l’ex-milliardaire avec la presse – des échanges que le ministère de la Justice qualifie de « schéma de falsification de témoins et d’évasion de ses conditions de mise en liberté sous caution ».

Le juge Kaplan avait précédemment adressé un avertissement direct et sévère à Bankman-Fried en juillet au sujet de ses conversations avec les médias.

Des membres de la presse, y compris des avocats du New York Times et du Comité des journalistes pour la liberté de la presse, ont déposé des lettres s’opposant à la détention de Bankman-Fried, invoquant des problèmes de liberté d’expression. Les avocats de la défense ont également fait valoir que Bankman-Fried affirmait son droit au premier amendement et n’avait violé aucune des conditions de sa mise en liberté sous caution en parlant avec des journalistes.

Le processus de découverte aide également le cas de Bankman-Fried.

Les avocats représentant l’ancien chef de FTX ont fait valoir que si Bankman-Fried était emprisonné, il ne serait pas en mesure de se préparer correctement pour son procès en raison des quantités astronomiques de documents de découverte accessibles uniquement via un ordinateur avec accès à Internet.

Dans la requête demandant la détention de Bankman-Fried, le gouvernement a déclaré qu’au cours des derniers mois, l’accusé avait envoyé plus de 100 e-mails aux médias et passé plus de 1 000 appels téléphoniques à des membres de la presse. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, selon les procureurs, a été la décision de Bankman-Fried de divulguer les entrées du journal intime de son ex-petite amie, Caroline Ellison, au New York Times.

Ellison, qui est également l’ancien directeur général du fonds spéculatif crypto en faillite de Bankman-Fried, Alameda Research, coopère avec le gouvernement depuis décembre et devrait être un témoin vedette de l’accusation. Ellison a plaidé coupable à des accusations fédérales en décembre 2022.

« Face à une série de conditions destinées à limiter l’utilisation d’Internet et du téléphone par l’accusé, l’accusé s’est tourné vers des machinations en personne », a déclaré l’accusation à propos de Bankman-Fried, dont les conditions de mise en liberté sous caution révisées incluent un accès restreint à Internet et une interdiction de utilisation des smartphones.

Le gouvernement a ajouté que Bankman-Fried avait eu plus de 100 appels téléphoniques avec l’un des auteurs de l’article du Times avant sa publication, dont beaucoup ont duré environ 20 minutes.

L’accusation a décrit l’effort de Bankman-Fried – qui fait face à plusieurs accusations de fraude par fil et sur titres liées à la fraude FTX de plusieurs milliards de dollars – comme une tentative de discréditer Ellison, le qualifiant de « moyen d’intimidation indirecte des témoins par la presse ».

Les procureurs ont dû abattre deux fois des accusations pour se conformer à un accord d’extradition signé avec les Bahamas – où Bankman-Fried était auparavant détenu. Le gouvernement a déclaré au juge dans une lettre qu’il prévoyait de déposer un nouvel acte d’accusation de remplacement la semaine prochaine.