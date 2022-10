Le juge décide si le flic qui a tué Patrick Lyoya fait face à un procès pour meurtre

Les flics tuent des gens, mais c’est à un juge de décider si la circulation arrête de tirer sur Patrick Lyoya pourrait être un meurtre.

Ce qui a commencé comme un contrôle routier de routine pour une plaque d’immatriculation le 4 avril s’est transformé en ce que la famille de Lyoya a décrit comme une “exécution”. En juin, l’ancien officier de Grand Rapids Christophe Schurr a été accusé de meurtre au deuxième degré pour la fusillade mortelle de Lyoya. Nouvelles de l’AP rapporte qu’un juge décidera lundi si Schurr fait face aux accusations et à un jury devant le tribunal.

Les preuves présentées à l’audience préliminaire aideront le juge à décider s’il y avait une cause probable pour que Schurr tue Lyoya. Schurr avait chevauché le jeune homme de 26 ans, qui n’était pas armé et face contre terre, avant de lui tirer une balle dans la nuque. Le vétéran de sept ans du département de police de Grand Rapids revendique la légitime défense, mais la vidéo et les témoignages brossent le tableau d’un meurtre de sang-froid.

Le tribunal prend en considération les preuves vidéo et les dépositions des témoins.

Un témoin a déclaré que la méconnaissance du congolais des procédures de la police américaine semblait sceller son sort. Selon Wayne Butler, Lyoya semblait confus quant au protocole de contrôle de la circulation. Le conducteur a sauté de sa voiture dès qu’il s’est arrêté. L’inquiétude de Butler a augmenté lorsque Lyoya a commencé à courir “comme s’il était désorienté” avant que Schurr ne l’entraîne dans un “match de catch”.

«Je pouvais dire que Patrick était confus. La confusion est, tout d’abord, que vous n’auriez pas dû sortir de la voiture en tant qu’homme afro-américain. Ne sais-tu pas qu’il a une arme à feu, qu’il a un Taser, qu’il pourrait te tuer ? De toute évidence, il ne savait pas quelles étaient les règles en Amérique concernant les contrôles routiers », a déclaré Butler. « L’officier gagne toujours, 60-40. Il a toujours eu la tête ; ce n’était pas beaucoup. On pouvait dire qu’il s’épuisait, mais il avait toujours le dessus », a poursuivi Butler, décrivant la bagarre.

Butler a raté le moment du tournage lorsqu’il est allé récupérer son téléphone pour filmer. Au début, il a dit aux autorités que Schurr n’avait rien fait de mal pendant la lutte initiale. Cependant, son opinion a changé après avoir visionné une vidéo complète du tournage “de style exécution”. La caméra corporelle de Schurr a également cessé d’enregistrer juste avant qu’il ne tire le coup fatal.

Les suites tragiques de l’assassinat de Patrick Lyoya

Selon BOIS TV8, l’ancien officier de formation de Schurr a témoigné qu’il « a tout fait comme il a été formé pour le faire ; il a tout fait correctement. Le département de police de Grand Rapids n’est pas d’accord. Ils ont renvoyé Schurr en juin après qu’il ait renoncé à son droit à une audience de libération. Si exécuter des civils aux contrôles routiers est une procédure standard, cela renforce les affirmations des abolitionnistes selon lesquelles la police américaine est irréformable.

les parents de Patrick, Peter et Dorcas Lyoya, a assisté au procès avec l’aide d’un traducteur swahili. Ils sont venus aux États-Unis en 2014 avec leurs six enfants en tant que réfugiés de la République démocratique du Congo. La famille pensait que l’Amérique offrirait une vie meilleure et plus sûre, mais maintenant ils ont l’impression que leur rêve s’est transformé en cauchemar. Peter a demandé justice, affirmant que Schurr avait retenu son fils et l’avait tué “comme un animal”.

Après une série dévastatrice d’assassinats policiers très médiatisés, la fusillade de Lyoya a attiré l’attention et l’indignation nationales. Al Sharpton a prononcé l’éloge funèbre aux funérailles de Patrick pour amplifier les demandes de justice et de responsabilité. L’audience de lundi déterminera si le meurtrier de Patrick devra faire face à un jury et à une éventuelle peine de prison pour meurtre au deuxième degré.