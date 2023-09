Le juge décide qu’un homme blanc sera jugé pour avoir tiré sur l’adolescent noir Ralph Yarl, qui s’est trompé de maison

KANSAS CITY, Missouri (AP) — Un juge du Missouri a statué jeudi que le propriétaire blanc de 84 ans qui avait tiré sur un adolescent noir après s’être rendu par erreur au domicile de cet homme devait être jugé.

Le juge du comté de Clay, Louis Angles, a rendu la décision après avoir entendu plusieurs témoins lors d’une audience préliminaire, dont Ralph Yarl, l’adolescent qui a été abattu par Andrew Lester le 13 avril lorsque Yarl s’est trompé de maison pour récupérer ses jeunes frères.

Lester, un mécanicien aéronautique à la retraite, est accusé de voies de fait au premier degré et d’action criminelle armée. Il avait auparavant plaidé non coupable dans la fusillade qui a choqué le pays et relancé les débats nationaux sur la politique en matière d’armes à feu et la race en Amérique. Sa prochaine date d’audience est une mise en accusation, prévue pour le 20 septembre.

Yarl a parlé doucement en témoignant qu’il avait été envoyé chercher ses frères et sœurs jumeaux mais qu’il n’avait pas de téléphone – il l’avait perdu à l’école. La maison où il avait l’intention d’aller se trouvait à quelques pâtés de maisons de sa propre maison, mais il s’était trompé de rue.

Yarl a déclaré qu’il avait sonné et que l’attente pour que quelqu’un réponde lui avait semblé « plus longue que d’habitude », a-t-il déclaré.

Alors que la porte intérieure s’ouvrait, Yarl a déclaré qu’il avait tendu la main pour saisir la contre-porte.

« Je suppose que ce sont les parents des amis de mon frère », a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, c’est Lester qui a dit à Yarl : « Ne reviens plus jamais ici », se souvient Yarl. Il a déclaré qu’il avait reçu une balle dans la tête, que l’impact l’avait projeté au sol, puis qu’il avait reçu une balle dans le bras.

L’avocat de Lester, Steve Salmon, a déclaré dans ses conclusions finales que Lester agissait en état de légitime défense, terrifié par l’étranger qui frappait à sa porte alors qu’il s’installait dans son lit pour la nuit.

« Avec son âge et son infirmité physique, il est incapable de se défendre », a déclaré Salmon, décrivant Lester comme désemparé après la fusillade.

« Un événement terrible s’est produit, mais il n’est pas criminel », a déclaré Salmon.

Le procureur du district, Zachary Thompson, a déclaré que même si la loi du Missouri offre des protections aux personnes qui se défendent, « vous n’avez pas le droit de tirer sur un enfant non armé à travers une porte ».

L’officier de Kansas City, Larry Dunaway, a décrit Lester comme « un homme âgé qui avait peur » après la fusillade. Un autre officier, James Gale, a déclaré que Lester était clairement inquiet.

« Il a dit qu’il espérait ne tuer personne », a témoigné Gale.

Une poignée de personnes portant des chemises portant l’inscription « Justice pour Ralph » se trouvaient dans la salle d’audience. D’autres portaient des chemises sur lesquelles on pouvait lire : « Sonner à la porte n’est pas un crime ».

Yarl continue de guérir du traumatisme crânien qu’il a subi, mais a pu effectuer un stage d’ingénieur cet été et vient de commencer sa dernière année au lycée. Le jeune homme de 17 ans envisage de se spécialiser en ingénierie lorsqu’il obtiendra son diplôme, et plusieurs séjours universitaires sont prévus à l’automne.

Yarl était censé récupérer ses jeunes frères, mais il s’est trompé de pâté de maisons et s’est retrouvé par erreur chez Lester. Lester a déclaré aux autorités qu’il avait tiré sur Yarl à travers la porte sans avertissement parce qu’il était « mort de peur » et qu’il était sur le point d’être volé.

Initialement refoulé alors qu’il cherchait de l’aide dans les maisons voisines, Yarl est tombé dans la rue. La voisine Carol Conrad a témoigné qu’elle offrait des mots de réconfort à travers sa fenêtre – un répartiteur avait averti que les voisins devaient rester à l’intérieur. À un moment donné, il a crié : « On m’a tiré dessus. »

Lorsque Yarl s’est effondré au sol, trois voisins se sont précipités pour l’aider. Jodi Dovel a témoigné qu’il y avait une traînée de sang qui s’accumulait sous sa tête. Mais Yarl a pu parler, lui disant qu’il était allé sonner à la porte et qu’il avait été abattu.

« Je pensais. « Oh non, il s’est trompé de maison », a déclaré Dovel.

Lester a également appelé le 911. Sur l’enregistrement diffusé au tribunal, on pouvait l’entendre dire à un répartiteur : « Je lui ai tiré dessus. Il était à ma porte et essayait d’entrer et je lui ai tiré dessus.

Le Missouri est l’un des quelque 30 États dotés de lois « Tenez bon » qui permettent aux gens de réagir par la force physique lorsqu’ils sont menacés.

Salmon a déclaré que la maison de Lester avait été recouverte d’œufs et peinte à la bombe après la fusillade. Il a déclaré que Lester avait demandé l’aide des forces de l’ordre lors de son voyage et que sa femme avait dû être déplacée de sa maison de retraite.

Le père de Yarl, Paul Yarl, a déclaré après l’audience qu’il avait été ému d’entendre les voisins témoigner. Certains détails étaient nouveaux pour lui. Il a déclaré que son fils s’était principalement rétabli physiquement mais qu’il avait encore des difficultés psychologiques. Il revit la nuit et fait de mauvais rêves.

« C’était horrible. Sang. Tournage. Personne ne voulait venir jusqu’à l’arrivée de la police », a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il n’était pas frustré par les passants.

« Je suis plus frustré par le tireur », a déclaré Paul Yarl. « Il a commencé. Il ne voulait pas parler au garçon. Il vient de tirer sur le garçon. Et maintenant, il essaie de jouer la carte de la peur et il a peur. Il devrait avoir peur de tuer quelqu’un. Allez donc. »

Le soutien à Yarl et à sa famille a afflué au cours des derniers mois. Un GoFundMe créé au nom de la famille a permis de récolter près de 3,5 millions de dollars.

___

Les journalistes de l’AP Nick Ingram à Kansas City, Missouri, et Jim Salter à O’Fallon, Missouri, ont contribué à ce rapport.

Heather Hollingsworth, Associated Press