Le juge Arthur Engoron se range du côté des avocats de l’État de New York qui ont soutenu que la fille de l’ancien président était un témoin pertinent dans cette affaire.

Un juge américain a décidé qu’Ivanka Trump, fille de l’ancien président Donald Trump, devait témoigner dans un procès civil pour fraude impliquant son père, ses frères et l’entreprise familiale.

Dans une décision rendue vendredi, le juge Arthur Engoron s’est rangé du côté des avocats de l’État de New York qui avaient soutenu qu’Ivanka était un témoin pertinent dans cette affaire, après qu’elle ait été précédemment déboutée en tant qu’accusée.

Le juge a cité des documents montrant qu’Ivanka Trump continuait d’entretenir des liens avec certaines entreprises de New York et qu’elle possédait toujours des appartements à Manhattan.

« Mme Trump a clairement profité du privilège de faire des affaires à New York », a déclaré Engoron.

La décision intervient plusieurs semaines après un procès à New York, où le procureur général de l’État, Letitia James, a accusé Trump, ses fils Don Jr et Eric, ainsi que des dirigeants de la Trump Organization, d’avoir induit les investisseurs en erreur sur la valeur de l’entreprise afin d’obtenir des prêts et des accords favorables.

Les avocats d’Ivanka avaient fait valoir qu’elle avait quitté la Trump Organization et New York en 2017, son avocat Bennet Moskowitz déclarant vendredi au juge que les avocats de l’État « n’ont pas juridiction sur elle ».

Mais les avocats de l’État ont rétorqué qu’elle avait des informations pertinentes à offrir en tant qu’ancienne vice-présidente exécutive de l’entreprise.

« Elle est à 100 % quelqu’un qui peut venir témoigner », a déclaré Kevin Wallace, avocat au bureau du procureur général.

Les procureurs de l’État ont également mis en doute l’affirmation selon laquelle la fille de l’ancien président n’avait plus de relations commerciales à New York, citant des liens avec des entreprises et des appartements à Manhattan, un argument auquel Engoron semblait être d’accord.

Fin septembre, le juge a statué que Trump avait commis une fraude pendant des années en construisant l’empire immobilier qui l’a propulsé vers la gloire, en surestimant massivement ses actifs pour aider à obtenir un financement.

Cette décision a tranché sur la principale revendication de l’affaire, mais plusieurs autres restent à résoudre, ainsi que les sanctions potentielles.

Trump, l’actuel favori dans la course à l’investiture du Parti républicain pour les élections de 2024, a qualifié le procès de « imposture » et s’en est pris à James, aux membres du personnel du tribunal et même au juge.

S’adressant aux journalistes mercredi, Trump a qualifié le juge de « juge très partisan, avec une personne très partisane assise à ses côtés ». Dans les tribunaux de l’État de New York, les greffiers sont généralement assis à côté des juges, la barre des témoins se trouvant de l’autre côté.

Jeudi, Engoron a infligé à Trump une amende de 10 000 dollars pour avoir violé une ordonnance de silence émise précédemment qui lui permettait de critiquer le procès mais lui interdisait de faire des remarques désobligeantes à l’égard du personnel du tribunal.