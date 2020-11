Le juge décide que les hommes sans-abri de l’hôtel de Manhattan peuvent être relocalisés

Plus de 200 hommes sans-abri vivant dans un hôtel quatre étoiles de l’Upper West Side de Manhattan seront expulsés après Thanksgiving, a décidé un juge.

Un juge de Manhattan a décidé mercredi que les responsables de la ville pourraient relocaliser les sans-abri de l’hôtel de Lucerne où ils vivaient temporairement au milieu de la pandémie de COVID-19.

Les hommes seront désormais transférés dans l’ancien hôtel Radisson du quartier du Financial District, qui est en train d’être transformé en refuge permanent pour sans-abri.

La ville devrait les déplacer après les vacances de Thanksgiving, mais on ne sait pas encore quand. DailyMail.com a contacté la ville pour commenter.

La décision vient après une série de poursuites et de manifestations au cours des quatre derniers mois avec la présence d’hommes sans-abri divisant le quartier d’Upper West Side.

Ceux qui veulent que les hommes soient expulsés de la région ont fait valoir que la présence continue de sans-abri dans la région diminuait leur qualité de vie en raison de l’augmentation de la violence, de la miction publique, des ordures et de la consommation de drogue.

D’autres, cependant, ont insisté pour que les hommes sans-abri soient autorisés à rester après avoir été forcés de quitter les abris de la ville en raison de la pandémie de coronavirus.

Le mois dernier, une ordonnance de non-communication temporaire a permis aux hommes de rester à l’hôtel jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise par le tribunal.

La juge de la Cour suprême de Manhattan, Debra James, a rejeté l’affaire mercredi, affirmant que le tribunal n’avait pas compétence.

“ Nous sommes satisfaits de la décision de la Cour, qui permettra à la ville de continuer à fournir des services essentiels à ceux qui en ont le plus besoin de la manière que nous pensons la plus efficace ”, a déclaré un porte-parole du département juridique de la ville dans un communiqué.

Shams DaBaron, l’un des sans-abri qui est devenu en quelque sorte le porte-parole de ceux qui vivent à la maison, a déclaré avoir été blessé par la décision.

«Nous sommes blessés. Cette décision affecte négativement les sans-abri à travers l’Amérique et c’est vraiment le but de ce combat: faire entendre nos voix, remettre en question une décision irrationnelle prise par le maire pour plaire à des gens riches », a-t-il déclaré.

«Nous avons prouvé que la ville ne se soucie pas de notre bien-être, car s’ils le faisaient, nous serions en mesure de rester dans un endroit où nous prospérons.

Les responsables de la ville avaient annoncé en septembre que les personnes vivant dans l’abri de fortune seraient déplacées au centre-ville après que des résidents de la West Side Community Organization aient menacé de poursuites judiciaires pour la présence continue de sans-abri dans la région.

Les résidents et les entreprises de la région du bas Manhattan ont rapidement embauché un avocat pour intenter une action en justice contre la ville.

Leur demande a également été rejetée par le juge mercredi.

Le maire Bill de Blasio a fait des allers-retours au cours des derniers mois pour savoir comment faire face à la réaction négative entourant sa décision de placer quelque 13 000 sans-abri de la ville dans des hôtels qui étaient vides lorsque la pandémie a perturbé le tourisme.

Cette décision visait à protéger les sans-abri, dont beaucoup souffrent de maladie mentale et de toxicomanie, pendant la pandémie.

Mais de nombreux résidents vivant à proximité d’hôtels transformés en abris ont exprimé leur indignation face à cette initiative, affirmant que la population croissante de sans-abri réduisait leur sécurité et leur qualité de vie.

L’Upper West Side est apparu comme un point d’éclair du débat.

La West Side Community Organization, un groupe formé pour défendre la santé et la sécurité des résidents du DHS temporairement hébergés dans trois hôtels de l’Upper West Side, ainsi que pour la sécurité de la communauté dans son ensemble, applaudit aujourd’hui la décision de la Cour suprême de Manhattan. pour permettre à la ville de mettre en œuvre son plan visant à déplacer les résidents de l’hôtel de Lucerne vers un établissement meilleur, plus sûr et plus complet à FiDi », a déclaré la West Side Community Organization à propos de la décision du juge.