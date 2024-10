Le juge décide que le procès civil contre Sean « Diddy » Combs ne peut pas se dérouler sous un pseudonyme

CNN

—



Un juge fédéral a déclaré qu’une femme qui accusait Sean « Diddy » Combs de l’avoir agressée sexuellement ne pouvait pas poursuivre son procès sous un pseudonyme après avoir conclu que le rappeur avait le droit de se défendre.

« La question fondamentale est de savoir si le demandeur a un intérêt « substantiel à la vie privée » qui « l’emporte sur la présomption coutumière et constitutionnellement ancrée de transparence dans les procédures judiciaires », a écrit la juge Mary Kay Vyskocil dans un avis mercredi, ajoutant : « Les accusés ont le droit de se défendre. eux-mêmes, notamment en enquêtant sur le plaignant, et les citoyens ont le droit de savoir qui utilise leurs tribunaux.

La femme du Tennessee a intenté une action en justice en tant que Jane Doe contre Combs et d’autres au début du mois, alléguant qu’il l’avait violée en 2004, alors qu’elle avait 19 ans.

Le procès Doe est l’un des plus d’une douzaine déposés depuis l’arrestation de Combs pour trafic sexuel et complot de racket en septembre par John ou Jane Does qui sont représentés par les mêmes avocats. Les dossiers sont déposés individuellement et devant des juges différents, mais la décision pourrait avoir un impact sur un certain nombre de ces cas.

Le juge Vyskocil a statué que la femme devait intenter une action en justice sous son nom d’ici le 13 novembre, sinon la poursuite serait rejetée.

Les représentants de Combs ont déclaré : « Nous n’avons aucune déclaration formelle car la décision parle d’elle-même. »

Combs a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et a nié tout acte répréhensible.

CNN a contacté les représentants du plaignant pour obtenir leurs commentaires.

Les avocats de la femme ont fait valoir dans les dossiers judiciaires que l’affaire devrait être autorisée à se poursuivre en raison de la crainte de la femme que Combs lui fasse du mal physiquement.

Le juge n’était pas d’accord.

« Comme le montrent clairement les propres arguments du plaignant, Combs n’a eu aucun contact avec le plaignant depuis environ vingt ans depuis le viol présumé et Combs est actuellement détenu en attendant son procès », a écrit le juge. « En tant que tel, l’avocat n’a identifié aucune menace actuelle de préjudice physique pour le plaignant », a-t-elle déclaré. Dans le procès, le juge note qu’il n’y a aucune allégation selon laquelle Combs a menacé cette femme de rendre publiques ses allégations.

Le juge a jugé que « l’humiliation publique » n’était pas suffisante pour justifier le maintien de l’identité secrète et a souligné les multiples poursuites intentées contre Combs par des personnes sous leurs vrais noms.

« La Cour reconnaît que Combs est une personnalité publique et, par conséquent, la plaignante est susceptible de faire l’objet d’un examen public si elle agit en son propre nom. La Cour n’ignore pas les conséquences potentielles d’un tel examen sur tout justiciable. Cependant, l’intérêt du plaignant à éviter l’examen public, voire l’embarras, ne l’emporte pas sur les intérêts de Combs et du public dans « la présomption coutumière et constitutionnellement ancrée de transparence dans les procédures judiciaires » », a écrit le juge.

Le juge a déclaré que Combs avait le droit de connaître son identité pour enquêter sur ses allégations.

« Les affirmations de l’avocat selon lesquelles les défendeurs n’ont pas besoin de connaître l’identité du demandeur pour déposer une réponse et procéder à une enquête préalable mettent à rude épreuve la crédulité », a-t-elle écrit.