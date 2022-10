Le juge décide que le pit-bull « dangereux » d’Abbotsford doit être détruit – Kelowna Capital News

Un juge a récemment ordonné l’euthanasie d’un pit-bull d’Abbotsford âgé de cinq ans après que le chien ait été impliqué dans une série d’attaques agressives – dont une mortelle – contre d’autres chiens.

Le juge Gregory Brown a déclaré dans sa décision du 5 octobre à la cour provinciale d’Abbotsford qu’il y avait une “probabilité significative” que le chien mâle, Bruno, “pourrait tuer ou blesser gravement un animal ou un humain à l’avenir”.

L’agent de contrôle des animaux du district régional de Fraser Valley peut demander la destruction d’un chien s’il répond à des critères tels qu’il a tué ou gravement blessé une personne ou un animal domestique dans un lieu public.

Selon des documents judiciaires, Bruno a été impliqué dans quelques incidents, dont un le 4 juin 2021 au cours duquel un petit chien – décrit comme un « type Jack Russell » – a été secoué et est mort.

Les documents indiquent que Bruno était promené en laisse par un ami de son propriétaire, lorsque le plus petit chien, qui était attaché dans sa cour avant, “est venu aboyer et se précipiter sur Bruno”.

Bruno a attrapé le Jack Russell par la peau du cou et la femme a essayé de séparer les chiens. Des voisins sont arrivés en courant avec des pelles et ont frappé Bruno, essayant de lui faire libérer le plus petit chien.

Bruno a finalement relâché le chien, mais l’a ensuite saisi à nouveau dans sa bouche et l’a secoué, selon les documents judiciaires. Le propriétaire a dépensé « des milliers de dollars » en factures vétérinaires, mais le chien est mort.

Selon les documents, d’autres incidents impliquant Bruno sont les suivants :

• Le 29 décembre 2018, une femme promenait son pit-bull et son chiot de 11 ans en laisse lorsque Bruno, qui n’était pas en laisse, a couru vers eux et s’est « accroché » au visage et à l’oreille du chien plus âgé. Les factures vétérinaires s’élevaient à un peu moins de 1 200 $. L’agent de contrôle animalier l’a déclaré chien agressif, ce qui a exigé qu’il soit tenu en laisse, muselé et contenu.

• Le 17 août 2021, un homme promenait son caniche standard et a ouvert la porte en acier de son immeuble, lorsque Bruno a foncé sur lui et son chien. Le principal promeneur de chiens de Bruno a témoigné qu’il promenait Bruno avec un harnais et une laisse, mais le juge a déclaré que des preuves vidéo montraient que l’homme “semblait avoir un mauvais contrôle” de Bruno parce qu’il portait une grande boîte en même temps. Bruno a mordu le caniche au visage et il a fallu deux à trois minutes pour l’enlever. Le caniche a subi une déchirure de son oreille à son cou.

Bruno a été saisi par le contrôle animalier le 24 janvier 2022.

Sa propriétaire, Nicole Carlson, possédait Bruno depuis sa naissance et a témoigné qu’elle avait un lien étroit avec lui.

Elle l’a décrit comme “très affectueux” et “protecteur envers son propriétaire et les autres”.

“Ils voient Bruno comme provoqué ou attaqué en premier dans certains des incidents précédents”, a déclaré Brown dans sa décision.

Plusieurs personnes ont même signé une pétition pour soutenir Bruno en tant que « chien net positif pour notre planète ».

Carlson a déclaré que son plan de gestion avec Bruno était de le faire vivre avec elle dans la maison rurale de ses parents, où il y a une cour clôturée et un cadenas.

Un expert du comportement des animaux de compagnie et de la prise en charge clinique des chiens agressifs a témoigné que Bruno était motivé à mordre les autres chiens “lorsqu’ils s’approchent de son territoire, lorsqu’ils se rapprochent de lui et, enfin, sans provocation”.

L’expert a déclaré qu’elle ne croyait pas que Bruno devait être renvoyé à Carlson et qu’un propriétaire responsable pour lui “serait très difficile à trouver”.

Le juge a déclaré que tout plan de gestion exigerait que Bruno apprenne à porter une muselière et qu’il ne soit pas autorisé à marcher avec un autre chien tant qu’il n’a pas été déterminé qu’il est sûr de le faire, mais “les événements passés ont montré que Mme Carlson ne pouvait pas se conformer à une telle exigence. »

Brown a statué que Bruno est un chien dangereux et devrait être détruit « en étant humainement euthanasié,

« Ces décisions ne sont pas faciles. J’ai possédé cinq chiens dans ma vie », a déclaré Brown.

