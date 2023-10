Le juge décide que Lady Gaga n’aura officiellement pas à payer une récompense de 500 000 $ à une femme liée à un dognapping

Lady Gaga a reçu des nouvelles géniales lundi : un juge de Los Angeles a de nouveau gouverné en sa faveur, déclarant qu’elle n’a pas besoin de payer Jennifer McBride — une femme liée aux violents Enlèvement de février 2021 des deux chiens de la star – la récompense de 500 000 $ offerte au moment de l’incident.

La nouvelle intervient après la première juge Holly J. Fujie a suspendu la poursuite pour rupture de contrat en juillet, après que McBride ait poursuivi Gaga en justice en février pour ne pas lui avoir versé la récompense en argent pour le retour sain et sauf des chiens. Cependant, Fujie a donné à McBride un délai de 20 jours pour modifier et déposer à nouveau le procès, qui alléguait que Gaga avait fait l’offre « dans l’intention de frauder et d’inciter les membres du public, tels que le demandeur, à s’y fier et à agir en conséquence ». a tenu cette promesse en localisant et en livrant les bouledogues de Lady Gaga aux accusés. »

Kévin Mazur/Getty Lady Gaga

Par PEOPLE, Fujie dit dans son ordonnance du tribunal en juillet, que la poursuite de McBride contre Gaga était « légalement insuffisante dans son intégralité » en raison de « l’implication de McBride dans le vol », et puisque McBride a été inculpé et n’a pas contesté les accusations de recel de biens volés en 2022, il n’avait donc « pas droit à par la suite » profiter de leurs actes répréhensibles en cherchant à faire respecter le contrat.

McBride a essayé de faire valoir dans son amendement qu’elle n’était pas impliquée dans le vol réel et qu’elle n’avait pris possession des chiens que pour les restituer, mais maintenant, comme le rapporte PEOPLEle tribunal « constate que rien de ce qui est allégué dans le [first amended complaint] modifie » sa conclusion antérieure, et comme le juge n’autorisera pas McBride à déposer une autre plainte révisée, l’affaire est désormais close.

McBride était l’une des cinq personnes arrêtées en 2021 en lien avec l’enlèvement et la fusillade du promeneur de chiens Ryan Fischer. James Howard Jackson, qui a tiré sur Fischer avant de voler les chiens Koji et Gustav, n’a pas contesté un chef d’accusation de tentative de meurtre et a été condamné à 21 ans de prison.

Bien que McBride n’ait pas participé à l’enlèvement ou à la fusillade, elle a été arrêtée en 2021 et inculpée d’un chef d’accusation de complicité après coup de tentative de meurtre et d’un chef d’accusation de recel de biens volés. Elle n’a pas été reconnue coupable du premier chef d’accusation, mais a finalement été condamnée à deux ans de probation après avoir plaidé sans contestation l’accusation de recel de biens volés.

