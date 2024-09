Le juge décide que la série n’est « pas une histoire vraie », ce qui signifie que « la vraie » Martha peut poursuivre Netflix

Un juge a statué que Bébé renne n’est « pas une histoire vraie », ce qui signifie que la « vraie vie » Martha peut poursuivre Netflix en justice.

La série dramatique, créée et écrite par le comédien Richard Gadd, s’est avérée un succès d’audience sur la plateforme de streaming. Gadd dépeint une version fictive de lui-même, Donny, dans la série. Le programme en sept parties dépeint l’expérience réelle de Gadd, traqué sans relâche par une femme plus âgée appelée « Martha » dans la série et une carte de titre dans le premier épisode prétend qu’il s’agit d’une « histoire vraie ».

Vendredi 27 septembre, le juge Gary Klausner a statué que cette affirmation de l’histoire comme étant « vraie » n’était pas exacte.

Fiona Harvey, la femme qui aurait inspiré Martha dans Bébé rennea intenté une action en diffamation contre Netflix après la diffusion de l’émission plus tôt cette année.

Dans son décisionle juge Klausner a déclaré que le comportement de Martha dans la série était bien pire que ce dont Harvey est accusé dans la vraie vie.

Le juge a écrit : « Il y a une différence majeure entre le harcèlement et être reconnu coupable de harcèlement par un tribunal. De même, il existe des différences majeures entre des attouchements inappropriés et une agression sexuelle, ainsi qu’entre bousculer et arracher les yeux d’autrui. Bien que les actions présumées du plaignant soient répréhensibles, les déclarations des défendeurs sont d’un degré encore pire et pourraient produire un effet différent dans l’esprit du spectateur.

NME a contacté Netflix pour commentaires.

Harvey n’a jamais été nommé dans la série, mais les téléspectateurs ont ensuite tenté de trouver les vraies personnes derrière les personnages – ce qui a conduit Harvey à donner sa première interview télévisée sur Piers Morgan non censuré – où elle a menacé de poursuites judiciaires contre Gadd et Netflix. Elle a déclaré plus tard qu’elle envisageait de porter plainte « contre tous ceux qui ont menti à mon sujet » dans une longue déclaration.

Elle s’est ensuite identifiée comme l’inspiratrice derrière Bébé rennemais a nié de nombreux aspects de l’histoire, notamment le fait d’être un harceleur, d’avoir envoyé à Gadd 41 000 e-mails, des centaines de messages vocaux et plus de 100 lettres.

Harvey réclame au moins 50 millions de dollars (39 millions de livres sterling) pour dommages réels, au moins 50 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires pour « angoisse mentale, perte de jouissance et perte d’activité », ainsi qu’au moins 50 millions de dollars pour « tous les bénéfices provenant de Bébé renne», et 20 millions de dollars (15,6 millions de livres sterling) pour dommages-intérêts punitifs.

Klausner a rejeté les réclamations d’Harvey pour négligence, violation de ses droits de publicité et dommages-intérêts punitifs. Il lui a toutefois permis de poursuivre une partie de sa plainte relative à la détresse émotionnelle provoquée par de fausses déclarations « extrêmes et scandaleuses ».

« Il semble qu’un téléspectateur raisonnable pourrait comprendre que les déclarations concernant Martha concernent la plaignante », a écrit le juge. « La série déclare que le demandeur est un criminel reconnu coupable qui a agressé sexuellement et violemment Gadd. Ces déclarations peuvent atteindre le niveau d’une conduite extrême et scandaleuse.

Gadd a récemment répondu au procès, qui a été déposé en Californie, après qu’Harvey ait accusé le géant du streaming de diffamation, d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, de négligence, de négligence grave et de violations de son droit à la publicité (via Le Gardien).

Un porte-parole de Netflix a déclaré plus tôt cette année : « Nous avons l’intention de défendre cette affaire avec vigueur et de défendre le droit de Richard Gadd de raconter son histoire. »

Gadd a depuis répondu au procès également, détaillant ce qu’il décrit comme le harcèlement « épuisant et extrêmement bouleversant » qu’il aurait subi de la part de Harvey dans un document de 21 pages déposé auprès d’un tribunal de Californie le 29 juillet (selon Le Gardien).

Lors d’un discours émouvant aux Emmy’s de ce mois-ci, Gadd a également ajouté qu’il n’aurait jamais pensé se remettre de ses expériences.

Dans son discours de remerciement, il a déclaré : « Écoutez, il y a 10 ans, j’étais déprimé, n’est-ce pas ? Je n’ai jamais pensé que je pourrais reprendre ma vie en main. Je n’ai jamais pensé que je serais capable de rectifier ce qui m’était arrivé et de me remettre sur pied. Et me voici, un peu plus d’une décennie plus tard, en train de remporter l’un des plus grands prix d’écriture à la télévision.

Il a poursuivi : « Je ne dis pas cela pour paraître arrogant – je veux dire cela comme un encouragement pour tous ceux qui traversent actuellement une période difficile à persévérer. Je ne connais pas grand-chose à la vie, je ne sais pas pourquoi nous sommes ici ; rien de tout ça. Mais je sais que rien n’est éternel et peu importe à quel point ça va, ça s’améliore toujours. Alors si vous avez du mal, continuez. Continuez et je vous le promets, tout ira bien.

Bébé renne a été un succès d’audience après son arrivée sur Netflix plus tôt cette année et a dominé les charts mondiaux de Netflix en avril. Elle a passé un mois au sommet du classement d’audience de la plateforme et a été nommée la 10e série la plus regardée de tous les temps sur Netflix.

Pour plus d’aide, de conseils ou plus d’informations concernant le harcèlement sexuel, les agressions et le viol au Royaume-Uni, visitez le Site caritatif Rape Crisis. Aux États-Unis, visitez PLUIE.