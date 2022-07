Le juge décide que des accusations criminelles peuvent être déposées pour la mort d’Elijah McClain

Ce n’est pas très souvent que nous voyons le potentiel d’une véritable justice à rendre lorsqu’il s’agit de policiers tuant des Noirs, mais aujourd’hui est l’un de ces jours. Nous ne compterons certainement pas de poulets, mais au moins cette affaire va dans la bonne direction. Nous accepterons cela. Pour l’instant…

Elijah McClain est décédé parce qu’il a été étranglé par des policiers à Aurora, dans le Colorado, et qu’il a reçu une injection mortelle de kétamine par les services médicaux d’urgence qui sont ensuite arrivés sur les lieux. L’année dernière, les cinq officiers impliqués ont été inculpés par un grand jury pour plusieurs chefs d’accusation, dont l’homicide par négligence et l’homicide involontaire. Selon un ABCActualités rapport, ces officiers ont demandé à la juge du tribunal de district du comté d’Adams, Priscilla Loew, d’examiner l’affaire. Hier, elle a rendu sa décision :

«Après avoir examiné les documents du grand jury, le tribunal conclut, en examinant les preuves sous le jour le plus favorable au peuple et avec toutes les conclusions en faveur de l’accusation, qu’il existe suffisamment de preuves pour établir la cause probable de chacun des chefs d’accusation énumérés dans le acte d’accusation du grand jury déposé auprès du tribunal le 1er septembre 2022. »