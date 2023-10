HOUSTON (AP) – Un juge du Texas a statué que l’animateur d’Infowars, Alex Jones, ne pouvait pas utiliser la protection contre les faillites pour éviter de payer…

HOUSTON (AP) — Un juge du Texas a décidé qu’Infowars hébergeait Alex Jones Il ne peut pas utiliser la protection contre les faillites pour éviter de payer près de 1,1 milliard de dollars aux familles qui l’ont poursuivi en justice pour ses théories du complot selon lesquelles le massacre de l’école de Sandy Hook était un canular.

Cette décision constitue une nouvelle défaite importante pour Jones, à la suite des jurys du Texas et du Connecticut qui l’ont puni pour avoir répandu des mensonges sur la fusillade dans une école la plus meurtrière du pays. Le juge de district américain Christopher Lopez de Houston a rendu la décision jeudi.

Jones déposé une demande de protection contre les faillites (chapitre 11) L’année dernière et les documents financiers plus récents soumis par ses avocats évaluent sa valeur nette personnelle à environ 14 millions de dollars. Mais Lopez a statué que ces protections ne s’appliquent pas aux conclusions de conduite « volontaire et malveillante ».

« Les familles sont satisfaites de la décision du tribunal selon laquelle la conduite malveillante de Jones ne trouvera aucun refuge devant le tribunal des faillites », a déclaré Christopher Mattei, un avocat des familles dans le Connecticut. « En conséquence, Jones continuera à être responsable de ses actes à l’avenir, quelle que soit sa prétendue faillite. »

Un avocat de Jones n’a pas immédiatement renvoyé de message sollicitant des commentaires vendredi.

Après que 26 personnes ont été tuées par un homme armé à l’école primaire Sandy Hook de Newtown, dans le Connecticut, en 2012, Jones a fait d’une fausse théorie du complot la pièce maîtresse de sa programmation dans son émission phare Infowars. Il a déclaré à son auditoire l’année dernière qu’il était « officiellement à court d’argent » et leur a demandé de faire des achats sur son site Web Infowars pour l’aider à rester à l’antenne.

Mais les dépenses personnelles de Jones a dépassé 93 000 $ rien qu’en juillet, y compris des milliers de dollars en repas et divertissements, selon ses rapports financiers mensuels dans le dossier de faillite. Ces dépenses ont touché les familles de Sandy Hook, car elles n’ont pas encore collecté l’argent que les jurys leur ont accordé.

Les familles de Sandy Hook ont ​​remporté près de 1,5 milliard de dollars de jugements contre Jones l’année dernière dans le cadre de poursuites pour promotion répétée d’une fausse théorie selon laquelle la fusillade dans une école a déjà eu lieu.

Les proches des victimes ont témoigné lors des procès qu’ils étaient harcelé et menacé par les partisans de Jones, qui ont envoyé des menaces et ont même affronté en personne les familles en deuil, les accusant d’être des « acteurs de crise » dont les enfants n’ont jamais existé.

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, écrit ou redistribué.