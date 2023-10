Le juge de Trump entendra les arguments sur l’ordonnance de silence du procès du 6 janvier – en direct

Beaucoup utilisent l’exemple suivant : « De la même manière que l’EI a été vaincu en Irak et en Syrie, le Hamas sera également vaincu ». N’oubliez pas que c’est l’administration Trump qui a vaincu ISIS, et rapidement, après des années de tentatives vaines de la part des administrations précédentes ! Un jour, nous serons reconnus à juste titre pour tous les nombreux succès que nous avons remportés. En attendant, nous recommencerons en 2024 ! RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU

Quelqu’un peut-il imaginer qu’avec tous les problèmes auto-infligés et imposés que les États-Unis connaissent, tant chez eux qu’à l’étranger, je sois obligé de combattre des procureurs politiquement affamés, tous des démocrates de gauche radicale, dans le cadre de la plus grande chasse aux sorcières politique de l’histoire. de tous les temps – Tout a commencé par le tordu Joe Biden comme une attaque sans précédent contre son adversaire politique, ME, à des fins d’ingérence électorale, et plus encore. Quelle honte, quelle honte !!!