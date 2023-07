Le juge de Trump documente l’affaire sous les projecteurs alors que les arguments approchent

MIAMI (AP) – Un mois après que l’ancien président Donald Trump a été accusé de mauvaise gestion de documents classifiés, la juge qui préside l’affaire devrait assumer un rôle plus visible alors qu’elle pèse les demandes concurrentes à une date de procès et entend les arguments cette semaine sur un domaine procédural, mais potentiellement crucial, du droit.

Une conférence préalable au procès mardi pour discuter des procédures de traitement des informations classifiées représentera les premiers arguments de la salle d’audience dans l’affaire devant la juge de district américaine Aileen Cannon depuis l’inculpation de Trump il y a cinq semaines. Les arguments pourraient donner un aperçu de la façon dont Cannon a l’intention de présider l’affaire alors qu’elle est également confrontée à la question non résolue de savoir comment planifier le procès de Trump alors qu’il fait campagne pour le président.

Ces questions seraient étroitement surveillées dans tout procès impliquant un ancien président. Mais Cannon pourrait faire l’objet d’un examen supplémentaire à la lumière d’une décision très disséquée qu’elle a rendue l’année dernière qui a accordé à l’équipe Trump la demande d’un maître spécial pour mener un examen indépendant des rames de documents classifiés retirés par le FBI de son Mar-a-Lago domaine. Un comité d’appel fédéral composé de trois juges a annulé son ordonnance, réprimandant Cannon pour une décision selon laquelle elle n’avait pas l’autorité légale de rendre en premier lieu.

La décision de Cannon, dans un procès que Trump a intenté contre le ministère de la Justice, a suscité les critiques d’experts juridiques qui la considéraient comme trop préférentielle par rapport à l’ancien président. Cela a également attiré l’attention du public sur son expérience limitée en tant que juge, en particulier dans les questions de sécurité nationale extrêmement sensibles, étant donné qu’elle a été nommée à la magistrature il y a à peine trois ans par Trump.

Pourtant, certains avocats de Floride affirment qu’il ne fait aucun doute, en tant que juge désormais chargée de l’affaire pénale de Trump, qu’elle est consciente des enjeux de la poursuite fédérale la plus politiquement explosive de mémoire récente.

« Elle ne voudra rien faire d’autre que suivre le livre. Le défi est qu’il n’y a jamais eu un livre comme celui-ci », a déclaré Kendall Coffey, un ancien procureur américain à Miami qui a siégé au comité consultatif qui a examiné la demande judiciaire de Cannon. Il a dit qu’il était impressionné par ses références et qu’il était convaincu qu’elle serait en mesure de superviser l’affaire de manière équitable.

« Je pense qu’elle va vouloir être très appréciée pour sa direction judiciaire de cette affaire », a déclaré Coffey.

Jeffrey Garland, un avocat de la défense pénale à Fort Pierce, en Floride – où se trouve la salle d’audience de Cannon – a félicité Cannon pour sa gestion d’un procès qu’il a eu devant elle l’année dernière au cours duquel il représentait un accusé « assez difficile » qui avait été accusé de lancer une chaire chez un procureur fédéral.

« Elle a pu maintenir la dignité du tribunal et du calme de la salle d’audience, et elle a pu exprimer son contrôle d’une manière qui n’était pas menaçante », a déclaré Garland, ajoutant qu’il supposait que Cannon serait capable de faire de même dans l’affaire Trump. « Je pense qu’elle comprend que c’est ce qu’un juge fédéral doit faire dans une affaire comme celle-ci. C’est vrai dans tous les cas, mais surtout dans ce cas.

Cannon – diplômée de l’Université Duke et fille d’un immigrant cubain d’origine colombienne – a travaillé pour un juge de la Cour de circuit américaine et a travaillé comme avocate américaine adjointe en Floride, poursuivant plusieurs dizaines d’affaires dans le cadre de la division des crimes majeurs de son bureau et plus tard en traitant les appels de condamnations et peines, avant d’être nommée par Trump en 2020. Elle a également été membre de la Federalist Society, une organisation juridique conservatrice.

Sa décision dans le procès Trump en septembre dernier l’a catapultée sous les projecteurs car elle a effectivement stoppé les principaux aspects de l’enquête du ministère de la Justice sur la thésaurisation de documents classifiés. En annulant l’ordonnance, la cour d’appel a déclaré que son maintien aurait permis une « réorganisation radicale de notre jurisprudence limitant l’implication des tribunaux fédéraux dans les enquêtes criminelles ».

En tant que juge chargée des poursuites pénales de Trump, elle sera habilitée à rendre des décisions qui pourraient façonner la trajectoire de l’affaire, y compris sur les preuves qui peuvent et ne peuvent pas être admises et sur l’opportunité de procéder rapidement au procès ou d’accéder à la demande de l’équipe Trump. pour un retard.

Cannon a eu peu de questions de fond à trancher au cours du mois qui a suivi l’inculpation de Trump, bien qu’elle ait fixé une date provisoire de procès en août – une formalité en vertu de la Speedy Trial Act – à Fort Pierce et a rejeté une demande du ministère de la Justice de déposer sous scellés un liste des témoins avec lesquels les procureurs veulent interdire à Trump de discuter de l’affaire.

Mais des enjeux majeurs nous attendent.

Les procureurs et les avocats de la défense sont en désaccord sur la date du procès, une question aux implications juridiques et politiques importantes. Le ministère de la Justice a proposé un procès le 11 décembre, tandis que les avocats de la défense ont suggéré qu’il devrait être reporté après l’élection présidentielle de 2024, citant les défis de fixer une date pendant que Trump poursuit la nomination républicaine et les problèmes juridiques qu’ils disent être « extraordinaire » et complexe.

On ne sait pas quand ce problème sera résolu.

La conférence de mise en état de mardi est centrée sur la loi sur les procédures relatives aux informations classifiées, une loi de 1980 qui régit la manière dont les informations classifiées sont traitées dans le cadre d’une poursuite pénale et qui fournira probablement une feuille de route essentielle dans cette affaire. La loi vise à équilibrer le droit d’un accusé d’accéder aux preuves que les procureurs ont l’intention d’utiliser lors du procès avec le désir du gouvernement de protéger les informations sensibles et classifiées.

Richard Serafini, avocat de la défense pénale en Floride et ancien haut responsable du ministère de la Justice, a déclaré qu’il ne croyait pas nécessairement que le manque d’expérience de Cannon dans ce domaine serait préjudiciable compte tenu de la jurisprudence et des précédents passés vers lesquels elle et les avocats peuvent se tourner pour consultation.

« Ces choses ne sont pas nouvelles. Ce ne sont pas des événements quotidiens, mais ce n’est pas comme, ‘Oh, mon Dieu, il n’y a aucun précédent sur aucune de ces choses’, a-t-il dit.

Quoi qu’il arrive, dit Coffey, « les yeux du monde sont sur elle. Elle est en train d’écrire un chapitre de l’histoire.

___

Tucker a rapporté de Washington.

Eric Tucker et Adriana Gomez Licon, Associated Press