Le juge de Tamra accuse Shannon Beador d’être un « alcoolique » – Hollywood Life

L’épisode du 14 juin de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange était tout au sujet Tamra Juge et Shannon Beadorl’amitié brisée. Après s’être brièvement saluées lors de la première de la saison de la semaine dernière, les dames se sont retrouvées pour boire un verre cette semaine afin qu’elles puissent essayer de régler les choses. Malheureusement, la conversation ne s’est pas déroulée aussi bien qu’ils l’avaient espéré. Tamra croit toujours que Shannon l’a fantôme après avoir été renvoyée de la série, mais Shannon prétend qu’elle était là pour Tamra en cas de besoin – c’est-à-dire jusqu’à ce que Tamra commence à parler mal d’elle dans la presse.

Quoi qu’il en soit, après s’être assis pour discuter dans un restaurant au bord de l’océan, Tamra a dit à Shannon qu’elle était toujours là pour elle en tant qu’amie – même si c’était parfois « épuisant ». Mais quand sa vie a commencé à « s’effondrer », elle n’a pas senti que Shannon était là pour elle de la même manière. Shannon, d’autre part, a supplié de ne pas être d’accord. Elle a dit qu’elle était là pour Tamra quand son ex-mari, Simon Barney, a commencé la chimiothérapie. Surtout quand Tamra apportait de la nourriture à Simon et « ne voulait pas [husband] Eddy [Judge] savoir. »

Ce commentaire semblait être un coup bas puisque c’était un secret entre eux et maintenant le monde, y compris Eddie, le sait, mais Tamra était plus préoccupée par le fait qu’après cela, les conversations « s’étaient arrêtées ». Shannon a déclaré que leur amitié « s’était arrêtée » lorsque Tamra l’avait apparemment qualifiée de « faux ami » avec un message crypté sur Instagram. Tamra a dit à Shannon qu’elle aurait dû lui demander pourquoi on la traitait de « faux ami » car une insulte comme celle-là ne sortirait pas de nulle part.

Tamra est revenue sur le fait qu’elle se sentait « fantôme » par Shannon, mais Shannon a insisté sur le fait qu’elle « s’enregistrait » sur Tamra après avoir été renvoyée de l’émission. Tamra a admis que Shannon a fait tendre la main « quelques fois », mais ce n’était rien de plus que cela. Et Tamra avait l’impression d’avoir perdu sa meilleure amie.

La conversation s’est ensuite tournée vers le fait que Tamra a accusé Shannon d’avoir un problème d’alcool lors d’une interview pour un podcast. Mais Tamra a défendu sa déclaration. Elle a dit à Shannon : « Je me souviens quand vous et David [Beador] étaient encore mariés et vous avez dit : ‘David veut vraiment que j’arrête de boire.’ Alors j’ai dit : ‘Alors arrête de boire.’ » Shannon a dit à Tamra qu’elle « franchissait une ligne » en insinuant qu’elle était « ivre », mais Tamra n’était pas d’accord. Puis, assez poétiquement, Shannon a immédiatement commandé un soda avec de la vodka dedans. Mais la conversation n’est pas allée beaucoup plus loin après cela. Les deux dames ont convenu de voir s’il y avait un moyen de « réparer » leur amitié afin qu’elles puissent essayer « d’avancer ». Et puis ils se sont dit au revoir.

Plus tard, Tamra a rencontré Eddie à CUT Fitness pour discuter de sa rencontre avec Shannon. Eddie a déclaré: «La seule bonne chose de la relation était David. Et je ne sais même pas comment il a duré si longtemps. Elle boit beaucoup trop. On ne savait pas de quelle relation il parlait – soit de David et Shannon, soit de Tamra et Shannon – mais il semble également penser qu’elle a un problème d’alcool.

Tamra a dit à Eddie que Shannon a nié qu’elle était alcoolique en disant que les « multiples appels téléphoniques » et la « bêtise ivre qu’elle a faite » étaient « seulement quand elle et David traversaient un divorce ». Mais Tamra a affirmé que le comportement s’était poursuivi tout au long de la relation de Shannon avec son ex John Jannsen.

Dans son confessionnal privé, Tamra a déclaré que la relation de Shannon avec John « n’a pas été formidable » depuis longtemps. « C’est toujours un combat ivre. Il s’en va. Elle s’en va.

Puis, dans la seconde moitié de l’épisode, les dames se sont réunies pour s’amuser sur un bateau, ce qui signifiait que Tamra et Shannon devaient faire de leur mieux pour garder leur calme l’une autour de l’autre. Mais cela n’a pas duré très longtemps. Jennifer Pédrati a rejoint les femmes sur le bateau, et alors qu’elle partageait une histoire très personnelle sur son fils adoptif, Shannon l’a interrompue pour faire une scène sur le fait que le fils de John était peut-être sur un bateau à côté d’eux. Tamra, Jennifer et Taylor Amstrong, qui a également fait son entrée dans cet épisode, ne pouvait pas croire à quel point Shannon était grossière. Eh bien, Tamra n’était pas complètement surprise, car elle a dit que c’était un excellent exemple de la façon dont Shannon la traite régulièrement. Si la conversation ne concerne pas Shannon, Shannon n’est pas intéressée.

Malgré tout cela, Tamra a dit plus tard Chauffage Dubrow qu’elle « aimerait une amitié plus profonde » avec Shannon, mais elle doit se sentir « égale ». Emilie Simpson a ensuite demandé à Tamra si elle pouvait prendre un peu de « responsabilité » pour ce qu’elle aurait pu aussi faire pour blesser Shannon, mais Tamra a dit que Shannon pouvait aller « f *** un canard ». De toute évidence, elle ne pense pas avoir fait quelque chose de mal dans cette situation.

Enfin, lorsque les dames se sont assises pour un dernier verre alors que le bateau retournait à terre, Shannon s’est excusée auprès de Jennifer de l’avoir dérangée plus tôt dans la soirée. Mais Tamra l’a interrompue et a dit à Shannon que c’était comme ça qu’elle « fait normalement les choses ». Tamra a dit à Shannon qu’elle ne s’était excusée que parce qu’elle avait été appelée pour ses actions. Emily a essayé d’intervenir, mais Tamra lui a dit « d’arrêter » de défendre Shannon. Shannon a ensuite déclaré que Tamra, qui semblait extrêmement ivre, avait l’air de devenir « déséquilibrée ».

Shannon a dit à Tamra de « prendre un autre verre », ce qui l’a amenée à appeler Shannon une « putain d’alcoolique », une « menteuse » et une « ivre ». De toute évidence, nous ne sommes nulle part plus près d’une résolution. Même Shannon a dit: « Je ne sais pas comment nous rebondissons après cela. »

Nouveaux épisodes de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé les mercredis à 20h sur Bravo.

