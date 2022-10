Le juge de Strictly Come Dancing, Anton du Beke, révèle la pire chose à faire dans l’émission

Le vétéran STRICTEMENT Anton Du Beke adore son nouveau rôle de juge à temps plein dans la série – c’est la première fois qu’il dure toute une série sans être rejeté.

Au cours des 18 années où il a été le favori de la danse de la BBC1 – en tant que danseur professionnel jusqu’à l’année dernière – Anton n’a même jamais atteint les deux derniers candidats, et encore moins remporté le concours.

Neale Haynes

Et si la boule à paillettes tant convoitée est toujours hors de sa portée, l’homme de 56 ans se console avec le fait que personne ne peut lui donner la botte ces jours-ci.

Il a déclaré: “Ce n’est pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela, mais le fait d’être rejeté, je l’ai juste détesté. C’est la pire chose au monde. Et ça ne s’est jamais amélioré avec l’âge.

“Ce qui me manque, c’est de ne pas être en studio et de mettre un numéro ensemble, il n’y a rien de tel. Bien que se tenir là et juger soit tout aussi merveilleux.

“J’ai dit que c’était beaucoup plus facile pour les genoux, mais le fait que je juge maintenant signifie également que je peux toujours rester jusqu’à la finale.”

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT euh oh ! La star d’EastEnders, James Bye, révèle une blessure d’horreur qu’il a subie lors des répétitions de Strictly ‘RÉCUPÉRATION ACTIVÉE’ La star de Strictly révèle sa tentative de récupération après le marathon de Londres

Pennsylvanie

Depuis qu’il a rejoint Strictly dans la toute première série en 2004, lorsqu’elle était animée par son idole Bruce Forsyth, Anton a toujours eu des partenaires de danse avec divers degrés de capacité.

Il a atteint la demi-finale de la première série avec la chanteuse d’opéra Lesley Garrett, a presque atteint les trois derniers en 2015 avec la lectrice de nouvelles Katie Derham et a été finaliste avec l’actrice d’EastEnders Emma Barton en 2019.

Anton a également obtenu son score le plus bas – un 12 épouvantable – avec le gourou du style Susannah Constantine en 2018 et la mondaine et avocate Nancy Dell’Olio en 2011.

Pourtant, il leur a toujours dit qu’ils avaient bien fait, même s’il savait que c’était peut-être un mensonge.





Aller en enfer

Anton a déclaré au Henley Literary Festival dans l’Oxfordshire: «Mon partenaire me regardait et disait:« Je pense que nous avons des ennuis ». Je la regardais et je disais ‘Non, tu étais super’.

« Ils disaient : ‘Tu le penses vraiment ?’

« Je dirais : ‘Oh oui !’ . . . Je vais en enfer.”

Il a touché le fond – ou devrait-il s’agir d’un sommet de carrière – lorsqu’il s’est associé à la politicienne Ann Widdecombe en 2010.

Ensemble, ils ont créé un moment dans l’histoire de Strictly lorsqu’il l’a balancée par l’une de ses chevilles et l’un de ses poignets alors qu’elle se retournait comme une otarie comateuse.

Anton a déclaré: «Je n’aimais pas beaucoup l’un d’eux. . . Non je plaisante seulement. Je les aime tous. Je les ai tous aimés.

“J’ai passé du temps avec des femmes incroyables. . . même Anne.

Je dis : ‘Même Ann’. C’était une pionnière, la première à venir sur le plateau.

Tout le monde se fait voler ces jours-ci depuis le dessus de la scène.

Anton fait référence à la routine où elle s’est précipitée sur la piste de danse dans un harnais avant de livrer un tango avec lui.

C’était un début impressionnant, mais le juge Craig Revel Horwood l’a bien résumé par la suite, en disant : “Quand tu as atterri sur le sol. . . c’est là que les problèmes ont commencé.

Le harnais n’était qu’une des nombreuses techniques de distraction utilisées par Ann et Anton pour cacher le fait qu’elle avait deux pieds gauches – d’autres comprenaient des icebergs pour une danse sur le thème du Titanic et un drame costumé de style Liaisons dangereuses.

Anton dit en riant : « Parfois, tu as juste un partenaire qui ne sait pas vraiment danser et tu essaies de t’en sortir du mieux que tu peux.

«Plus ils sont mauvais, plus vous pouvez être scandaleux. Ils vont être terriblement marqués de toute façon. Je veux dire, qu’allez-vous obtenir, un ou deux ?

«Je dis, jetez-les. J’aime 5 pieds de fumée et vous pouvez à peu près voir leurs sourcils.

“Strictly Come Dancing, ce n’est pas de la danse appropriée en tant que telle. Vous avez une célébrité et vous essayez de la faire passer.

C’est exactement ce qu’Anton a fait avec Ann. Malgré semaine après semaine de scores catastrophiques, le public ne pouvait pas se lasser de leurs routines hilarantes.

À tel point qu’ils ont atteint la dixième semaine de la compétition, battant des personnalités comme la sirène de cinéma Patsy Kensit et la chanteuse des Destiny’s Child Michelle Williams.

Anton a ajouté: « Oh mec. J’ai dansé avec de bonnes filles à mon époque et avec d’autres moins bonnes. j’aurais aimé faire un tour avec [former judge] Darcey Bussell. Je dirais: ‘Allez Darce, lève ta jambe.’ “

Il est juste de dire qu’Anton a gagné ses galons, alors quand Covid a frappé et le juge excentrique italien Bruno Tonioli, ne pouvait plus faire ses relais dans l’émission, il a rempli.

Ce n’est que cette année qu’il a obtenu le poste à plein temps aux côtés de son vieux copain Craig, Shirley Ballas et Motsi Mabuse.

Mais il admet que c’est éprouvant d’être un juge qui doit également faire une performance comique – presque autant que les pros et les célébrités qui se rendent sur la piste de danse chaque semaine.

Anton a déclaré: «C’est épuisant. Je dois dire, être moi. Mais j’aime ça. Je suis tellement reconnaissante de voir des gens. J’aime les gens comme Kenneth Williams et Peter Ustinov, les conteurs qui peuvent simplement bavarder.

“J’ai pensé, ‘Peut-être que je devrais être plus sérieux.’ J’écoute certains interprètes, et ils sont très sérieux et je me dis : ‘Génial. J’aurais peut-être dû emprunter cette voie.

«Mais je trouverais un bâillon et je le gâcherais. Je ne peux pas m’en empêcher.

Maintenant, il aime être de l’autre côté du bureau du juge alors qu’il se divertit en regardant les pros essayer d’obtenir des routines décentes des célébrités.

Le pantalon de Matt était formidable. Ils étaient d’une taille trop petite. Apparemment, nous avions une femme au premier rang avec une allergie aux noix. Il fallait la faire sortir !

Son préféré actuel est le numéro disco de Nadiya Bychkova avec Matt Goss du week-end dernier, qui a vu le chanteur Bros imiter John Travolta dans un gilet blanc et TRÈS pantalons serrés.

Anton a déclaré: «Ils étaient formidables. Ils étaient d’une taille trop petite.

« Je pense qu’ils ont été inspirés par Bruno Tonioli et qu’ils étaient blancs ? Lapidez les corbeaux.

« Apparemment, nous avions une femme à l’avant avec une allergie aux noix. Nous avons dû la faire sortir. Ce fut un désastre.”

Maintenant, il cherche de nouvelles opportunités mais estime qu’il ne les trouvera pas dans le monde de la cuisine télévisée après être récemment apparu sur Cooking With The Stars sur ITV.

Pennsylvanie

Anton a déclaré: «J’étais de la merde. Je n’ai pas beaucoup cuisiné alors j’ai eu ce plat de poulet qui s’est avéré rose.

« J’ai cuisiné du poulet rose et apparemment c’est mauvais, qui savait ?

“L’un des chefs n’arrêtait pas de me dire, pendant que je chantais, je ne plaisantais pas, mais je chantais et dansais.

“Il dit:” Tout ce chant et cette danse laissent ça pour l’autre spectacle. Vous devez vous concentrer.

“Je me suis dit : ‘C’est drôle car c’est ainsi que je me concentre.’ La critique était donc injuste.

Anton a trouvé une autre direction pour sa carrière d’écrivain, qu’il jongle avec les fonctions de juge sur Strictly. Il vient de sortir un nouveau roman romantique intitulé Nous nous reverrons.

Il a déclaré: «Je n’ai jamais pensé qu’il y avait un moyen d’écrire, mais il y a maintenant une opportunité de faire quelque chose.

“Ma règle est la suivante : assurez-vous que c’est bon et brillant. Ne permettez pas aux gens de dire : « Oh, tu devrais juste t’en tenir au vieux fils qui danse », car je serais mortifié.

“Je veux que les gens disent, ‘Oh, c’est un auteur.’

Ma règle est : assurez-vous qu’il est bon et brillant. Ne laissez pas les gens dire “Oh, tu devrais juste t’en tenir au vieux fils qui danse” car je serais mortifié

“Cela signifie le monde pour moi et j’adore faire les livres. C’est une chose très sérieuse pour moi et je ne veux pas que les gens pensent que je suis désinvolte à ce sujet car j’adore le faire.

Mélangeant son ancien et son nouvel amour, Anton insiste sur le fait qu’il remplit les pages avec de nombreuses expériences qu’il a vécues au cours de sa longue carrière.

Il a déclaré: «Toutes les personnes que j’ai rencontrées sont entrées dans mes livres avec la danse de salon, les hôtels, le haut et le bas des maisons seigneuriales.

“Je suis un observateur de personnes et j’aime savoir des choses.”

En savoir plus sur le soleil VOLER HAUT Je suis millionnaire à 23 ans ; je vole 2 500 miles juste pour offrir à mon CHIEN un collier de 900 £ TRUCS CHAUDS Maman partage la façon géniale dont elle sèche le linge sans sèche-linge ni paniers ennuyeux

Les concurrents et l’équipe de Strictly feraient bien de s’en souvenir.