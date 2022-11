Le juge de Shark Tank India, Aman Gupta, rédige une note réconfortante alors que la Harvard Business School rédige une étude de cas sur boAt

L’entrepreneur Aman Gupta a encore une fois conquis les cœurs avec sa récente publication sur Instagram ! Co-fondateur de boAt Lifestyle et juge renommé de Shark Tank India, Aman Gupta, est l’une de ces personnes qui a prouvé que le travail acharné vous mène à de grands endroits dans la vie.



Dans son cas : l’Université de Harvard ! Aman s’est rendu sur Instagram pour annoncer que Harvard réalisait une étude de cas sur son entreprise. Il a écrit: “Harvard Nahee Jaa sake to Kya hua … apna kaam aur apnee company pahucha dee!”







Il a ajouté: “Nous sommes vraiment fiers de partager que la Harvard Business School a écrit une étude de cas sur boAt. Aujourd’hui, Sameer et moi étions ici pour parler aux étudiants et à la faculté du cas qui a été présenté aux étudiants.” Il a également rappelé comment il étudie diverses études de cas de l’Université dans le passé – “J’ai étudié des études de cas de Harvard qui m’ont aidé. J’espère maintenant que notre étude de cas aidera de nombreux étudiants à apprendre et à grandir dans le monde entier.”

Aman Gupta reviendra dans la saison 2 de Shark Tank India en tant qu’investisseur. Bien qu’Ashneer Grover ne revienne pas en tant que requin cette saison, le panel des requins comptera un nouveau membre. Anupam Mittal, Vineeta Singh, Namita Thapar et Peyush Bansal sont tous prêts à faire leur retour avec Aman. Amit Jain rejoindra le panel en tant que nouveau requin cette saison.

Lis: Shark Tank India 2 : L’émission de télévision populaire revient avec une autre saison, le tournage commence

Dans sa deuxième saison, le programme, qui a enflammé le moteur de croissance des entreprises indiennes et transformé la façon dont le pays perçoit l’entrepreneuriat, offrira une fois de plus aux aspirants entrepreneurs une plate-forme pour poursuivre leurs rêves d’entrepreneuriat en présentant leurs idées à des investisseurs chevronnés et à des professionnels du monde des affaires. Le spectacle est basé sur le concept populaire du spectacle du même nom – Shark Tank USA. Il a lancé sa première saison en décembre dernier.