WASHINGTON: Le juge chargé de l’affaire antitrust du ministère américain de la Justice contre Google d’Alphabet Inc. a suggéré une date de procès le 12 septembre 2023, vendredi.

Le juge de district américain Amit Mehta a suggéré la date lors d’une conférence de mise en état, et les avocats des deux parties ne s’y sont pas opposés. Mehta a noté que les deux parties semblaient s’attendre à ce que la découverte soit terminée en mars 2022, d’autres questions préliminaires n’étant traitées qu’au début de 2023.

« Il me semble que nous regardons la fin de l’été, le début de l’automne 2023 pour un procès, un procès potentiel », a déclaré Mehta avant de suggérer le 12 septembre 2023, pour une date de procès potentielle.

Les deux parties ont également entamé le processus de consolidation au moins partielle de la thèse du gouvernement avec un procès que 38 États et territoires ont intenté jeudi contre Google, en particulier en termes de questions préliminaires.

Le cas de l’État est plus large que celui du ministère de la Justice. Le procès du ministère de la Justice était axé sur les recherches et la publicité de recherche de Google, tandis que le dossier de l’État déposé cette semaine comprenait ce qu’il disait être les efforts de Google pour étendre sa domination aux appareils tels que les haut-parleurs, les téléviseurs et même les voitures intelligentes.

Google a nié les actes répréhensibles.

La Californie, qui rejoint l’affaire du ministère de la Justice avec le Wisconsin et le Michigan, a indiqué qu’elle devrait divulguer des informations à des tiers, mais n’a donné aucun détail. «Je sais que nous avons un dossier d’enquête séparé», a déclaré Paula Blizzard, avocate au bureau du procureur général de Californie.

Les avocats de Google et le ministère de la Justice semblaient également sur le point de conclure les détails d’une ordonnance protégeant les informations confidentielles des entreprises, ce qui a contribué à la cause du gouvernement ainsi qu’à une ordonnance de planification. Les deux pourraient être terminés la semaine prochaine.

La prochaine audience sur le statut était fixée au 21 janvier.